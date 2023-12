Afgelopen maandag werden de Deshima Netherlands Awards uitgereikt door Hilde van der Meer, Commissaris Netherlands Foreign Investment Agency. De prijsuitreiking vond plaats tijdens de jaarlijkse receptie van DUJAT in Amsterdam.

De Deshima awards worden gezamenlijk uitgereikt door NFIA en de Nederlands-Japanse Handelsfederatie DUJAT om Japanse bedrijven te erkennen die een positieve bijdrage leveren aan de economie, de samenleving en de Japans-Nederlandse betrekkingen.

De award in de categorie ‘well-established ‘ werd uitgereikt aan Yanmar Europe / ELEO en de award voor ‘newcomer’ ging naar Sekisui Design Studio.

De andere genomineerde bedrijven in de categorie ‘well-established waren’ waren Daiwa House Modular Europe en Mitutoyo Nederland. In de categorie ‘nieuwkomer’ waren Quest Photonic Devices en Shionogi de andere genomineerden.

Onderscheiding voor gerenommeerd bedrijf voor Yanmar Europe / ELEO

Yanmar Europe, een dochteronderneming van Yanmar Co. Ltd., werd opgericht in 1989 met verkoop en diensten in de landbouw-, maritieme, commerciële en industriële sectoren. Met 350 medewerkers en de toewijding om duurzame oplossingen te bieden door middel van technologische innovatie, is Yanmar Europe een belangrijke economische kracht in de stad Almere en de provincie Flevoland.

In 2022 verwierf Yanmar een meerderheidsbelang in ELEO Technologies in Helmond, een snelgroeiend batterijtechnologiebedrijf.

Yanmar Europe werd gekozen voor een Deshima Award vanwege haar initiatieven voor duurzame oplossingen en haar bijdrage aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in Nederland. Yanmar werkt ijverig aan decarbonisatie door middel van elektrificatie en oplossingen met ultrahoge brandstofefficiëntie. Met zijn Green Challenge-strategie streeft Yanmar ernaar een ‘ecologisch voetafdrukvrije, broeikasgasvrije onderneming op basis van gerecyclede hulpbronnen’ te worden, een wereldwijd project met lokale impact. In alle bedrijfsactiviteiten van Yanmar is duurzaamheid de drijvende kracht – ‘Achieving Maximum Prosperity with Minimum Resources’. Yanmar Europe werkt zeer nauw samen met de gemeente Almere aan de energietransitie van de stad, in het bijzonder de elektrificatie van Almere. Yanmar is ook een van de belangrijkste partners van de gemeente Almere bij de ontwikkeling van een nieuwe technologie-universiteit.

Yanmar Europe zet zich al vele jaren actief in voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Met de sponsoring van het Yanmar Stadion, de langdurige betrokkenheid bij de Almere City Football Club en hun actieve ondersteuning van de lokale sportactiviteiten zoals YANMAR Almere city Run, neemt Yanmar haar verantwoordelijkheid in het promoten van sport en een gezonde levensstijl serieus.

Met het Beehive Project, een initiatief van een werknemer om de bijen te helpen redden, waaronder het zaaien van bloemen en het regelen van een professionele bijenkorfhouder, zet Yanmar zich in voor de bescherming van de natuur en het verbeteren van een gezonde leefomgeving.

Al meer dan tien jaar investeert Yanmar in de generaties van de toekomst. Met het programma Praktijkonderwijs Almere biedt Yanmar praktische studieondersteuning aan middelbare scholieren om praktijkervaring op te doen bij een werkgever en zich voor te bereiden op de arbeidsmarkt.

Door middel van deze talrijke MVO-activiteiten draagt Yanmar bij aan het welzijn van de stad Almere en haar inwoners.

Yanmar Europe heeft voortdurend sterke ondersteuning geboden om het begrip en de zakelijke relatie tussen Japan en Nederland te verbeteren. Yanmar speelt een zeer actieve rol in het Nederlandse en Japanse bedrijfsleven en sponsort onder andere het jaarlijkse Japan Festival in Amstelveen en het Cherry Blossom festival in Almere.

In het juryrapport van de Deshima Awards staat: ‘Yanmar heeft bewezen van grote waarde te zijn voor de stad Almere, de provincie Flevoland en Nederland door haar unieke economische, sociale en culturele bijdragen.’

Yanmar’s partner ELEO is erop gericht een leider te worden in de batterijtechnologie-industrie, met geavanceerde technologie en technieken die zelfs de moeilijkste machines en voertuigen in staat stellen om te elektrificeren. Op het gebied van MVO zet ELEO sterk in op innovatie en is ervan overtuigd dat door samenwerking met de sector en het ecosysteem deze doelen zullen worden bereikt.

Award voor nieuwkomer voor Sekisui Design Studio

Sekisui Design Studio is een dochteronderneming van Sekisui Chemical en is in 2020 opgericht op de Automotive Campus in Helmond. Sekisui creëerde de moderne showroom als een ‘living lab’ om haar klanten, OEM’s en partners uit Europa op de hoogte te houden van de nieuwste technologische ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit.

Het openen van deze Design Studio bood Sekisui de mogelijkheid om samen te werken en te innoveren, samen met leveranciers en eindgebruikers. Met deze studio is het bedrijf in staat om te integreren in een open innovatie-ecosysteem. Sekisui richt zich op oplossingen, in plaats van alleen grondstoffen, wat de meer traditionele aanpak was.

Volgens de heer Masashi Yanai, directeur van Sekisui Design Studio, is IP de sleutel. Daarom is het ook slim om te focussen op specifieke en high-end oplossingen, in plaats van grondstoffen. Dit stelt Sekisui in staat om IP te bereiken en te behouden. Sekisui’s doel is om patenten te registreren in Nederland – het ziet de Design Studio als een ‘Idea Generator’ voor zijn duurzame innovaties.

Hoewel Sekisui Design Studio is gevestigd op de Automotive Campus Helmond, zijn de oplossingen die het biedt geschikt en aangepast voor vele doeleinden, waaronder: smart cities, smart mobility, smart housing en smart offices. Maar er worden ook e-flight oplossingen aangeboden, waarbij gebruik wordt gemaakt van batterijtechnologieën van Sekisui.

De heer Yanai en Sekisui hebben laten zien dat zij de Nederlandse Open Innovatie-filosofie en -aanpak ondersteunen en promoten. Op de Automotive Campus Helmond maakt Sekisui deel uit van de zogenaamde ‘triple helix’, waar industrie, wetenschap/kennisinstellingen en overheid nauw samenwerken. Ze werken bedrijfsneutraal, om de beste oplossingen voor onze samenleving te creëren – innovation for good.

Sekisui Design Studio werkt samen met lokale onderwijsinstellingen om talentontwikkeling te ondersteunen. Het biedt stageplaatsen aan voor studenten van Fontys Hogescholen. Daarnaast sluit het aan bij Summa Automotive & Smart Mobility, dat middelbaar beroepsonderwijs aanbiedt. Op deze manier is Sekisui Design Studio een actieve deelnemer geworden in de lokale gemeenschap.

Deshima Netherlands Awards voor bedrijven die bijdragen aan economie en maatschappij

De Deshima Nederland Awards zijn in 2007 in het leven geroepen door de Nederlands-Japanse Handelsfederatie DUJAT en de NFIA als blijk van waardering voor het Japanse bedrijfsleven in Nederland. De tweejaarlijkse prijzen worden uitgereikt aan twee Japanse bedrijven in Nederland die een positieve bijdrage leveren aan de economie, de samenleving en de Japans-Nederlandse betrekkingen. De ene award wordt uitgereikt aan een gerenommeerd Japans bedrijf en de andere aan een Japans bedrijf dat zich sinds kort in Nederland heeft gevestigd.

De Deshima Awards weerspiegelen de lange geschiedenis van de handelsbetrekkingen tussen Japan en Nederland. Ze zijn vernoemd naar het Japanse eiland Deshima, dat van 1641 tot 1854 een Nederlandse handelspost was.

Eerdere winnaars van de Well-Established Awards:

FUJIFILM Europa (2007)

Teijin Group in Nederland (2009)

Astellas Pharma (2011)

Canon (2013)

Omron (2015)

Kikkoman (2017)

Yakult (2019)

Kubota Holdings Europa (2021)

Eerdere winnaars van de Newcomer Awards: