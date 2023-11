Per 1 november 2023 wordt Derk te Bokkel benoemd tot CEO van Royal IHC. Hij neemt daarmee het stokje over van Jan-Pieter Klaver die deze rol sinds 1 januari 2022 vervulde. Derk te Bokkel zal zijn rol als CEO combineren met zijn huidige rol als CFO. Jan-Pieter Klaver blijft tot 1 maart 2024 lid van de Raad van Bestuur en is verantwoordelijk voor Custom Vessels, Engineering en Project Management, inclusief het aansturen van het Boskalis Project Team. Er wordt gezocht naar een nieuw lid van de Raad van Bestuur die zich als COO gaat richten op het verder ontwikkelen van onze scheepsbouwkwaliteiten, het aansturen van de werven en parallel daaraan het realiseren van de build abroad strategie naast het bouwen in Nederland.

De afgelopen twee jaar heeft Jan-Pieter Klaver orde op zaken gesteld in de organisatie, waardoor Royal IHC – ondanks de ontwikkelingen in de markt als gevolg van de COVID-19 pandemie en geopolitieke ontwikkelingen – wederom goed gepositioneerd is als leverancier van hoogwaardige en innovatieve maritieme technologie. Begin 2023 is overeenstemming bereikt over het verbeteren van de financieringsstructuur. Als onderdeel van het met financiële stakeholders overeengekomen financiële herstructureringsplan is Derk te Bokkel per 1 april 2023 benoemd tot CFO met als taak een toekomstbestendig businessmodel te ontwikkelen. De afgelopen periode heeft de Raad van Bestuur gewerkt aan een nieuwe strategie. Met de succesvolle afronding van de herstructurering, de contractering van de 31.000 m3 TSHD voor Boskalis en de vaststelling van de nieuwe strategie, heeft Jan Pieter Klaver besloten Royal IHC in 2024 te verlaten.

Derk te Bokkel (1961) is econoom en technisch bedrijfskundige met een gevarieerde carrière bij onder andere Shell en Stork. Sinds 2004 was hij oprichter, voorzitter van de raad van bestuur en grootaandeelhouder van TB&C Hybrid Technologies, dat onlangs werd verkocht aan Delta Electronics uit Taiwan. Van 2010 tot 2023 was hij ook partner bij Custom Management Interim Directors, waar hij tijdelijke managementfuncties bekleedde bij onder meer Vanderlande Industries, MOBA en andere bedrijven in de hightech maakindustrie. Sinds 2014 is hij lid van de raad van commissarissen van Terberg Group.