Derde generatie heeft plannen met Nobels, maar focus blijft op lange termijn

Ber van Nobelen, dga van Nobels Group, maakt ruimte voor de derde generatie Van Nobelen. Daartoe worden de aandelen in vijf gelijke delen verdeeld. Samen met de huidige CEO Koos de Vink vormt Ber van Nobelen het bestuur, terwijl zijn drie dochters Cindy, Patricia en Chantal zich in de komende jaren verder zullen ontwikkelen in het bedrijf. De nieuwe generatie heeft nieuwe plannen maar koestert de status van familiebedrijf waar de focus ligt op zorg voor haar medewerkers, klantspecifieke oplossingen en het waarborgen van de continuïteit op lange termijn.

Nobels Group is opgericht in 1955 door Arnold van Nobelen en werd uiteindelijk in 2007 overgenomen door zijn zoon Ber van Nobelen. Anno 2022 omvat Nobels Group de merken: Nobels, Javo, Javo International en Agro Techniek. Hiermee bedient het wereldwijd de land- en tuinbouwsector met uiteenlopende automatiseringsoplossingen om efficiënter en veiliger te werken met een verdere verbetering van de kwaliteit.

Tijd voor de nieuwe generatie

In 2017 sloot Koos de Vink (afkomstig van Pneutec) aan als Managing Director bij Ber. In korte tijd ontstond er een solide samenwerking met een 100% vertrouwen in elkaar, aldus persinformatie van de onderneming. Sinds een paar jaar werken ook de drie dochters van Ber in het bedrijf. Niet verplicht, maar omdat zij haarscherp in de gaten hadden dat het bedrijf uitzonderlijke kansen biedt voor alle werknemers.

Op basis van kwaliteit en persoonlijke voorkeur, vervult Cindy de functie van Marketing Manager, Chantal is sinds kort de nieuwe Kwaliteitsmanager terwijl Patricia met De Vink werkt als Executive Assistant. “Bijzonder hoe dit als ‘vanzelf’ is gelopen en de drie dames elkaar naadloos aanvullen”, geeft Koos de Vink aan. “Voor Ber het optimale moment om terug te treden uit het bedrijf.”

Rolverdeling

De aandelen worden gelijk verdeeld over Ber, Koos en de drie dochters. Daarbij vormen Koos de Vink en Ber van Nobelen het bestuur terwijl de drie dochters alle ruimte krijgen – zonder opgelegd doel of drempel – om zich verder in het bedrijf te ontwikkelen.

Cindy: “We zullen het bedrijf continu blijven positioneren met het oog op de toekomst. En dan heb ik het niet alleen over technische kwaliteit maar ook over respect, trots en plezier in het werk. Daarbij staat voorop dat we een familiebedrijf zijn én blijven met alle voordelen die daarbij horen. We focussen niet op kortetermijnwinsten, wél op het waarborgen van de continuïteit van het bedrijf op lange termijn. Dat betekent ook dat we maximaal investeren in onze mensen. Iedereen heeft hier alle ruimte en mogelijkheden zich te ontwikkelen en dat vertaalt zich vanzelf terug in innovatief vermogen en de ambitie om van iedere opdracht een succes te maken. Bovendien in een uitstekende werksfeer waarin ook stagiaires en beginners direct het maximale uit zichzelf kunnen halen.”

Toekomst

Het nieuwe ‘team is klaar voor de toekomst’. ‘Met een wel heel optimale combinatie van leeftijd, ervaring, competenties en interesses bovendien in staat de innovatiekracht en groeipotentie van het bedrijf verder te versterken’, aldus Cindy van Nobelen.