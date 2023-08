DENSO Corporation heeft aangekondigd dat het het volledige belang heeft verworven in Certhon Group, een Nederlandse exploitant van tuinbouwfaciliteiten, met als doel de wereldwijde expansie van zijn agrarische productieactiviteiten te versnellen. Eerder in 2020 heeft DENSO een minderheidsbelang in het familiebedrijf genomen. Nu wordt ook de volgende stap gezet en neemt de Japanse robotbouwer alle aandelen van Certhon over.

Met de overname zullen verdere stappen gezet worden om dichter tot de antwoorden rond het wereldvoedselvraagstuk te komen, wat geheel past in de strategie van beide bedrijven. Door de kennis en expertise van DENSO op gebied van automatisering te combineren met de geavanceerde tuinbouwtechnieken en teeltkennis van Certhon, is er een ijzersterke samenwerking ontstaan om wereldwijd hoogwaardige tuinbouwprojecten te realiseren en waarbinnen een nieuwe generatie tuinbouwoplossingen ontwikkeld wordt.

In de afgelopen jaren hebben klimaatverandering en een afname van het aantal mensen dat gaat boeren geleid tot een onstabiele landbouwproductie en de noodzaak om een stabiel en duurzaam landbouwproductiesysteem te ontwikkelen door de oprichting van een klimaatonafhankelijke teeltomgeving en de vermindering van arbeidstekorten en zware werkdruk. Om deze verschillende problemen op het gebied van voedsel en landbouw op te lossen, vormden DENSO en Certhon in maart 2020 een kapitaalalliantie en in mei van hetzelfde jaar richtten ze gezamenlijk DENSO AgriTech Solutions, Inc. op, dat tuinbouwproducten verkoopt aan Japan en andere Aziatische landen. Sindsdien zijn de twee bedrijven betrokken bij de verkoop van landbouwkassen die geschikt zijn voor elke regio van de wereld en hebben ze gezamenlijk oplossingen ontwikkeld om toekomstige tekorten aan arbeidskrachten op te lossen.

Nu, met de overname van alle aandelen van Certhon door DENSO, zullen de twee bedrijven hun inspanningen om wereldwijde voedseluitdagingen op te lossen verder versnellen door gebruik te maken van de sterke punten van beide bedrijven en de resultaten van hun eerdere samenwerking. Met een geschiedenis van meer dan 125 jaar is Certhon een toonaangevend bedrijf dat bekend staat om zijn geavanceerde technologieën van wereldklasse in de tuinbouw. Het bedrijf blinkt niet alleen uit in de ontwikkeling van oplossingen op maat van diverse klanten, maar ook in integratiemogelijkheden die meerdere systemen combineren om optimale voorstellen te doen. Als lid van de DENSO Group streeft Certhon ernaar innovatieve landbouwmodellen te ontwikkelen die de manier waarop landbouw wordt uitgevoerd zullen veranderen en wereldwijd oplossingen in te zetten die voldoen aan regionale kenmerken en behoeften door DENSO’s procesontwerp- en automatiseringstechnologieën die zijn ontwikkeld op het gebied van auto’s te combineren met de teelttechnologieën en tuinbouwsysteemtechnologieën van Certhon.

“DENSO heeft een internationaal netwerk en een sterke reputatie voor het ontwikkelen van geavanceerde technologie en we kijken ernaar uit om de baanbrekende samenwerking verder vorm te geven”, aldus Lotte van Rijn, CEO van Certhon. “De investering van DENSO zorgt ervoor dat we de continuïteit voor onze medewerkers, klanten en leveranciers kunnen behouden, ook in de toekomst. Het biedt kansen die essentieel zijn voor een bedrijf als Certhon, dat altijd de grenzen van kwaliteit en innovatie wil verleggen.”

Hidehiro Yokoo, Senior Executive Officer verantwoordelijk voor de Food Value Chain Business Development Division bij DENSO, zei: “Door de volledige overname van Certhon zullen we onze inspanningen versnellen om wereldwijde voedsel- en landbouwuitdagingen op te lossen. We zijn ervan overtuigd dat Certhon een unieke partner is met gedeelde waarden en complementaire technologieën, en samen zullen we blijven groeien. DENSO zal blijven samenwerken met Certhon om oplossingen te bieden die voedselveiligheid en -beveiliging bieden, altijd, overal en aan iedereen, voor altijd.”