Offshorebedrijf DEME gaat voor zijn onderzoekswerkzaamheden op zee twee onbemande vaartuigen inzetten van het Nederlandse DEMCON unmanned systems. De schepen kunnen grotendeels zelfstandig opereren en moeten offshoremetingen veiliger en efficiënter maken. DEMCON levert de vaartuigen in 2027.

Met de opdracht speelt DEMCON in op de groeiende vraag naar autonome vaartuigen voor offshoreonderzoek. De uitbreiding van windparken op zee en andere maritieme infrastructuur vraagt om steeds meer nauwkeurige metingen, terwijl de sector zoekt naar manieren om de inzet van bemande schepen te beperken.

De twee vaartuigen zijn gebaseerd op het DUS OV-platform van DEMCON, waarvan het ontwerp beschikt over een typegoedkeuring van classificatiebureau DNV. De schepen worden specifiek aangepast aan de operationele eisen van DEME, dat wereldwijd actief is in offshore energie- en infrastructuurprojecten.

Autonome navigatie

DEMCON levert naast de vaartuigen ook de benodigde software voor missieplanning, autonome navigatie en bediening op afstand. De systemen ondersteunen onder meer het automatisch volgen van surveyroutes, het vermijden van aanvaringen en dynamische positionering. Vanuit een controlecentrum aan land kunnen operators de vaartuigen en meetapparatuur monitoren en indien nodig ingrijpen.

Voor de betrouwbaarheid zijn kritieke systemen, waaronder energievoorziening, voortstuwing, communicatie en navigatie, redundant uitgevoerd. Bij storingen kan het vaartuig daardoor onder controle blijven of automatisch een veilige procedure starten.

De compacte, modulaire schepen zijn ontworpen voor meerdaagse operaties en kunnen zowel vanuit een haven als vanaf een offshore werkschip worden ingezet. Transport is mogelijk in standaard zeecontainers. DEMCON levert ook apparatuur voor het te water laten, terughalen en transporteren van de vaartuigen.

Volgens Fedor Ester, managing director van DEMCON unmanned systems, zit de toegevoegde waarde vooral in de systeemintegratie. ‘De waarde van een offshore-USV zit niet alleen in het vaartuig zelf, maar in de manier waarop het platform, de meetapparatuur, software en bediening op afstand samenwerken.’

De engineering, productie en systeemintegratie zijn inmiddels in volle gang bij DEMCON unmanned systems. De twee schepen worden in 2027 opgeleverd.