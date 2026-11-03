De groeiende vraag naar fotonische chips stelt de hightechindustrie voor een productie-uitdaging. Niet alleen de chips zelf, maar vooral het nauwkeurig verbinden van optische vezels met deze chips vormt een obstakel voor grootschalige productie. Demcon photonics ontwikkelt daarom een industriële oplossing op basis van direct laser writing. Daarmee wil het bedrijf een tijdrovende assemblagestap automatiseren en geschikt maken voor hoge productievolumes.

Het verbinden van optische vezels met fotonische geïntegreerde circuits (PIC’s) gebeurt nu veelal via actieve uitlijning. Daarbij worden vezels uiterst nauwkeurig gepositioneerd om lichtverlies te minimaliseren. Dit proces kost tijd en is moeilijk schaalbaar. Bovendien kunnen kleine vervormingen in vezelarrays en chips de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid beïnvloeden.

Demcon photonics wil dit proces vervangen door direct laser writing. Met ultrakorte laserpulsen worden optische golfgeleiders rechtstreeks in glas aangebracht. Computer vision bepaalt de exacte posities van de vezels en aansluitingen op de chip, waarna de optische verbindingen met minimaal koppelverlies kunnen worden gerealiseerd.

Van precisieproces naar industriële productie

De industriële betekenis ligt vooral in het schaalbaar maken van een kritische assemblagestap. Voor producenten van fotonische chips zijn niet alleen nauwkeurigheid en prestaties belangrijk, maar ook cyclustijden, reproduceerbaarheid, productieopbrengst en kosten per component.

Demcon wil direct laser writing daarom integreren in geautomatiseerde productiesystemen. Het bedrijf benut hiervoor zijn ervaring met optomechatronica, systeemintegratie en precisie-metrologie.

‘De grootste uitdaging voor de fotonica-industrie is de stap naar grootschalige productie’, zegt Thijs Kniknie, managing director van Demcon photonics. ‘Met onze ervaring in het industrialiseren van complexe technologie kunnen we helpen die stap te zetten.’

Nieuwe kansen voor machinebouwers

Demcon zoekt samenwerking met ontwikkelaars van lasertechnologie, machinebouwers en producenten van fotonische componenten. Het bedrijf wil de verbinding leggen tussen technologie die zich in het laboratorium heeft bewezen en machines die betrouwbaar en reproduceerbaar op industriële schaal kunnen produceren.

Daarmee ontstaat ook een nieuwe markt voor gespecialiseerde machinebouwers en toeleveranciers van onder meer precisiepositionering, optische meetsystemen, visiontechnologie en automatisering.

Volgens Kniknie moet het realiseren van optische verbindingen uiteindelijk een gestandaardiseerd productieproces worden, vergelijkbaar met wire bonding in de halfgeleiderindustrie. Dat is een belangrijke voorwaarde om fotonische chips tegen concurrerende kosten in grote aantallen te kunnen produceren.

Demcon werkt momenteel aan prototypes en wil begin 2027 een demonstrator presenteren. De technologie bevindt zich daarmee nog in de ontwikkelfase.

Als de industrialisatie slaagt, kan direct laser writing bijdragen aan het opschalen van fotonische componenten voor onder meer AI-datacenters, datacommunicatie en high-performance computing. Juist in deze markten groeit de behoefte aan snelle, energiezuinige optische verbindingen en betaalbare productie op grote schaal.