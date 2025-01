Demcon gaat een samenwerking aan met TNO en de Universiteit Twente om de laag-energiemodulatie van silicium-nitride (SiN) fotonische chips te versnellen. Deze geavanceerde fotonische chips zijn in staat goedkopere, snellere en energiezuinigere apparaten te creëren, waardoor eerdere ziekte-diagnostiek, veilige zelfrijdende voertuigen en efficiëntere datacommunicatie mogelijk worden. Door hun expertise te bundelen, zullen Demcon, Universiteit Twente en TNO aanzienlijke vooruitgang boeken in de technologie van fotonische chips. Het onderzoek wordt deels mogelijk gemaakt door het Nationaal Groeifonds-project PhotonDelta.

Partnership

De samenwerking zal worden geformaliseerd onder auspiciën van het Photonic Integration Technology Center (PITC), volgens een nieuwe silicium-nitride roadmap. Demcon zal de komende drie jaar deelnemen via haar dochteronderneming Demcon TSST, gespecialiseerd in het ontwerp en de productie van op maat gemaakte dunne-film depositieapparatuur. Zowel TNO als de Universiteit Twente zullen hun expertise in geïntegreerde fotonica bijdragen, en de onderzoeks- en ontwikkelingsinspanningen zullen gebruik maken van faciliteiten van het MESA+ Instituut van de Universiteit Twente. De samenwerking benadrukt ook de groeiende betrokkenheid van TNO bij de regio Twente. PITC is momenteel actief op zoek naar deelname van verschillende andere industriële partijen om de roadmap-activiteiten verder te bevorderen.

Fotonische chips spelen een belangrijke rol in nieuwe technologieën

De AI-revolutie bijvoorbeeld, zorgt voor ongekende groei in de behoefte aan dataverwerking en energiezuinige fotonische chips kunnen helpen deze toename te beheersen door snellere en efficiëntere gegevensverwerking te bieden zonder een evenredige toename van het energieverbruik. Bovendien kunnen in biosensoren en andere gevoelige toepassingen laag-energie fotonische chips de prestaties en levensduur van apparaten verbeteren wat zorgt voor betrouwbaardere en nauwkeurigere resultaten in medische diagnostiek en milieumonitoring. De ontwikkeling van fotonische chips bevindt zich nog in een relatief vroeg stadium maar zal waarschijnlijk een sleutelrol spelen in hightechsectoren waar snelheid en energie-efficiëntie van groot belang zijn. Het is daarom ook een van de sleuteltechnologieën die door de Nederlandse overheid zijn geprioriteerd.

Ton van Mol, managing director bij TNO Flexible and Freeform Products: “Dit project is niet alleen een technologische uitdaging, maar ook een kans om de positie van de Nederlandse hightechindustrie te versterken, waarbij fotonische chips de sleutel zijn tot een duurzamere toekomst.”

Guus Rijnders, professor in NanoElectronic Materials bij het MESA+ Instituut: “Deze nieuwe samenwerking illustreert de evoluerende rol van onze universiteit binnen het fotonica-innovatie-ecosysteem, waardoor wetenschappers hun onderzoek kunnen versnellen en ontdekkingen sneller dan ooit kunnen omzetten in marktklare producten.”

Emiel Rutgers, managing director bij Demcon TSST: “Door de krachten te bundelen, benutten we onze collectieve expertise om de grenzen van fotonische technologie te verleggen, innovatie te versnellen en de weg te banen voor energiezuinige oplossingen die een breed scala aan industrieën ten goede zullen komen.”