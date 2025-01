Technologieontwikkelaar en -producent Demcon heeft per 1 januari SeQso in Apeldoorn overgenomen. SeQso ontwikkelt en bouwt sorteer- en zaaimachines voor zaadveredelaars in Europa, Azië en Amerika. Als onderdeel van Demcon beschikt SeQso over alle competenties om zijn machines preciezer, sneller en slimmer te maken. Daarnaast gaan de bedrijven samen nieuwe oplossingen ontwikkelen voor verdere automatisering in de zaadveredeling. Zo willen ze bijdragen aan de voedselzekerheid, die wereldwijd onder druk staat door bevolkingsgroei en klimaatverandering.

Voedselzekerheid wordt onder meer bepaald door de teelt van voedselgewassen. De opbrengst moet wereldwijd toenemen om de bevolkingsgroei op te vangen, maar staat tegelijkertijd onder druk door de klimaatverandering. Zaadveredelaars staan voor de uitdaging om met nieuwe gewassen te komen die een hogere opbrengst leveren en beter bestand zijn tegen klimaatextremen. Daarvoor moeten zij de juiste gereedschappen hebben om hun zaadveredelingsproces effectief en efficiënt in te richten. Automatisering is hierbij het sleutelwoord, om hoge kwaliteit te kunnen garanderen en een oplossing te bieden voor het tekort aan arbeidskrachten dat ook deze sector kent.

Hoogwaardige technologie

SeQso levert voor deze mondiale uitdaging een bijdrage met het ontwikkelen en bouwen van onder meer sorteer- en zaaimachines voor zaadveredelaars wereldwijd. Opgericht in 2010 en gevestigd in Apeldoorn, onderscheidt SeQso zich door zijn focus op hoogwaardige technologie. Het gaat om slimme methoden voor zaadverwerking, snelle en scherpe beeldvorming met uiteenlopende technieken en geavanceerde data-analyse met behulp van AI (kunstmatige intelligentie). “Onze machines werken heel precies”, vertelt Twan Boot, die op 1 januari is aangetreden als managing director van SeQso. “Dat moet ook, want de zaden van onze klanten kunnen heel erg waardevol zijn, omdat ze zo’n hoge opbrengst leveren. De machines maken met imaging-technieken opnames van alle zaden om hun kwaliteit te bepalen. Uniek is ook dat ze met onder meer Röntgenstraling in het binnenste kunnen kijken naar de status van het embryo. Met alle informatie beslist een AI-model voor het sorteren of de kwaliteit van een zaadje goed is. Zo komen alleen de beste zaden bij boeren wereldwijd terecht.”

Uitdagingen

Het Apeldoornse bedrijf is al vijftien jaar succesvol met de inzet van deze technologieën, maar stond wel voor enkele uitdagingen, meldt Boot. “Klanten dagen ons continu uit om onze machines nog sneller en geavanceerder te maken. Ook vragen ze om andere stappen in het veredelingsproces te automatiseren. Wij kunnen beide behoeftes vervullen, maar tot nu toe hadden wij daar niet de capaciteit voor. Daarnaast beschikte onze eigen productie niet meer over alle competenties voor het bouwen van machines die steeds hoogtechnologischer worden.” Kortom, SeQso had meer capaciteit en meer competenties nodig. Daarin is nu voorzien met de overname per 1 januari door Demcon, dat een meerderheidsaandeel in het bedrijf heeft genomen.

Interessante groeisector

Jan Leideman, new business development manager bij Demcon, kende de oprichters van SeQso, Fred Hugen, Peter Kok en Jan Poppe, al langer. Vorig jaar kwam hij met hen in gesprek over de continuïteit van het bedrijf en een mogelijke overname. “Bij Demcon zijn we geïnteresseerd in bedrijven die met een eigen product in een nichemarkt actief zijn en hierin impact maken, vooral wanneer er een Nederlands tintje aan zit. Dat geldt zeker voor de wereld van de zaadveredeling, waarin ons land wereldwijd een grote naam heeft en SeQso een vooraanstaande speler is. De sector groeit doordat de wereldbevolking groeit en er meer vraag komt naar goede voeding en dus naar goed zaad. Tegelijkertijd valt er nog genoeg te winnen in automatisering. Het is daarom een interessante groeisector waar wij als Demcon samen met SeQso veel kunnen toevoegen, hebben we al gemerkt in gesprekken met hun klanten. SeQso levert nu machines voor een klein deel van het zaadveredelingsproces; klanten vragen ook om oplossingen voor de stappen vóór en na dat deel. Denk aan de zaailingen, de planten die opgroeien uit de zaden die met SeQso-machines zijn gesorteerd en gezaaid. Die moeten bijvoorbeeld voor veredeling en kwaliteitscontrole worden onderzocht.”