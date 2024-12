Technologieontwikkelaar en -producent Demcon heeft het Hengelose QL Polymers, specialist in polymeerchemie, -technologie en -verwerking, overgenomen. Oprichter Joost Duvigneau blijft betrokken als minderheidsaandeelhouder en managing director van Demcon QL Polymers. Het bedrijf legt zich toe op ‘Quality for Life’ met kunststoffen die de kwaliteit van leven kunnen verbeteren. Als onderdeel van de Demcon group ziet het kansen om meer impact te maken door grotere projecten uit te voeren en geavanceerde procesinstallaties te ontwikkelen. Demcon op zijn beurt kan profiteren van de polymeerexpertise van QL Polymers, onder meer in projecten voor duurzame procestechnologie, recycling en medische toepassingen.

Joost Duvigneau studeerde chemische technologie aan de Universiteit Twente (UT) en promoveerde er op het gebied van de polymeerchemie en -technologie. Zijn onderzoeksinteresses lagen onder meer bij reacties van functionele moleculen aan oppervlakken en interactie van kunststoffen met het menselijk lichaam, onder meer voor gereguleerde medicijnafgifte. Na als ondernemer betrokken te zijn geweest bij diverse UT-spin-offs, richtte hij in 2021 QL Polymers op. “Wij leggen ons toe op ‘Quality for Life’ door polymeerchemie, -technologie en -verwerking in te zetten voor materialen die de kwaliteit van leven kunnen verbeteren.” Voorbeelden zijn de vervaardiging van een materiaal dat het gebruikscomfort van gebitsprotheses verbetert en een biodegradeerbaar materiaal voor de kant-en-klare injectienaaldjes van Bioneedle Drug Delivery. Duvigneau onderhoudt nog steeds een band met de UT, op het gebied van duurzame polymeerchemie. Hij werkt er één dag in de week als assistant professor en zijn bedrijf maakt er gebruik van diverse labfaciliteiten.

Afbreekbare bionaaldjes

Het werk voor BioNeedle Drug Delivery in Leiden bracht Duvigneau in contact met technologieontwikkelaar en -producent Demcon. Bioneedle heeft een nieuwe manier van injecteren ontwikkeld, met kant-en-klare bionaaldjes van biodegradeerbaar materiaal. Dit injectiesysteem voor een medicijn of vaccin werkt eenvoudig, efficiënt, snel en veilig. Demcon fungeert als ontwikkel- en productiepartner en heeft in Enschede een productielijn voor de bionaaldjes gebouwd. QL Polymers draagt bij aan de ontwikkeling van het biodegradeerbare materiaal waar de bionaaldjes van worden gemaakt.

Duurzame procestechnologie

Jan Leideman, new business development manager bij Demcon, kwam zo in contact met QL Polymers. Leideman: “Bij Demcon hebben we kennis van veel disciplines, maar op het gebied van de materiaalkunde, met name polymeren, liepen we in projecten soms tegen onze grenzen aan. Ik zie daarom meerwaarde in de combinatie van Demcon en QL Polymers.” Dat heeft alles te maken met het meerderheidsbelang dat Demcon twee jaar geleden nam in Suster, specialist in (duurzame) procestechnologie. Suster, spin-off van de UT op het gebied van chemie en procestechnologie, draagt met onderzoek en ontwikkeling bij aan vergroening van de procesindustrie. “QL Polymers kan zijn materiaalkundige kennis inbrengen bij projecten van Demcon suster en andere Demcon-bedrijven. Omgekeerd kunnen zij QL Polymers ondersteunen bij de ontwikkeling van geavanceerde procesinstallaties en de verdere optimalisatie van productieprocessen voor polymeren.”

100% synergie

QL Polymers is nu, samen met onder meer Demcon suster, onderdeel van Demcon energy, climate & resources. Deze divisie concentreert op de Technology Base, het terrein van de voormalige vliegbasis Twente, de activiteiten voor duurzame proces- en energietechnologie. Leideman: “Het is goed dat we daar bedrijven kunnen bundelen die dicht bij elkaar liggen qua type activiteiten en vergunningen. Ze kunnen veel aan elkaar hebben en als ze bij elkaar binnenlopen, ontstaat er veel makkelijker business.” Duvigneau sluit zich daarbij aan. “De synergie is 100% aanwezig. Wij zijn geen expert in het selecteren en ontwikkelen van de juiste apparatuur, onze buren straks zijn dat wel. Dan kunnen wij weer met onze materiaalkundige invalshoek bij hun projecten aansluiten.”

Ondernemende karakter

Andere Demcon-bedrijven kan QL Polymers ook adviseren, bijvoorbeeld over de eigenschappen van materialen die in een bepaalde machine of installatie worden toegepast. “Denk aan functionele eigenschappen, slijtage of thermische uitzetting.” Kortom, Duvigneau is er helemaal klaar voor om met zijn bedrijf binnen Demcon mee te draaien in projecten. Dat hij door de overname zijn exclusieve eigenaarschap van QL Polymers verliest, ziet hij niet als een bezwaar. Integendeel. “Op papier lever ik misschien ondernemerschap in, maar in de praktijk kan ik mijn ondernemende karakter juist meer inzetten. Want allerlei praktische en administratieve bedrijfszaken worden nu door Demcon verzorgd. Ik wil technologisch in de champions league spelen en deze stap maakt dat mogelijk. Want nu kan ik inhoudelijk meer aan projecten werken en als onderdeel van Demcon mijn toegevoegde waarde leveren.”

Demcon (1.100+ medewerkers) ontwikkelt, produceert en levert technologie en innovatieve producten. De Demcon group heeft locaties in Best, Delft, Enschede, Groningen, Leiden, Maastricht, Münster (D), Tokio (Japan) en Singapore. De onderneming is ontstaan vanuit de passie van de oprichters voor het combineren van creativiteit en technische vaardigheden gericht op het oplossen van complexe vraagstukken. Deze vraagstukken zijn van technologische en maatschappelijke aard en hebben veelal direct of indirect invloed op mensen en hun leefwereld. Of het nu gaat om medische oplossingen, systemen die onze veiligheid bewaken of duurzame innovaties voor thema’s als water en energie, Demcon draagt bij – voor huidige en toekomstige generaties. Naast het ontwikkelen van technische oplossingen zet Demcon in op het stimuleren van ondernemerschap en het investeren in talent en onderwijs.

QL Polymers is een specialist in polymeerchemie, -technologie en -verwerking. Het bedrijf beschikt over uitgebreide kennis en vaardigheden, onder meer voor materiaalanalyse en -karakterisering, en hoogwaardige laboratoriumfaciliteiten. QL Polymers is gevestigd in Hengelo (Ov) en ondersteunt klanten bij de ontwikkeling en productie van polymeren en additieven die aan hun specifieke eisen voldoen. QL staat voor Quality for Life en dat verwijst naar duurzame producten en/of processen, kwaliteitsproducten met een lange levensduur en goede mogelijkheden voor terugwinning, en materialen om de kwaliteit van leven te verbeteren.