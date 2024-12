Aanhaken bij een grotere organisatie heeft zo z’n voordelen, merkt Peter van Bart, managing director van Eluxis. Dit bureau, gespecialiseerd in kennismanagement voor de technische sector, werd begin september overgenomen door technologiebedrijf Demcon. Dat zoekt mee naar nieuwe kansen, wat al de nodige leads opleverde. Bovendien pakt de overname goed uit voor de negen medewerkers van Eluxis. ‘Ze kunnen meer mensen spreken. Dat inspireert, evenals onze verhuizing naar de locatie van Demcon. We zitten hier in Enschede recht tegenover de Universiteit Twente. We hechtten net als Demcon altijd al aan de relatie met het onderwijs. Die samenwerking is alleen maar versterkt.’

Kennismanagement voor de technische sector: Van Bart kan er naar eigen zeggen honderduit over vertellen. Maar als hij zijn kennisgebied moest samenvatten? Dan komt dat neer op niets minder dan mensenwerk. Kennis is mooi, zo klinkt het, maar de vaardigheden die daarop volgen zijn veel belangrijker. En dat inzicht telde zeker mee bij de keuze voor Eluxis, vertelt Jan Leideman, new business development manager bij Demcon. ‘Het gaat erom wat je dankzij die kennis kunt.’ Dat klinkt misschien vanzelfsprekend, maar neem van Leideman aan: heel wat bedrijven worstelen met die vertaalslag. ‘Denk aan de hightechsector, waar het voor eigen medewerkers en toeleveranciers alleen maar complexer is geworden.’

Het is aan Demcon en Eluxis om daarop in te springen. Daarvoor zijn de eerste stappen al gezet, met het maken en aanscherpen van handleidingen voor producten die Demcon ontwikkelt. Ook verkennen beide bedrijven de mogelijkheden van AI, via onder meer taalmodellen voor het ontsluiten van productinformatie. Volgens Van Bart beschikken veel bedrijven over enorme hoeveelheden onbenutte informatie. ‘Dus is de vraag wat je daaruit kunt halen. En wat je ermee kunt. Om dat allemaal zelf handmatig na te gaan, is geen doen. Een eerste scan via AI ligt voor de hand, al blijft de menselijke beoordeling uiteraard onmisbaar.’ Leideman is het daarmee eens, en merkt op dat beter kennismanagement lang niet altijd de implementatie van een nieuw systeem vergt. ‘Uit bestaande informatiesystemen is vaak al veel af te leiden.’

Eluxis blijft projecten zelfstandig oppakken, houdt een eigen klantenkring en zal die ook vergroten, onafhankelijk van Demcon. Maar waar mogelijk worden de krachten gebundeld, samen met die van de andere bedrijven binnen de Demcon-groep. ‘We nemen Eluxis zo veel mogelijk ondersteunende processen uit handen’, vertelt Leideman. ‘Daardoor krijgt het bedrijf meer focus op de eigen expertise. Niemand weet hoe het specifieke vakgebied van kennismanagement zich ontwikkelt. Maar het kan niet anders of Eluxis krijgt meer ruimte voor groei en verdere verdieping. Daarvan profiteren wij – en met ons ook de klant.’