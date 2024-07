In 2020, tijdens de hectische begindagen van de pandemie, dreigde op de intensive care-afdelingen een groot tekort aan beademingsapparatuur voor coronapatiënten te ontstaan. Op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) ontwikkelde Demcon in sneltreinvaart het DemcAir beademingssysteem.

De DemcAir was gebaseerd op de unieke beademingstechnologie die Demcon macawi respiratory systems heeft ontwikkeld voor inzet bij iedere patiënt, van tevroeggeborene tot volwassene. De losse beademingsmodules waren al vele jaren bij Demcon in productie voor levering aan buitenlandse fabrikanten van beademingssystemen. Nu ontwikkelde Demcon voor het eerst zelf een compleet beademingssysteem, voor een binnenlandse opdrachtgever.

Demcon ontwikkelde binnen vier weken het DemcAir systeem en leverde in totaal 500 systemen aan VWS. Gelukkig was de piek aan coronapatiënten afgevlakt en hoefde de DemcAir niet te worden ingezet. Sindsdien stonden de systemen in opslag. Recent besloot VWS ze te doneren aan Oekraïne. Demcon kreeg het verzoek de systemen te servicen en waar nodig onderdelen te vervangen.

Vorige maand voerde een team van Demcon locatie Best met hulp van collega’s van andere locaties de service uit. Alle systemen zijn getest en waar nodig onderdelen vervangen. VWS had als deadline gesteld 1 juni gereed voor verzending; dankzij de enthousiaste inzet van de Demcon-medewerkers was 17 mei alles al gereed. Inmiddels heeft VWS de beademingssystemen afgeleverd in Oekraïne.

Link magazine publiceerde op 22 december 2020 een artikel over het project met alle betrokken bedrijven:

