Delta Diagnostics, toonaangevend op het gebied van labelvrije, gemultiplexte biosensing, heeft vandaag aangekondigd dat het met succes een Serie A-financiering van € 5,25 miljoen heeft binnengehaald.

De financieringsronde is mogelijk gemaakt door een consortium van vier investeerders: i&i Biotech Fund, Oost NL, InnovationQuarter en PhotonDelta. De investering zal de ambitieuze visie van het bedrijf voeden om snelle, gevoelige en goedkope biosensoren voor iedereen toegankelijk te maken, de Life Sciences-industrie te transformeren en de weg vrij te maken voor nieuwe en snellere oplossingen in Life Sciences-onderzoek.

Delta Diagnostics is een spin-off van TNO die biosensing, de detectie van biomoleculen, vereenvoudigt met behulp van fotonische geïntegreerde schakelingen. Deze kosteneffectieve methode versnelt Life Sciences-onderzoek en maakt multiplexing mogelijk om meerdere biomoleculen tegelijk te analyseren.

“Het veiligstellen van Series A-financiering markeert een belangrijke mijlpaal voor Delta Diagnostics, het valideren van onze technologie en onze visie om multiplexed biosensing te creëren”, zegt Guy Dewil, CEO van Delta Diagnostics. “We zijn onze investeerders dankbaar voor hun steun en geloven sterk in onze missie. Deze investering zal de lancering van ons eerste product versnellen. Het zal het volledige potentieel van onze biosensing-technologie ontsluiten om ontdekkingen in life sciences te stimuleren.”

“We zijn verheugd om Delta Diagnostics te begeleiden bij het ontwikkelen van zo’n veelbelovende geavanceerde biosensing-technologie voor zowel de industrie als academisch onderzoek. We zijn ervan overtuigd dat de technologie van Delta effectief een aanzienlijke verbetering kan brengen op het gebied van biosensing. We zijn ervan overtuigd dat de interesse van industriële partners voor deze technologie het toegewijde team van Delta op het juiste pad naar toekomstig succes houdt”, zegt Karel Kubias, Partner bij i&i Biotech Fund.

“Het Delta Diagnostics-team staat klaar om de Life Sciences-industrie te ontwrichten met onze geavanceerde fotonische biosensing-technologie”, zegt Bart de Boer, CTO van Delta Diagnostics. “De wetenschappers van vandaag hebben meer antwoorden nodig, sneller. We creëren zeer gevoelige labelvrije biosensing-instrumenten waarmee onze klanten hun onderzoek enorm kunnen versnellen.”

Met initiële financiering van TNO en UNIIQ is het bedrijf uitgegroeid tot een zeer ervaren en uitgebalanceerd team, dat onvermoeibaar zijn biosensing-technologie perfectioneert. De Serie A-financiering zal het bedrijf vooruit stuwen naarmate de eerste productlancering nadert. Dit stelt het bedrijf en zijn belangrijkste partners uit de regio Overijssel in staat om biosensorsystemen van de volgende generatie verder te ontwikkelen voor real-time biomolecuuldetectie in monsters.

Delta Diagnostics, met hoofdkantoor in Rotterdam, Nederland, zet zich in voor een revolutie in biosensing-technologie door labelvrije, gemultiplexte biosensoren en -instrumenten voor iedereen toegankelijk te maken. De innovatieve benadering van biosensing van het bedrijf, met behulp van fotonische geïntegreerde schakelingen, vermindert de complexiteit en kosten van traditionele laboratoriummethoden. Door een snelle, gevoelige, goedkope oplossing te bieden, wil Delta Diagnostics onderzoekers en professionals uit de industrie in staat stellen baanbrekende vooruitgang te boeken in life sciences.