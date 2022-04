Deloitte neemt integratie-specialist GLO over

Per vandaag heeft Deloitte de integratie-specialist GLO Integration overgenomen. GLO Integration is specialist op het gebied van integratiestrategie, integratie platformimplementatie en API management, welke cruciaal zijn voor het mogelijk maken van digitale transformatie voor zakelijke klanten zoals Rituals, ASML, Swiss Sense, Rijkswaterstaat, Luchtverkeersleiding Nederland en zorgaanbieder Omring. GLO, opgericht in 2000, is onderdeel geworden van Deloitte Consulting.

Het bedrijf geeft advies geeft op het gebied van integratie en met name MuleSoft. MuleSoft is het integratieplatform voor het verbinden van applicaties, data en devices. Het is ontworpen om Software as a Service (SaaS), on-premises software, legacy-systemen en andere platforms te integreren. De organisatie heeft een sterke reputatie en is een van de grootste lokale MuleSoft-aanbieders. De strategische ambitie van Deloitte is om haar positionering in grote digitale transformatieprojecten op basis van Salesforce- en MuleSoft-technologie verder te versterken.

‘Met deze overname benut Deloitte deze kans volledig en komt het tegemoet aan de ambitie om de Digital Integration-praktijk en MuleSoft-mogelijkheden verder uit te breiden’, aldus persinformatie. Door de overname ontstaat er een team voor digitale integratie van ongeveer 50 professionals. De overname stelt Deloitte in staat om het volledige aanbod van Salesforce-diensten naar klanten te brengen. ‘Er is een sterke culturele samenhang tussen GLO Integration en Deloitte.’ Beide bedrijven hebben voorafgaand aan de definitieve overname samengewerkt aan verschillende klantopdrachten.

Marcel Grauwen, eigenaar en Chief Technology Officer van GLO Integration, wordt partner bij Deloitte. Nha-Lan Nguyen, CEO van GLO Integration, zal zich bij Deloitte voegen als director. Zij wordt verantwoordelijk voor het Digital Integration-team bij Deloitte. “We zijn erg enthousiast om onze nieuwe collega’s te verwelkomen en om met onze klanten in gesprek te gaan over de kansen die deze overname ook voor hen creëert. Het team zal nauw samenwerken met ons Cloud Integration-team om het beste van onze integratiemogelijkheden op de markt te brengen voor front-, mid- en backoffice-transformaties.”, zegt Peter van Tilburg, Partner Digital bij Deloitte.