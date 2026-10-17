Elektronenmicroscopen zijn kostbaar, maar worden inefficiënt benut doordat het lokaliseren, voorbereiden en analyseren van monsters nog veel handmatig wordt gedaan. Delmic automatiseert de workflow rond elektronenmicroscopie, van monster tot data (sample in, data out) en ontwerpt daarvoor complete workflows, inclusief hardware, AI en robotica. De grote winst zit daarbij in het wegnemen van de menselijke, expertafhankelijke stap. Dat betekent dat per dag tien tot twintig keer meer monsters kunnen worden verwerkt.

Sander den Hoedt, ceo van Delmic. Foto’s: Delmic

Tot twintig keer meer monsteranalyses per dag en beeldvorming tot honderd keer sneller

Delmic is in 2011 ontstaan als spin-out van TU Delft en begonnen als leverancier van add-on-detectoren. Inmiddels levert het bedrijf complete, geautomatiseerde workflows en heeft het ruim tweehonderd systemen geïnstalleerd in meer dan dertig landen. Het hoofdkantoor staat in Delft, terwijl Delmic lokale vertegenwoordigingen heeft in Japan en de Verenigde Staten. Totaal telt de organisatie rond de vijftig medewerkers.

Upscalen

‘De ontwikkeling die we nu doormaken is een dubbele transitie’, aldus Sander den Hoedt, ceo van Delmic. ‘Commercieel gaan we van academische add-on-leverancier naar leverancier van industriële, standalone workflow-systemen. Hadden we eerst vooral academische afnemers, nu hebben we steeds vaker te maken met hoogwaardige klanten uit de industriële R&D-wereld en de farmaceutische en halfgeleiderindustrie. Operationeel betekent dit dat we steeds sneller moeten leveren, met een hoge zekerheid en inclusief een optimale service. Om dit te realiseren zijn we bezig om geld op te halen voor onze series B. Daarmee kunnen we operationeel opschalen en het vertrouwen creëren bij klanten, zodat we commercieel door kunnen pakken. Het doel is om door te groeien naar meer dan 100 miljoen euro omzet. We blijven daarvoor focussen op de specifieke niches waar we goed in zijn geworden, terwijl we ook vol blijven investeren in automatisering.’

Hoe werkt het?

Een voorbeeld van wat Delmic doet is te vinden in de cryo-elektronentomografie voor structuurbiologie en medicijnontwikkeling. ‘Om een eiwit in zijn natuurlijke celomgeving in beeld te brengen, moet eerst een flinterdunne, bevroren doorsnede (de lamella) worden gemaakt op een focused-ion-beam-microscoop’, legt Den Hoedt uit. ‘Handmatig haalt zelfs een ervaren operator onder ideale omstandigheden zo’n tien goede lamella’s per dag. Met onze METEOR-add-on kan dat stijgen naar circa veertig per dag. Ons streven is niet alleen om dit nog verder te verhogen, maar ook om dit volledig automatisch te laten gebeuren, zonder inbreng van een operator dus. Dan betekent de inzet van robotica. Een andere oplossing is te vinden in volume-elektronenmicroscopie (FAST-EM) waarbij wij beeldvorming, die normaal maanden tijd vergt, terugbrengen naar slechts enkele dagen. Dat betekent vijftig tot honderd keer sneller! Aan de materiaalkant brengen we met onze FLASH-oplossing de feedbackloop tussen materiaalgroei en defectinspectie voor compound semi terug van weken naar uren. Als je weet dat high-end cryo-TEM’s al gauw meer dan 1.500 euro per uur kosten aan meettijd en nu vaak stilstaan of slechte monsters meten omdat de workflow het tempo niet bijhoudt, dan is duidelijk welke winst wordt behaald als deze instrumenten gevoed worden met de juiste input.’

Nichemarkt

Waarom zijn grote microscoopleveranciers niet in dit gat gesprongen? ‘Hun businessmodel is gericht op het verkopen van meer en betere instrumenten’, reageert Den Hoedt. ‘En niet op het maximaal productief maken van de instrumenten die er al staan. Het probleem zit niet in de resolutie, maar in alles eromheen – het maken van preparaten, het automatisch acquireren van data én de data-analyse. Grote spelers zagen die workflow meer als bijzaak. Bedenk ook dat de huidige spelers weliswaar veel innovatiekracht hebben, maar dat automatisering en workflow-integratie een fundamenteel andere discipline is dan het bouwen van goede elektronenkolommen (het hart dat de elektronenbundel aanstuurt). Kort samengevat zeg ik wel eens: de grote spelers zijn vooral bezig steeds snellere Ferrari’s te maken, terwijl die de hele dag in de file staan. Wij lossen het fileprobleem op.’

Industrieel denken

‘De groei die we nu doormaken betekent een fundamentele omslag van maatwerk-mentaliteit naar industriële standaardisatie’, zegt Den Hoedt tot slot. ‘Momenteel maken we zo’n dertig systemen per jaar, waarvan minder dan vijf standalone systemen zijn. In 2032 willen we naar meer dan honderd per jaar, waarvan het overgrote deel standalone is. Dat lukt niet door simpelweg meer ingenieurs aan te nemen. De grote uitdaging is om procesmatiger te gaan werken. Ook verandert de relatie met toeleveranciers wezenlijk: we gaan een nieuwe keten van toeleveranciers bouwen waar we steeds meer van verwachten – de componenten die we maken worden almaar complexer en robuuster. Dat vraagt om een intensere en meer strategische samenwerking met de toeleverketen. Juist daarom bouwen we bewust aan een ecosysteem van vaste partners in Nederland en daarbuiten.’