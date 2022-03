Delftse studenten verzinnen oplossing voor verduurzaming 847.000 verouderde portiekflats

SUM wil deze flats transformeren met een ‘energiepositieve optopping’: een module die niet alleen twee nieuwe lagen met extra woningen creëert, maar de flat óók energieneutraal maakt. Hiermee wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan de uitdaging om in tien jaar één miljoen woningen te creëren èn een groot deel van de bestaande voorraad te verduurzamen. Het prototype dat is ontwikkeld voor de duurzame portiekflat werd vrijdag 11 maart onthuld in The Green Village in Delft.

Duurzame oplossing voor verouderde woningvoorraad

In 2019 gingen ruim vijftig studenten van de TU Delft de uitdaging aan om een oplossingsgericht ontwerp te bedenken voor de verouderde woningvoorraad in Nederland, waarbij maximaal wordt ingezet op circulariteit en energy efficiency. Het resultaat is een gebouwontwerp waarbij de typisch Nederlandse portiekflat wordt opgebouwd uit drie delen: een commerciële plint, een woning en de circulatiekern. Op de portiekflat wordt een nieuwe module geplaatst, die als een soort batterij fungeert en het oude gebouw voedt met zonne-energie en regenwater. SUM voorziet de flat niet alleen van een ‘optopping’; het bestaande gebouw wordt óók gerenoveerd. Zo krijgt de flat een nieuwe, goed geïsoleerde gevel waarin het leidingwerk voor alle installaties wordt verwerkt. Ook het bevorderen van de sociale cohesie is een belangrijke pijler van het plan: de begane grond van de portiekflat wordt omgetoverd tot een gemeenschappelijke publieke ruimte met een café, winkels, een restaurant en werkplaatsen.

Nederlandse inzending Solar Decathlon Europe

Met hun innovatieve en duurzame ontwerp hoopt het studententeam van SUM hoge ogen te gooien tijdens de Solar Decathlon Europe competitie die dit jaar in Wuppertal, Duitsland op het programma staat. Het doel van deze competitie is innovatieve oplossingen te ontwikkelen om technische, architectonische en sociale uitdagingen aan te pakken waarmee steden worden geconfronteerd. Zo wonen steeds meer mensen in stedelijke gebieden, en neemt de behoefte aan woonruimte en middelen toe. De focus van de wedstrijd ligt daarom op het moderniseren van de gebouwenvoorraad en het ontwerpen van de stedelijke omgeving. Bron TU Delft