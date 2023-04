Michiel van Nesselrooij, Delftse onderzoeker en medeoprichter Rocket Darts: Er zijn verschillende redenen waarom wij veel potentieel voor verbetering zagen bij de dartpijl. Allereerst was er tot nu toe weinig aandacht besteed aan aerodynamische optimalisatie in de ontwikkeling. Bovendien zijn er binnen de regels voldoende mogelijkheden in het ontwerp van de pijl en hebben darters de vrijheid om zelf hun pijlen te kiezen, waardoor de prestatie van de pijl een groot verschil kan maken. Ten slotte heeft de sport relatief weinig variabelen: de darter, de pijl, en de lucht. Hierdoor is de impact van een verandering in de pijl goed meetbaar. We zijn ervan overtuigd dat de nieuwe (gepatenteerde) dart een groot verschil kan maken voor de sport en kijken er naar uit om darters van elke niveau een boost in hun prestaties te geven.

Chris Woerts, sportmarketeer en oprichter van , sportmarketeer en oprichter van TOTO Dart Kings : Het onderzoek bij de TU Delft is een mooi voorbeeld van onze werkwijze als team. Door deel te nemen aan wetenschappelijk onderzoek bij de TU Delft krijgen de darters meer inzicht in hun eigen werptechniek, leren ze van elkaar en zien ze hoe dit hun precisie bij het scoren beïnvloedt. Ons doel is om deze inzichten te gebruiken om gepersonaliseerde trainingsprogramma’s te ontwikkelen en zo de prestaties van de darters te verbeteren.