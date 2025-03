Delft Circuits, een toonaangevende vernieuwer in high-density connectiviteitsoplossingen, lanceerde zijn baanbrekende geïntegreerde oplossing High-Density Input/Output (HD I/O) systeem, speciaal ontworpen om te voldoen aan de veeleisende behoeften van het quantum computing utility tijdperk.

Dit uitgebreide systeem, dat werd gelanceerd op de APS Global Physics Summit 2025, is klaar om de manier te veranderen waarop onderzoekers en ontwikkelaars besturingselektronica verbinden met Quantum Processing Units (QPU’s), en biedt een gestroomlijnde en snel inzetbare oplossing om kritieke schaalbaarheidsuitdagingen te overwinnen.

Terwijl quantum computing van theoretische mogelijkheid naar praktische realiteit overgaat, wordt de industrie geconfronteerd met significante hindernissen bij het opschalen van operaties. Zo is het aantal benodigde draden evenredig met het aantal qubits en de rekenkracht. Dit betekent dat de dichtheid van de bedrading steeds meer de beperkende factor wordt in kwantumcomputers. Het nieuwe HD I/O-systeem van Delft Circuits pakt dit knelpunt direct aan door een compleet en gemakkelijk verkrijgbaar pakket aan te bieden dat de complexiteit en tijdrovende integratie elimineert die gewoonlijk gepaard gaan met het opzetten van high-density connectiviteit voor quantumcomputers.

De module heeft maar liefst 256 kanalen, waarmee tot 64 qubits per module kunnen worden bestuurd. Het modulaire loader designp maakt uitbreiding in stappen van 32 kanalen mogelijk. Deze modulariteit en hoge dichtheid vertalen zich in een verdubbeling van de kanaalcapaciteit zonder dat er een grotere kwantumkoeling nodig is. De prijs is lager dan die van conventionele coaxkabels; het dichtstbijzijnde alternatief voor coax met hoge dichtheid heeft 168 kanalen per poort.

Het HD I/O-systeem is beschikbaar voor alle Cri/oFlex-producten en staat bekend om zijn ultrakleine vormfactor dankzij het flexibele striplijnontwerp met geïntegreerde componenten voor signaalconditionering. Standaard coaxiale kabels vereisen filters die geïntegreerd moeten worden per kanaal, per locatie van de cryostaatfase om qubits te beschermen tegen elektromagnetische signalen van hogere en lagere frequenties, wat vaak meerdere storingspunten introduceert. Doordat deze filters al geïntegreerd zijn, verhoogt Cri/oFlex de betrouwbaarheid en maakt het opschalen naar bekabelingsoplossingen met een hogere dichtheid mogelijk. Dit vereenvoudigt de toepassing en vooruitgang voor onderzoekers en ontwikkelaars in verschillende kwantumtoepassingsgebieden, zoals supergeleidende, spin- en fotonische qubits.

Daan Kuitenbrouwer, CCO & Oprichter, Delft Circuits: “We kunnen gerust stellen dat we het schaalprobleem in quantum computing hebben aangepakt. Jarenlang hebben onze klanten in de kwantumcomputing een duidelijke behoefte geuit: een eenvoudige, schaalbare oplossing om de beperkingen van coaxialekabels te overstijgen. Met dit kant-en-klare HD I/O-systeem voldoen we aan die vraag. Het gaat niet alleen om grotere dichtheid en lagere kosten – het gaat om het leveren van een compleet, gebruiksklaar pakket waarmee onderzoekers zich kunnen richten op hun kwantumalgoritmen en doorbraken, niet op ingewikkelde hardware-integratie.”

Dr. Thorsten Last, Executive Director bij OrangeQS, zei: “De schaalbaarheid van cryogene I/O is een dreigende uitdaging voor de quantum computing industrie. Coaxiale oplossingen zijn niet dicht genoeg voor de inzet of het testen van kwantumchips op nutsschaal. We vertrouwen op bedrijven als Delft Circuits om kant-en-klare oplossingen met hoge dichtheid te ontwikkelen, zoals hun nieuwe High-Density Input/Output (HD I/O) systeem. Vooruitgang met deze componenten zal een kritisch obstakel wegnemen op weg naar praktische kwantumcomputers en testapparatuur voor kwantumchips op nutsschaal.”

Delft Circuits is een toonaangevende leverancier van speciale quantum hardware, toegewijd aan het leveren van de beste hardware voor de quantum ingenieur en industrie. Met een focus op het ontwerpen en ontwikkelen van i/o bekabelingsoplossingen, heeft het bedrijf zich gevestigd als een vertrouwde partner voor toonaangevende nationale laboratoria, blue-chip bedrijven en ambitieuze professoren. Met een veroveringsmarkt in de kwantumindustrie heeft Delft Circuits al honderden i/o-modules gerealiseerd voor bijna honderd klanten. Als onafhankelijke, toegewijde leverancier van kwantumhardware is het bedrijf toegewijd aan het pionieren op het gebied van i/o voor geavanceerde technologieën. De eigen bekabelingsoplossingen van Delft Circuits werden door DARPA genoemd als ’s werelds state of the art.

Investeerders in Delft Circuits zijn DTXL, QuVest Capital, Scholt Group en High Tech Gründerfonds (HTGF).