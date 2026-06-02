Defensiesoftwarebedrijf ILIAS maakt zich op voor volgende groeifase

De Belgische defensiesoftwareleverancier ILIAS Solutions krijgt per 1 juli een nieuwe topman. Na twintig jaar als bestuurder en CEO draagt Jean-Pierre Wildschut de leiding over aan Harald Kokelkoren. Wildschut blijft tot zijn pensionering eind 2026 als adviseur verbonden aan het managementteam.

Jean-Pierre Wildschut

De wisseling volgt minder dan een jaar nadat ILIAS onderdeel werd van de Patria Group. Die overname markeerde een belangrijke stap in de verdere digitalisering van defensieorganisaties en versterkte Patria’s positie op het gebied van digitale sustainment- en assetmanagementoplossingen.

Volgens Pekka Ruutu, Executive Vice President Sustainment Solutions bij Patria, heeft Wildschut een belangrijke bijdrage geleverd aan de strategische ontwikkeling van ILIAS. “Zijn drive en ambitie hebben zowel ILIAS als de defensiesector vooruit geholpen. We zijn ervan overtuigd dat Harald Kokelkoren het bedrijf succesvol naar de volgende groeifase zal leiden.”

Focus op groei en operationele continuïteit

ILIAS heeft zich de afgelopen tien jaar ontwikkeld tot een speler in Defense Management Systems. De software van het bedrijf ondersteunt defensieorganisaties wereldwijd bij onderhoud, logistiek, voorraadbeheer, training, inzetbaarheid en operationele besluitvorming.

Nu militaire organisaties steeds afhankelijker worden van realtime data en inzicht in de status van materieel, neemt het belang van dergelijke systemen verder toe. Volgens ILIAS blijft het waarborgen van operationele continuïteit voor klanten daarbij de hoogste prioriteit.

Wildschut kijkt met vertrouwen terug op zijn periode als CEO. “Het was een voorrecht om samen te werken met een toegewijd en talentvol team. Ik ben ervan overtuigd dat ILIAS onder leiding van Harald verder zal bouwen op het sterke fundament dat is gelegd.”

Militair en technologisch profiel

Nieuwe CEO Harald Kokelkoren brengt een combinatie van militaire, consultancy- en software-ervaring mee. Na zijn opleiding aan de Royal Netherlands Military Academy vervulde hij diverse technische functies binnen de Royal Netherlands Air Force, waaronder verantwoordelijkheden rond het onderhoud en moderniseringsprogramma’s van F-16-gevechtsvliegtuigen.

Later werkte hij bij PwC, waar hij onder meer betrokken was bij de implementatie van ILIAS voor de NAVO AWACS-vloot. In 2001 richtte hij softwarebedrijf mede op. Sinds 2015 is Kokelkoren aandeelhouder en bestuurslid van ILIAS en speelde hij een belangrijke rol in de groei en strategische ontwikkeling van het bedrijf.

Defensieplatform

Het softwareplatform van ILIAS is een militaire standaardoplossing die is ontwikkeld op basis van meer dan dertig jaar defensie-ervaring. Het platform ondersteunt organisaties bij onderhouds-, reparatie- en revisieprocessen (MRO), asset visibility, vlootbeheer en expeditionaire operaties. Sinds september 2025 maakt ILIAS deel uit van Patria.