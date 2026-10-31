De Europese defensie-industrie moet fors opschalen, maar meer geld en extra orders zijn niet voldoende. Fabrieken die jarenlang zijn ingericht op maximale efficiency en minimale voorraden, moeten nu vooral snel kunnen schakelen en productiecapaciteit beschikbaar houden. Dat vraagt om een fundamenteel andere aanpak van productie, samenwerking en financiering. ‘Produceren voor Defensie gaat niet meer over just-in-time, maar over just-in-case’, zegt David Kemps, sectorexpert Industrie bij ABN AMRO.

De omslag biedt kansen voor Nederlandse machinebouwers en hightechtoeleveranciers die tot dusver vooral actief waren in civiele markten. Tegelijkertijd stelt de defensiemarkt nieuwe eisen aan leveringszekerheid, schaalbaarheid en veiligheid.

Volgens onderzoek van Berenschot telt de Nederlandse defensie- en veiligheidsgerelateerde technologische industrie circa 1.500 bedrijven, waarvan 88 procent tot het mkb behoort. De defensiegerelateerde omzet van Nederlandse ondernemingen steeg tussen 2021 en 2025 van 4,7 naar 10,2 miljard euro.

Om snel op veranderende operationele omstandigheden te reageren, heeft het bedrijf naast de R&D-afdeling een aparte afdeling Resilience ingericht. Die moet nieuwe oplossingen binnen drie weken gebruiksklaar kunnen maken. Beeld ABNAMRO

‘We zien steeds meer industriële mkb-bedrijven die traditioneel leunden op de machinebouw of auto-industrie, maar waar de focus nu richting defensie verschuift’, aldus Kemps.

Productiecapaciteit wordt strategisch

De omslag heeft gevolgen voor de inrichting van fabrieken. Waar bedrijven jarenlang streefden naar maximale machinebezetting en minimale voorraden, wordt het vermogen om snel op nieuwe opdrachten te reageren steeds belangrijker.

Technologieën als modulaire productarchitectuur, 3D-printing en digital twins kunnen daarbij helpen. Ook Quick Response Manufacturing, gericht op kortere doorlooptijden in plaats van maximale bezetting, krijgt volgens Kemps meer betekenis.

‘De fabriek van de toekomst draait niet alleen om maximale efficiëntie, maar ook om flexibiliteit, leveringszekerheid en schaalbaarheid.’

Een voorbeeld is de inzet van additive manufacturing voor reserveonderdelen. In plaats van fysieke voorraden kunnen bedrijven digitale ontwerpen beschikbaar houden en onderdelen produceren wanneer en waar ze nodig zijn. Daarmee verschuift de nadruk van voorraadbeheer naar productieparaatheid.

Wie betaalt voor beschikbare capaciteit?

Die ontwikkeling stelt bedrijven en financiers voor een nieuwe vraag: wie betaalt voor productiemiddelen en personeel die beschikbaar moeten zijn, maar niet voortdurend worden ingezet?

‘Productiecapaciteit die vandaag ongebruikt lijkt, kan morgen het verschil maken’, zegt Kemps. Volgens hem zijn langdurige contracten en afspraken over gegarandeerde capaciteit nodig om investeringen in machines, personeel en werkkapitaal mogelijk te maken.

Ook dual-use-technologie, die zowel civiel als militair kan worden toegepast, biedt mogelijkheden. Bedrijven kunnen daarmee hun afhankelijkheid van defensieopdrachten beperken en bestaande productiemiddelen breder inzetten.

DeltaQuad ontwikkelt in drie weken door

Hoe belangrijk reactiesnelheid is, blijkt bij de Nederlandse dronefabrikant DeltaQuad. Het bedrijf van CEO Sander Smeets ontwikkelt en produceert onbemande verkenningsvliegtuigen die verticaal kunnen opstijgen en landen. Sinds de oorlog in Oekraïne richt DeltaQuad zich volledig op militaire toepassingen.

Om snel op veranderende operationele omstandigheden te reageren, heeft het bedrijf naast de R&D-afdeling een aparte afdeling Resilience ingericht. Die moet nieuwe oplossingen binnen drie weken gebruiksklaar kunnen maken.

‘Als een militair systeem minder effectief wordt, moet je snel kunnen aanpassen en doorontwikkelen’, zegt Smeets.

Voor verdere opschaling werkt DeltaQuad met externe productiepartners. Door productie over meerdere partijen te spreiden, beperkt het bedrijf zijn afhankelijkheid van afzonderlijke leveranciers.

Volgens Smeets wordt samenwerking tussen gespecialiseerde bedrijven steeds belangrijker. ‘In een wereld waarin technologie zich snel ontwikkelt, zijn reactiesnelheid, slagkracht en samen snel opschalen onderdeel van het product.’

Toetreden vraagt voorbereiding

De defensiemarkt kent tegelijkertijd hoge toetredingsdrempels. Toeleveranciers kunnen te maken krijgen met strengere eisen aan informatiebeveiliging, personeel, productkwaliteit, materiaalherkomst en eigendomsstructuren.

Vooral kleinere maakbedrijven moeten volgens Kemps tijdig onderzoeken welke voorwaarden gelden. ‘Tegen de tijd dat een grote order verschijnt, kan het te laat zijn om nog aan alle voorwaarden te voldoen.’

Hij adviseert bedrijven daarom niet te beginnen bij de vraag welk defensieproduct ze zouden kunnen maken, maar bij hun bestaande technologische kennis en productiecapaciteit. Vanuit die expertise kunnen zij bepalen welke positie binnen Nederlandse en Europese defensieketens haalbaar is.

Daarmee draait de groei van de defensie-industrie niet alleen om extra investeringen, maar vooral om het opbouwen van een flexibele industriële basis. Voor Nederlandse hightechbedrijven en gespecialiseerde toeleveranciers liggen daar kansen, mits zij hun productie, financiering en samenwerking tijdig aanpassen.