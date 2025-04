Vanwege de snel oplopende geopolitieke spanningen verkent de Technische Universiteit Eindhoven de mogelijkheden van een groot onderzoek op het gebied van Safety & Security. Op verzoek van het College van Bestuur inventariseert prof. dr. Geert-Jan van Houtum van de faculteit Industrial Engineering & Innovation Sciences, al jaren actief in het defensiedomein met zijn leerstoel Maintenance and Reliability, momenteel de universitaire projecten op dit gebied. Ook gaat hij in op de onderzoeksuitdagingen die spelen bij de Nederlandse defensie en binnen de EU en NAVO. Vervolgens zal een samenhangend Safety & Security programma worden ontwikkeld, waarbij nauw zal worden samengewerkt met andere universiteiten, het bedrijfsleven en natuurlijk het Nederlandse Ministerie van Defensie.

We leven in een land met het hoogste niveau van veiligheidsmaatregelen en andere beveiligingsfaciliteiten. De waterkeringen houden ons droog, iedereen heeft 24/7 toegang tot veilig drinkwater en elektriciteit en we hebben het beste internet ter wereld. Technologie zal altijd een cruciale rol spelen in deze veiligheidsmaatregelen en andere veiligheidsvoorzieningen. Deze innovaties bieden niet alleen strategische voordelen, maar vergroten ook de noodzaak om de veiligheid van onze digitale en fysieke infrastructuur te waarborgen’, legt Van Houtum uit. Alle systemen worden nu aangestuurd via digitale netwerken. Dat is goed voor de kwaliteit, maar het brengt ook een potentiële zwakte met zich mee. Kwaadwillende buitenstaanders zijn voortdurend op zoek naar manieren om de samenleving te ontwrichten door onze essentiële systemen aan te vallen.

Om cyberaanvallen te voorkomen en snel te handelen met gerichte maatregelen als er een wordt gelanceerd, is het hebben van de laatste kennis onontbeerlijk, vervolgt Van Houtum. ‘Die kennis is te vinden op de universiteiten. Denk bijvoorbeeld aan de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van cyberbeveiliging, waarmee digitale aanvallen op vitale infrastructuur zoals betalingssystemen, waterkeringen of datanetwerken kunnen worden beperkt. Net zo belangrijk is kennis op het gebied van binnenlandse veiligheid, defensielogistiek, energiesystemen, infrastructuur, civiele werken en transport.’

Om effectief te kunnen reageren in noodsituaties is samenwerking tussen universiteiten en Defensie bij het opbouwen van competenties, capaciteit en innovaties van vitaal belang, stelt Van Houtum. ‘De Technische Universiteit Eindhoven heeft daarom het initiatief genomen om een pilot te starten voor deze ‘slimme reserve’, in nauwe samenwerking met relevante partners zoals Brainport, Legerplaats Oirschot, Defensie en andere universiteiten. Het eerste doel is om samen te werken op gebieden waar de dreiging het grootst is, zoals cyberbeveiliging. Bij gebleken succes kan deze aanpak worden uitgebreid naar andere gebieden die cruciaal zijn voor onze nationale veiligheid.

Het ministerie van Defensie heeft nu alle Nederlandse universiteiten gevraagd bij te dragen aan een breed onderzoeksprogramma dat het ministerie wil opzetten en financieren. Daartoe wordt een onderzoeksagenda opgesteld waarin Defensie zich vooral wil richten op vijf gebieden waarin Nederlandse bedrijven en/of kennisinstellingen excelleren en die belangrijk zijn voor de krijgsmacht: ruimtevaarttechnologie, sensoren, intelligente systemen, kwantumtechnologie en slimme materialen (zie Defensienota 2024). Bijzondere aandacht gaat uit naar onbemande en licht bemande systemen en de sterke Nederlandse maritieme kennis- en industriebasis. Nederland kan op deze gebieden toonaangevend worden en internationaal een sleutelrol spelen.

De directe onderzoekssamenwerking tussen Defensie en universiteiten is nu nog beperkt, vervolgt hij. Dat heeft te maken met verschillende knelpunten, waaronder de manier van aanbesteden. Van Houtum: ‘Defensie is gewend aan te besteden met een resultaatsverplichting, maar zo werkt academisch onderzoek over het algemeen niet. Ook moet de communicatie tussen de betrokken universiteiten en Defensie volledig beveiligd zijn. Cybersecurity-onderzoek zelf moet natuurlijk ook cybersecurity zijn. En vanuit ethisch perspectief zal ook worden gekeken welk onderzoek de universiteiten willen doen en wat niet.

Ook de NAVO zal extra geld beschikbaar stellen voor defensiegerelateerd onderzoek. Zo zijn Brainport Development, de Technische Universiteit Eindhoven en de BOM de drijvende krachten achter de Nederlandse accelerator voor defensie-innovaties, onderdeel van het NAVO-programma DIANA (Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic). Deze is vooral gericht op de verdere ontwikkeling van technologieën op TRL-niveau 4 tot en met 7.

Het spreekt voor zich dat er maatregelen moeten worden genomen om ervoor te zorgen dat het onderzoek in de verschillende landen elkaar aanvult en dat er geen dubbel werk wordt gedaan. Als ‘Brussel’ erin slaagt om een geïntegreerde Europese strategie voor de defensie-industrie door de lidstaten te laten aanvaarden, zou dit het efficiënte gebruik van middelen verder kunnen verbeteren. En met een EU-brede overeenkomst over het ‘herbewapeningsplan van Europa’ dat begin maart werd gelanceerd door Commissievoorzitter Ursula von der Leyen, ter waarde van 800 miljard euro over vier jaar, zal het onderzoeksbudget voor defensie aanzienlijk toenemen.