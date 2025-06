Van alle 32 NAVO-landen staat Nederland op de zevende plek qua defensie-uitgaven per inwoner. In 2024 waren de defensie-uitgaven 1,1 duizend euro per inwoner. Bovenaan de lijst staat de Verenigde Staten (VS) met 2,6 duizend euro. Tussen de VS en Nederland staan Noorwegen, Denemarken, Finland, Zweden en het Verenigd Koninkrijk. Dit meldt het CBS op basis van cijfers van de NAVO.

De totale defensie-uitgaven voor Nederland waren

19,9 miljard

euro in 2024, volgens opgave van de NAVO . Ter vergelijking, voor de gehele NAVO was dit

1 362 miljard

euro, waarbij de bijdrage van de VS rond de 894 miljard euro lag. Gekeken per inwoner ligt het NAVO-gemiddelde op

1 394

euro. Zonder de bijdrage van de VS ligt het NAVO-gemiddelde op 733 euro. De defensie-uitgaven per hoofd van de bevolking in Nederland liggen hier dus tussen met

1 105

euro.

In het ene land kun je met een gegeven hoeveelheid geld meer doen dan in het andere. Om het loon van militairen te betalen en lokale uitgaven te doen heb je in Roemenië bijvoorbeeld minder geld nodig dan in Nederland. Het is daarom inzichtelijk om ook een vergelijking te maken waarin voor deze verschillen in koopkracht is gecorrigeerd. Als het gaat om het vermogen om wapens te importeren geven de ongecorrigeerde cijfers wel een beter beeld.

Gecorrigeerd voor verschillen in koopkracht staat de VS nog steeds bovenaan. Wel is het verschil met de nummer twee Noorwegen kleiner. Aangezien de VS momenteel het duurste NAVO-land is, komen alle landen in deze vergelijking dichter bij de VS te liggen. De Nederlandse uitgaven per inwoner komen in de berekening uit op 1 328 euro (de VS is als ijkpunt gebruikt, hierdoor blijven de uitgaven van de VS op 2 641 euro.) Nederland zakt in deze berekeningen van de zevende naar de tiende plaats. De uitgaven van met name landen als Polen, Estland en Letland liggen veel hoger wanneer gecorrigeerd wordt voor koopkrachtverschillen. Polen stijgt hiermee dan naar de derde plaats van alle 32 NAVO-landen.

Nederland in 2024 boven de 2 procent van het bbp

In 2024 voldoet Nederland voor het eerst sinds begin jaren 90 weer aan de traditionele NAVO-norm: de uitgaven vormden net iets meer dan 2 procent van de omvang van de economie, oftewel het bruto binnenlands product (bbp). Nederland staat hiermee op plaats twintig binnen de NAVO. Bovenaan staat Polen met 4,1 procent. Estland en de VS delen met 3,4 procent de tweede plaats.

In veel landen zijn de defensie-uitgaven de laatste twee jaar flink gestegen, als reactie op de Russische inval in Oekraïne (2022). Die van de VS zijn naar verhouding even hoog gebleven. Die van Griekenland zijn flink gedaald, al blijft Griekenland ruim boven de NAVO-norm.