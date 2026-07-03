Het Nederlandse ministerie van Defensie investeert ruim 30 miljoen euro in een strategische samenwerking met het Nederlandse technologiebedrijf Intelic. De overeenkomst moet de basis leggen voor een softwareplatform waarmee onbemande systemen van verschillende fabrikanten naadloos kunnen samenwerken. Volgens Intelic is Nederland daarmee het eerste land ter wereld dat bewust kiest voor een ‘Software-First’-strategie bij de ontwikkeling van een militair drone-ecosysteem.

De samenwerking heeft een looptijd van drie jaar en markeert volgens beide partijen een fundamenteel andere benadering van defensie-innovatie. Niet het materieel, maar de software die verschillende systemen met elkaar verbindt, vormt voortaan het uitgangspunt.

Software als fundament

Centraal in de samenwerking staat NEXUS, het command-and-controlplatform van Intelic. Deze software maakt het mogelijk om drones en onbemande grondvoertuigen van verschillende leveranciers binnen één operationele omgeving aan te sturen. Dat verkort de inzet- en trainingstijd en vergroot de flexibiliteit tijdens missies.

“De oorlog in Oekraïne laat zien dat niet alleen hardware, maar juist ook software van doorslaggevend belang is”, zegt staatssecretaris van Defensie Derk Boswijk. “Door verschillende dronesystemen met elkaar te laten samenwerken, worden operaties effectiever. Ik ben er trots op dat een Nederlands bedrijf deze technologie levert. We kiezen bewust voor een langdurig partnerschap in plaats van een traditionele klant-leverancierrelatie.”

Lessen uit Oekraïne

De samenwerking is mede gebaseerd op de ervaringen uit Oekraïne, waar interoperabiliteit tussen uiteenlopende drones en sensoren cruciaal is gebleken voor verkenning, logistiek en militaire operaties. Volgens Intelic wordt NEXUS sinds 2025 operationeel ingezet aan het front, waar drone-operators snel kunnen schakelen tussen verschillende systemen.

Van platform naar ecosysteem

Volgens Intelic verandert ook de markt voor militaire drones ingrijpend. Europa telt inmiddels meer dan 700 dronefabrikanten. De uitdaging verschuift daarmee van het ontwikkelen van nieuwe platforms naar het verbinden van bestaande systemen.

“Het concurrentievoordeel zit steeds minder in afzonderlijke platforms en steeds meer in de software die deze met elkaar laat samenwerken”, zegt Maurits Korthals Altes, CEO van Intelic. “Deze samenwerking markeert de overgang van platformgerichte aanschaf naar softwaregedefinieerde defensiecapaciteiten.”

Eerder dit jaar introduceerde Intelic al BASE, een platform waarmee Europese dronefabrikanten en ministeries van Defensie eenvoudiger interoperabele systemen kunnen selecteren.

Strategische stap voor Nederlandse defensie-industrie

Met de investering kiest Defensie nadrukkelijk voor een toekomstbestendig ecosysteem waarin nieuwe drones, sensoren en andere autonome systemen sneller kunnen worden geïntegreerd. Daarmee wil Nederland de afhankelijkheid van afzonderlijke leveranciers verkleinen, innovatie versnellen en de operationele inzetbaarheid vergroten.

De samenwerking onderstreept tegelijkertijd de groeiende rol van Nederlandse softwarebedrijven binnen de Europese defensie-industrie. Waar de aandacht traditioneel uitging naar hardware, verschuift het zwaartepunt steeds meer naar softwareplatforms die uiteenlopende systemen met elkaar verbinden en zo de basis vormen voor toekomstige militaire operaties.

Artikel eerder in Link over: Nederland presenteert strategie voor autonome en intelligente systemen.