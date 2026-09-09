De Duitse machinebouw ziet de orderinstroom voor het tweede kwartaal op rij met dubbele cijfers groeien. Vooral luchtvaart en defensie zorgen voor nieuwe vraag, terwijl automotive en zijn toeleverketen achterblijven. Ook geografisch verschuift het speelveld: de export naar de Verenigde Staten groeit, terwijl China fors terrein verliest.

Bernhard Geis, hoofd Economie en Statistiek bij brancheorganisatie VDW.

De Duitse producenten van werktuigmachines ontvingen in het tweede kwartaal van 2026 12 procent meer orders dan een jaar eerder. Na een stijging van 15 procent in het eerste kwartaal komt de groei over de eerste zes maanden uit op 14 procent. Binnenlandse orders namen met 16 procent toe, buitenlandse met 13 procent.

Volgens brancheorganisatie VDW bevestigen de cijfers dat het dieptepunt achter de sector ligt. Van een breed herstel wil de organisatie echter nog niet spreken. De vergelijkingsbasis is laag en grote projecten hebben een relatief groot aandeel in de ordergroei.

Defensie en luchtvaart winnen terrein

Opvallender is de verschuiving tussen afzetmarkten. De vraag vanuit luchtvaart en defensie ontwikkelt zich sterk. Ook elektronica en medische technologie investeren. Metaalverwerking en machinebouw blijven daarentegen moeizamer en de grootste problemen zitten nog altijd bij automotive en de automotive-toeleveranciers.

Die verschuiving is inmiddels structureel zichtbaar in de omzetverdeling. Automotive was in 2025 nog goed voor 23 procent van de omzet van de Duitse werktuigmachine-industrie. Machinebouw is met 27 procent inmiddels de grootste klantsector. Het aandeel van de luchtvaartindustrie steeg in twee jaar tijd met vijf procentpunt naar 11 procent.

Orders nog niet zichtbaar in productie

De aantrekkende orderinstroom heeft zich nog niet vertaald in hogere productie. In het tweede kwartaal lag de productie naar schatting 6 procent lager dan een jaar eerder. Over de eerste zes maanden bedroeg de daling 7 procent, tot circa 5,9 miljard euro. VDW verwacht dat de betere orderportefeuille later dit jaar wel zichtbaar wordt in de productie.

Ook bij de export zijn de verschillen groot. De uitvoer naar de Verenigde Staten, de belangrijkste buitenlandse markt, steeg in het eerste halfjaar met 8 procent. De export naar China daalde daarentegen met 24 procent. Duitse fabrikanten zien daar inmiddels enige stabilisatie, maar de stevige lokale prijsconcurrentie maakt productie volgens het principe ‘local for local’ steeds belangrijker.

Binnen Europa daalde de export met 6 procent. Frankrijk vormt een opvallende uitzondering met een groei van 25 procent en is weer de derde afzetmarkt voor de Duitse sector. Ook Polen en Tsjechië ontwikkelen zich positief. India zet zijn groei voort en is inmiddels de vierde markt voor Duitse werktuigmachinebouwers.

Duitse industrie investeert nog terughoudend

Ondanks de groei van de binnenlandse orders blijft de Duitse thuismarkt zwak. De binnenlandse omzet lag in de eerste helft van het jaar 10 procent lager en de totale Duitse consumptie van werktuigmachines daalde met 6 procent. De investeringsbereidheid van Duitse industriële bedrijven is daarmee nog niet overtuigend teruggekeerd.

De bezettingsgraad van de sector stabiliseert rond 75 procent. Tegelijkertijd gaat de structurele aanpassing door. In juni werkten nog circa 60.000 mensen bij de Duitse werktuigmachinebouwers, ruim 6 procent minder dan een jaar eerder. Het huidige productieniveau ligt bovendien ongeveer een derde onder de piekniveaus van eerdere jaren.

De Duitse cijfers zijn ook relevant voor de Nederlandse maakindustrie. Duitsland is een belangrijke afzetmarkt voor Nederlandse industriële toeleveranciers, terwijl de verschuiving van automotive naar defensie, luchtvaart en elektronica ook hier kansen én andere eisen aan capaciteit, technologie en certificering met zich meebrengt.