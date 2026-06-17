De Nederlandse EMS-bedrijven staat aan de vooravond van een ingrijpende verandering. Jarenlang draaide de sector vooral om efficiënt produceren van kleine en middelgrote series elektronica. Maar door de opmars van kunstmatige intelligentie, de groeiende defensie-uitgaven en de verdere digitalisering van machines en infrastructuur verschuift de aandacht naar steeds complexere elektronische systemen.

Dat blijkt uit een analyse van ABN AMRO over de wereld van Electronics Manufacturing Services (EMS), de bedrijven die printplaten assembleren en elektronische systemen produceren voor sectoren als machinebouw, semicon, medische technologie, defensie en energie.

Volgens de bank zullen Nederlandse EMS-bedrijven de komende jaren strategische keuzes moeten maken. Complexiteit wordt steeds belangrijker dan volume. De integratie van krachtige AI-chips, sensoren, camera’s en communicatiemodules vraagt om nieuwe productietechnologieën, meer automatisering en een vergaande digitalisering van productieprocessen.

Groei vanuit defensie, energie en machinebouw

De vraag naar geavanceerde elektronica neemt sterk toe. Europese defensie-investeringen zorgen voor extra behoefte aan drones, radarinstallaties, communicatiesystemen en cybersecurity-oplossingen. Tegelijkertijd groeit de markt voor datacenters, industriële automatisering, energieopslag, warmtepompen en slimme machines.

Voor Nederlandse EMS-bedrijven biedt dat kansen. De sector telt ongeveer zestig bedrijven met een gezamenlijke omzet van naar schatting 1,4 tot 1,7 miljard euro. Grote spelers zijn Neways Electronics, Prodrive Technologies en VDL TBP. Daarnaast bestaat een groot deel van de markt uit gespecialiseerde mkb-bedrijven die actief zijn in niches zoals medische technologie, machinebouw en industriële elektronica. Volgens een rapport uit 2026 van het Duitse onderzoeksbureau in4ma telt Europa circa 2.250 EMS-bedrijven met een gezamenlijke omzet van 54 miljard euro. Duitse en Oostenrijkse bedrijven hebben bijna een derde van de Europese markt in handen. Het Duitse Zollner is het grootste Europese bedrijf, met een omzet van 2,6 miljard euro in 2024. Kontron uit Oostenrijk volgt met een omzet van 1,7 miljard euro.

Vooral de groei van industriële elektronica valt op. Machines worden slimmer, krijgen meer sensoren en kunnen steeds beter op afstand worden gemonitord. Dat vergroot de vraag naar complexe printplaten en elektronische modules.

Complexiteit wordt nieuwe concurrentiefactor

Volgens ABN AMRO staat de sector aan het begin van een nieuw tijdperk. Waar EMS-bedrijven traditioneel werden ingedeeld op basis van productievolume en productvariatie, wordt voortaan de mate van complexiteit bepalend.

AI speelt daarbij een belangrijke rol. Moderne AI-processoren vereisen duizenden uiterst nauwkeurige soldeerverbindingen op één printplaat. Dat stelt veel hogere eisen aan productieapparatuur, kwaliteitscontrole en procesbeheersing dan traditionele elektronica.

Om die complexiteit te kunnen verwerken, investeren bedrijven steeds vaker in digitale productieprocessen, geautomatiseerde inspectiesystemen, camera’s, sensoren en röntgentechnologie. Nieuwe technologieën, zoals de digitale soldeerpastamachines van het Eindhovense Keiron Technologies, maken het mogelijk om nauwkeuriger en flexibeler te produceren dan met traditionele methoden.

Nieuwe consolidatieslag op komst

De noodzakelijke investeringen zijn echter hoog. Vooral kleinere EMS-bedrijven beschikken vaak niet over voldoende schaalgrootte om zelfstandig te investeren in digitalisering, AI-integratie en specialistische kennis.

Daarom verwacht ABN AMRO dat de consolidatie in de sector verder zal toenemen. Fusies, overnames en strategische samenwerkingen moeten bedrijven helpen om voldoende schaal te creëren. Voorbeelden daarvan zijn de vorming van Metis Group en MACH Technology Group, die via overnames een sterkere positie opbouwen in de Nederlandse EMS-markt.

Ook grote industriële spelers investeren actief in de sector. VDL breidde zijn EMS-activiteiten de afgelopen jaren verder uit via overnames, terwijl private-equitypartijen steeds nadrukkelijker aanwezig zijn in de markt.

Kansen voor Nederland

Ondanks de stevige concurrentie uit Azië liggen er juist voor Europa kansen. Terwijl bedrijven als Foxconn en Flex zich vooral richten op massaproductie van consumentenelektronica, specialiseren Europese spelers zich in complexe elektronica voor defensie, medische apparatuur, machinebouw, energie en semicon.

Juist in die markten groeit de vraag momenteel het sterkst. Voor Nederlandse bedrijven betekent dit dat de komende jaren vooral in het teken staan van investeren in technologie, kennis en schaalvergroting. Wie die stap weet te zetten, kan profiteren van een markt waarin complexiteit, betrouwbaarheid en flexibiliteit steeds belangrijker worden dan pure productiecapaciteit.