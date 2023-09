SuperLight Photonics, spin-off van de Universiteit Twente, ontwikkelt een wijdband laser, die als ‘lichtbron’ in onder meer meet- en detectietoepassingen kan worden gebruikt. Vandaag maakt het bedrijf bekend dat een seed investeringsronde is afgerond. De ronde wordt begeleid door Nederlandse Deep Tech-investeerder DeepTechXL samen met Oost NL. Met de investering ontwikkelt SuperLight Photonics de platformtechnologie door in unieke producten en (sub)systemen.

De wijdband laser is gebaseerd op de gepatenteerde platformtechnologie van SuperLight Photonics-oprichter Haider Zia. Zia was eerder een onderzoeker aan de Universiteit Twente, gespecialiseerd in geïntegreerde en niet-lineaire optica. In tegenstelling tot bestaande lasertechnologie kan SuperLight Photonics de kleuren in het licht gebruiken om informatie over te dragen. Deze technologie heeft tal van mogelijke toepassingen, zoals het creëren van 3D-beelden van ogen voor opticiens, of het ondersteunen van dermatologen bij het opsporen van huidkanker. Buiten de medische sector kan de lasertechnologie bijvoorbeeld worden gebruikt om kleine scheurtjes in olie- of gasleidingen te vinden of om optische veiligheidssensoren in slimme auto’s te verbeteren.

Cees Links, CEO van SuperLight Photonics: “Het is onze missie om onze platformtechnologie te benutten met de actieve ondersteuning van onze investeerders. Daarbij streven we naar een snelle marktintroductie en steunen we op het sterke fotonica ecosysteem in Nederland en Twente. In de komende jaren streeft SuperLight Photonics naar aanzienlijke groei, de verovering van een plaats op de markt en verdere opschaling. We kijken alvast uit naar de reacties in de markt op de aankomende productintroducties tijdens het PIC Summit Europe fotonica evenement op 7 en 8 november in Eindhoven.”

Dr. Haider Zia, CTO van SuperLight Photonics: “We zijn verheugd met onze twee nieuwe investeerders, die beiden actief zijn binnen het Nederlandse fotonica-ecosysteem. Hun diepgaande kennis en uitgebreide netwerk, zowel nationaal als internationaal, vormen een belangrijke aanwinst. Ze ondersteunen de verdere ontwikkeling van nieuwe kennis binnen onze fotonica-toepassingen, en onderstrepen onze toewijding aan technologische vooruitgang.”

Ron Maurer, Partner bij DeepTechXL: “DeepTechXL is verheugd om te kunnen investeren in de verdere ontwikkeling van de platformtechnologie van SuperLight Photonics en om CEO Cees Links en oprichter Haider Zia actief daarin te mogen ondersteunen samen met Oost NL. De unieke technologie past in ons streven naar maatschappelijke doelstellingen zoals in snellere, goedkopere datageneratie en detectie van bijvoorbeeld ziektes en op termijn in een mogelijke bijdrage aan energie-efficiëntere data-uitwisseling.”

Jacob Issa, Investment Manager Tech bij Oost NL: “SuperLight Photonics is een ‘lichtend’ voorbeeld van innovatief ondernemerschap rondom kennisinstellingen in Twente. Via Innovatiefonds Overijssel, een fonds van de provincie Overijssel onder beheer van Oost NL, kunnen we bijdragen aan een solide op- en uitbouw van een uniek fotonica-bedrijf. De techniek kan uiteindelijk in tal van sectoren een bijdrage leveren aan belangrijke vraagstukken van onze tijd. SuperLight Photonics kan zich de komende jaren sterk ontwikkelen door verdere verbinding en samenwerking met fotonicabedrijven in Twente, Nederland én daarbuiten.”

DeepTechXL is in 2022 gelanceerd met ASML, Philips, pensioenfonds PME, Invest-NL, Brabantse OntwikkelingsMaatschappij (BOM), TNO en verschillende familiekantoren.

‘Deep Tech’ is een verzamelnaam voor ontsluitende technologieën (technologieën voor ontwikkeling en productie, geavanceerde materialen, fotonica, en licht-, kwantum-, digitale en nanotechnologieën) die in onderzoeksinstellingen worden ontwikkeld als antwoord op de grote maatschappelijke uitdagingen zoals gedefinieerd in de doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling van de VN op het gebied van gezondheidszorg, energietransitie en duurzaamheid, veiligheid en voeding. Deep Tech innovatie maakt duurzaam economisch succes op de lange termijn mogelijk en creëert banen van hoge toegevoegde waarde in de geavanceerde, hightech productiesector.

DeepTechXL heeft tot nu toe geïnvesteerd in zes potentieel baanbrekende portfolio bedrijven: InPhocal, Alphabeats, Gilbert, Keiron, Sandgrain en Delft Circuits, die allen een significante maatschappelijke impact willen maken. Het fonds is actief betrokken en gebruikt haar eigen netwerk en toegang tot bedrijfs- en wetenschappelijke partners om waarde toe te voegen. DeepTechXL werkt volgens een levenscyclus-aanpak waarbij de ondernemers en innovatieve bedrijven worden ondersteund van Seed- tot vervolginvesteringen (Serie A/B/C), om uiteindelijk na 5 tot 10 jaar het beste strategische pad voor het bedrijf uit te stippelen, zoals gebruikelijk is op de markt van Deep Tech investeringen.