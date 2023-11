GreenGo Energy, uit Denemarken, heeft een aanvraag ingediend bij het Ministerie van Aardolie, Energie en Mijnen in Mauritanië voor de ontwikkeling van een van ‘s werelds grootste groene energieparken. Megaton Moon zal door een unieke architectuur en strategische ligging ten opzichte van de hoofdstad een echt transformerend potentieel voor Mauritanië mogelijk maken op het gebied van sociaaleconomische, groene industrie, groene landbouw en stedelijke ontwikkeling. Het nieuwe paradigma zal overvloedig, goedkoop water en groene energie zijn – in de hoofdstad en de woestijn.

Megaton Moon is gepland voor een gefaseerd implementatieproces waarbij de circulaire architectuur wordt afgesloten om 60 GW/190 TWh hybride zonne- en windopwekking en 35 GW elektrolyse te bereiken, waarbij jaarlijks 4 miljoen ton groene waterstof wordt geproduceerd of 18 miljoen ton groene ammoniak verder wordt verwerkt. De gefaseerde uitvoering is gericht op COD van de eerste proeffase tegen 2028 en de laatste fase tegen 2033-2035.

Karsten Nielsen, CEO van GreenGo Energy licht toe: “De klimaatcrisis is reëel. We moeten onmiddellijk actie ondernemen om de toezeggingen van Parijs en NetZero te bereiken. Maar we hebben ook actie nodig op grote schaal en met impact! Megaton Moon belichaamt klimaatactie met de ambitie om tegen 1 2050% van de totale wereldwijde vraag naar groene waterstof te leveren om NetZero te bereiken. Dus we hebben tegen 2050 slechts honderd projecten op deze schaal nodig die zijn voltooid en groene brandstoffen wereldwijd distribueren. Dit is goed te doen.”

Vorige week had een delegatie van GreenGo Energy een ontmoeting met een delegatie van het ministerie van Energie onder minister van Aardolie, Energie en Mijnen, HE Nani O. Chrougha, om de projectaanvraag en waardepropositie te bespreken. Het ministerie sprak zijn waardering en oprechte interesse uit voor het Megaton Moon-project en presenteerde de volwassen status bij het opstellen van de wet op groene waterstof met verwachtingen voor goedkeuring in het eerste kwartaal van 2024.

“Onze regering is erg blij met het Megaton Moon-project, met name de elementen die een enorm ontwikkelingspotentieel voor ons land zullen bevorderen”, zegt Ibrahima Diagana, Country Manager voor GreenGo Energy in Mauritanië, en ook een veteraan in de olie- en gasindustrie in de regio.

Karsten Nielsen, CEO van GreenGo Energy licht toe: “Mauritanië is om een aantal sterke redenen ideaal gepositioneerd om een van de toekomstige productiehubs voor groene waterstof ter wereld te worden. Mauritanië heeft een van de beste zonne- en windbronnen ter wereld, grote gebieden met geschikt vlak land en kustnabijheid voor water en scheepvaart. De productiekosten van groene waterstof bedragen de helft van die van Noord-Europa, wat mogelijk lager is. Bovendien heeft de regio een van de meest exploitantvriendelijke fiscale beleidsmaatregelen op het continent, zoals blijkt uit een geschiedenis van aanzienlijke olie- en gasinvesteringen door grote energiebedrijven in de wereld. De nabijheid van laadcentra in de EU is een bijkomend voordeel.”

Woestijnlandbouw, groene industrie en stedelijke ontwikkeling mogelijk gemaakt door overvloedige goedkope groene stroom en water – in de woestijn.

Het project zal de overtollige stroom van 10TWh+ gebruiken om de ontwikkeling van een grootschalige, lokale woestijnlandbouwindustrie te vergemakkelijken, een nieuwe groene industrie op te zetten, inclusief een lokale toeleveringsketen die wordt aangetrokken door het nieuwe paradigma van overvloedige goedkope groene energie en water.

Jaarlijks zal meer dan 70 miljoen ton ontzilt water worden gegenereerd om deze ontwikkeling mogelijk te maken, of het drievoudige van wat in de Megaton-faciliteit zelf wordt verbruikt voor de productie van groene brandstof. De combinatie heeft het potentieel om Nouakchott en Mauritanië in een welvarende ontwikkelingscyclus te katapulteren.

Bovendien is het project bedoeld om stedelijke ontwikkeling te stimuleren via partners die ook worden gedreven door het nieuwe paradigma van overvloedige goedkope energie- en waterbronnen.

De visie is om de hoofdstad Nouakchott en het land te transformeren door een aanzienlijke sociaaleconomische, groene industriële en stedelijke ontwikkeling op gang te brengen. Bovendien om een permanente en 100% duurzame oplossing te implementeren voor de cruciale water-, stroom- en energieschaarste die van oudsher een constante is voor Nouakchott en Mauritanië in het algemeen.

“Het implementeren van aanzienlijke schaal om zowel de projecteconomie te verbeteren als tegelijkertijd transformatieve ontwikkeling voor een land of regio mogelijk te maken, belichaamt ons doel als bedrijf. Megaton Moon zal miljoenen mensen helpen”, zegt Karsten Nielsen, CEO van GreenGo Energy.

Projectontwikkeling, financiering en uitvoering

De projectontwikkeling is in volle gang en maakt volledig gebruik van het ontwikkelingsplatform van GreenGo Energy in Denemarken, waarbij wordt geprofiteerd van de ervaring die is opgedaan met het verder gevorderde Megaton-zusterproject in Denemarken. Projectengineering- en ontwikkelingspartners zijn COWI op het gebied van PtX en infrastructuurontwerp, en New Power Partners ondersteunt het ontwerp van hernieuwbare energie-engineering als een verlengde arm van het wereldwijde ontwikkelings-, ontwerp- en engineeringteam van GreenGo Energy.

“Het ontwikkelen van een project van deze omvang vereist nauwe samenwerking met de supply chain en de afnamepartners. Om ervoor te zorgen dat de toeleveringsketen op orde is, zal het Megaton-project worden uitgevoerd in drie hoofdfasen, elk bestaande uit vijf tot tien bouwstenen. Bovendien zal de omvang van het project de vestiging van lokale productie van PV-panelen, windturbinebladen en elektrolysecomponenten aantrekken, waarover we momenteel met fabrikanten onderhandelen over MoU’s”. “Op voorwaarde dat het project tijdig wordt goedgekeurd, kunnen de eerste waterstof en ammoniak tegen 2028 worden geproduceerd, terwijl de volledige faciliteit in 2033 operationeel kan zijn”, zegt Anders Heine Jensen, hoofd van Global Megaton Development.

Tot slot zet GreenGo Energy zich in voor de implementatie van een substantieel lokaal onderwijs- en beroepsopleidingsprogramma. De ontwikkeling van het programma is al gestart met het Zealand Business College (ZBC) in Kopenhagen, Denemarken.

Het project zal worden gefinancierd via GreenGo Energy’s diepgewortelde partnerschapsbenadering met Tier1-investeerders in de groene energieruimte, waar GreenGo Energy het project zal leveren via zijn 360-graden full-service platform, gebruikmakend van een lange staat van dienst op het gebied van projectoplevering.

GreenGo Energy is opgericht in 2011 met de visie om de omschakeling naar duurzame energieopwekking te versnellen, door middel van een innovatief en schaalbaar bedrijfsmodel. Het 360-graden full-services platform van GreenGo Energy omvat projectinitiatie, investeringsstructurering, ontwikkeling, afname, EPC-beheer en vermogensbeheerdiensten, volledig afgestemd op de behoeften van onze klanten en hun investeringsprofiel.

GreenGo Energy heeft 75 GW aan zonne-, wind-, BESS- en Megaton PtX-projecten in verschillende stadia van ontwikkeling en bouw in negen Amerikaanse staten, Europa en Afrika/MENA, waarvan meer dan 6 GW is gecontracteerd via partnerschapskaderovereenkomsten met Tier-1-investeerders op het gebied van hernieuwbare energie. GreenGo Energy heeft zijn hoofdkantoor in Denemarken, met 125 medewerkers die klanten over de hele wereld bedienen.