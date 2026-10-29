Trailerbouwer Broshuis uit Kampen gaat nog dit jaar vijftien nieuwe Heavy Equipment Trailers (HET’s) leveren voor het transport van zware militaire voertuigen, waaronder Leopard-gevechtstanks, aan de Deense Defensie. Scania heeft daarvoor namens de krijgsmacht een aanvullende order geplaatst bij de Nederlandse trailerbouwer. Met de uitbreiding groeit de Deense vloot naar meer dan zestig defensieopleggers van Broshuis.

De vervolgorder komt zeven jaar nadat Broshuis en Scania een omvangrijke opdracht van het Deense ministerie van Defensie binnenhaalden. In 2019 bestelde Denemarken 49 opleggers voor het vervoer van materieel van landmacht, luchtmacht en marine, waaronder twaalf achtassige HET-tanktransporters. De bestaande vloot wordt volgens Broshuis intensief ingezet, waardoor behoefte is ontstaan aan extra transportcapaciteit.

De trailers worden ingezet in combinatie met trekkers van Scania. De truckfabrikant koos Broshuis bij de oorspronkelijke Deense aanbesteding als trailerpartner. Daarbij speelde ook de ervaring mee die Broshuis eerder had opgedaan met een Amerikaanse order voor zware militaire transporters. Voor Denemarken werd vervolgens gekozen voor een achtassige HET die sterk op deze Amerikaanse uitvoering was gebaseerd.

Voor Broshuis onderstreept de vervolgorder zijn positie op de internationale defensiemarkt. Het bedrijf heeft inmiddels meer dan 35 jaar ervaring met de ontwikkeling van militaire opleggers voor zwaar transport. Ontwikkeling en productie vinden daarbij in eigen huis plaats.

‘We zijn trots op het vertrouwen dat de Deense Defensie opnieuw in Broshuis stelt’, zegt Richard Jansen, general manager Defense Programs. ‘Deze vervolgbestelling is een belangrijke bevestiging van de kwaliteit, betrouwbaarheid en prestaties van de door Broshuis geleverde defensietrailers in Denemarken.’

Op technisch vlak onderscheidt de HET zich vooral door de combinatie van een groot laadvermogen en een lage laadvloer. De oplegger kan 85 ton vervoeren. In combinatie met een zwaardere trekker kan dat worden verhoogd tot 90 ton. De laadvloer bevindt zich desondanks slechts 900 millimeter boven het wegdek.

De constructie is ontwikkeld voor inzet op zowel verharde wegen als moeilijker terrein. Het veersysteem heeft een slag van 600 millimeter. Hydraulische compensatie op zowel de zwanenhals als het assenstel moet ervoor zorgen dat de wielen ook op oneffen terrein contact met de ondergrond houden. Volgens Broshuis kan het systeem hellingen tot 18 procent aan. Hulpbesturing en automatische wieluitlijning moeten daarnaast de manoeuvreerbaarheid van de zware combinatie verbeteren.

De order laat tegelijk zien hoe de specialistische Nederlandse maakindustrie een rol speelt in de groeiende behoefte aan militaire mobiliteit. Daarbij draait het niet alleen om laadvermogen, maar juist om de combinatie van voertuigtechniek, terreinvaardigheid, betrouwbaarheid en ondersteuning gedurende de volledige levenscyclus.