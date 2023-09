Aandrijfproducent Faulhaber heeft recent de vier dochterondernemingen in Zwitserland samengebracht in één bedrijf. Een lokale aangelegenheid, zo lijkt het in eerste instantie. Toch moet ook de klant in de Benelux er de voordelen van ondervinden, vertelt Hein Vos, salesmanager bij Faulhabers verkoopkantoor in Eindhoven. ‘Ons concern wil het eigen marktaandeel vergroten. Bovendien zien we dat de markt voor kleine DC-motoren, bijvoorbeeld voor medische of logistieke robots, komende jaren verder groeit. Met deze stap in Zwitserland versterken we ons ook internationaal.’

Bij de Zwitserse fusie gaat het deels om de twee vestigingen waar Faulhaber zich richt op ontwikkeling, productie en verkoop. Daarnaast zijn twee kleinere productielocaties nu ondergebracht in het nieuwe bedrijf. Samen nemen de Zwitserse fabrieken een aanzienlijk deel van de leveringen voor de Benelux voor hun rekening, zegt Vos. Vandaar dat hij en zijn team veel contact hebben met de Zwitserse collega’s, waarvan er na de fusie één het aanspreekpunt wordt voor de Benelux. ‘Dat schakelt uiteraard wel zo snel. Ook zijn interne systemen en processen verder gestroomlijnd, wat onze lever- en responstijden moet verkorten.’

Over dat laatste gesproken: zoals vrijwel de gehele industrie ondervindt ook Faulhaber nog altijd de impact van de wereldwijd vertraagde levertijden. Hein Vos: ‘We leveren zelf niet uit voorraad, en zijn voor onze productie afhankelijk van toeleveranciers en de beschikbaarheid van materialen. De afgelopen twee jaar waren dan ook lastig. Daarom willen we juist nu ons proces versnellen.’

En daarvan moet bijvoorbeeld de regio in en rondom Eindhoven profiteren, vertelt Vos. ‘Onze producten gaan mee in veel prototypes. Slagen we erin om onze producten binnen enkele weken te leveren, dan versnellen we de ontwikkeling bij de klant. Meer snelheid vergroot onze kansen om zelf succesvol te zijn.’

Het valt Vos overigens op dat veel bedrijven hun productie terughalen naar de eigen regio. Dat is een stap die Faulhaber – in 1947 opgericht in Duitsland – niet hoeft te zetten. ‘We leveren weliswaar wereldwijd, maar hebben onze productie altijd dichter bij huis gehouden. Dus niet in het Verre Oosten, maar in Europa. En met onze eigen productielocaties in Hongarije en Roemenië kunnen we – zeker bij grotere productieaantallen – alsnog zo kostenefficiënt mogelijk zijn. Bovendien is er ook bij onze Oost-Europese vestigingen veel technische kennis. Daar produceren waarborgt dus de kwaliteit waar ons bedrijf zich op voor laat staan.’