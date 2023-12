Maar digitale innovaties zijn geen medicijnen. Een medicijn wordt gedurende vijf tot tien jaar ontwikkeld, in klinische studies onderzocht, en daarna eenmalig op meerwaarde geëvalueerd. Digitale innovaties worden daarentegen super snel ontwikkeld én continu doorontwikkeld. “Het zijn ‘moving targets’ die niet te evalueren zijn met traditionele methoden en klinische studies”, aldus Koffijberg. Om toch de meerwaarde van digitale innovatie in te kunnen schatten werkt Koffijberg in zijn onderzoek met simulatiemodellen. “Daarin simuleren we de zorgpaden die patiënten doorlopen in hun leven, met en zonder het gebruik van de innovatie, en vergelijken daarna de bijbehorende consequenties voor kwaliteit van leven en levensverwachting, zorgkosten en inzet van zorgpersoneel. Die modellen gebruiken we nu al voor eenmalige evaluaties, maar kunnen we eenvoudig veel vaker inzetten, en dat is bij digitale innovaties essentieel.”