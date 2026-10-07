AI zorgt voor een explosieve vraag naar chips. Tegelijk veranderen niet alleen de toepassingen waarvoor halfgeleiders worden ontwikkeld, maar ook de manier waarop ze worden ontworpen, geproduceerd en geïntegreerd. Jo De Boeck, executive vice president bij Imec, stelt daarom dat de chipindustrie aan de vooravond van een nieuwe fase staat. Link Magazine vroeg hem welke technologische ontwikkelingen de komende jaren het verschil maken en hoe Europa daarin een rol van betekenis kan blijven spelen.

Vijf vragen over de toekomst van de halfgeleiderindustrie

AI lijkt de hele chipindustrie op zijn kop te zetten. Wat verandert er fundamenteel?

‘We gebruiken AI vaak als één containerbegrip, maar eigenlijk zijn er twee grote ontwikkelingen. Aan de ene kant heb je de centrale AI: de large language models en alle toepassingen die we inmiddels dagelijks gebruiken. Die evolueren razendsnel. Dat komt doordat er enorm veel data beschikbaar zijn en we over ongekende rekenkracht beschikken. Voor het eerst komen die twee werelden samen en geven we die technologie meteen in handen van miljoenen mensen. Dat zorgt voor een ongelooflijke versnelling.’

‘Tegelijk dient zich een tweede ontwikkeling aan: physical AI. Daarbij wordt de fysieke wereld gekoppeld aan een intelligent brein. Denk aan auto’s, robots, drones of humanoids. Ook daar gaat de ontwikkeling supersnel.’

‘Die twee AI-werelden hebben één ding gemeen: ze veranderen de complete chipindustrie. Vaak wordt gedacht dat het alleen gaat om krachtigere chips, maar het begint veel eerder. Het begint bij de algoritmes. Die bepalen welke architectuur een chip nodig heeft. Vervolgens moet je nadenken over het ontwerp, de communicatie tussen de verschillende onderdelen en uiteindelijk over de manier waarop je zo’n chip produceert.’

‘Soevereiniteit begint niet met een chipfabriek’

‘Vroeger kon iedere schakel in de keten zich vooral op zijn eigen vakgebied richten. Dat kan niet meer. Als je vandaag een echte doorbraak wilt realiseren, moet je de volledige stack bekijken. Van algoritme naar architectuur, van design naar communicatie en uiteindelijk naar de maakindustrie. Al die partijen moeten voortdurend op elkaar zijn afgestemd. Pas als je dat holistisch bekijkt, maak je echt het verschil. Dan vertaalt die innovatie zich in prestaties, energieverbruik, efficiëntie en uiteindelijk ook in onze portemonnee.’

Is dat de reden waarom bedrijven als Google, Amazon en Nvidia steeds vaker hun eigen chips ontwerpen?

‘Exact. De bedrijven die chips kopen, denken steeds minder vanuit de chip en steeds meer vanuit hun eigen toepassing. Ze willen zich onderscheiden met een beter systeem. Daarvoor hebben ze meer invloed nodig op het ontwerp van de chip dan vroeger gebruikelijk was.’

‘Vroeger was de waardeketen goed georganiseerd. Een chip werd ontworpen, geproduceerd en uiteindelijk ingebouwd in een product. Maar voor AI is die traditionele waardeketen niet efficiënt genoeg meer. Daarom zie je grote bedrijven steeds verder verticaal integreren. De architectuur van een chip wordt steeds sterker bepaald door de algoritmes die erop draaien. Een chip voor beeldverwerking vraagt iets anders dan een chip voor taalmodellen. En auto’s, robots en drones stellen weer heel andere eisen. Je kunt daarvoor niet langer één generieke chip ontwerpen.’

‘In de auto-industrie is dat duidelijk zichtbaar. Vroeger stuurde een chip een ruitenwisser aan. Dan maakte het weinig uit welke chip je gebruikte. Maar een auto is tegenwoordig een computer op wielen. Dan wordt de keuze voor een chip ineens strategisch. Je wilt niet afhankelijk zijn van één leverancier, omdat je je juist wilt onderscheiden met de manier waarop je systeem functioneert.’

‘Uiteindelijk verschuift de innovatie daardoor steeds verder richting de partijen die de toepassingen ontwikkelen. Zij denken vanuit hun algoritmes en hun systeem, en willen daarom ook invloed hebben op de architectuur, het ontwerp en uiteindelijk zelfs de productie van de chip.’

Waarom is het niet meer voldoende om alleen steeds kleinere en snellere chips te maken?

‘We hebben decennialang vooral vooruitgang geboekt door de transistoren steeds kleiner te maken en er miljarden op een chip te integreren. Dat heeft ontzettend veel opgeleverd, maar we beginnen de grenzen daarvan te bereiken. Je vierkante centimeter is op. Natuurlijk blijven we nieuwe materialen ontwikkelen en blijven we de transistor verkleinen, maar alleen daarmee ga je het verschil niet meer maken. De volgende stap is de derde dimensie. We moeten beginnen te stapelen. Denk aan LEGO. Door componenten bovenop elkaar te plaatsen, kunnen we veel meer functionaliteit kwijt dan op één plat vlak.’

‘Daarnaast hoeven we niet langer alle functionaliteit op één grote monolithische chip onder te brengen. Je kunt een systeem opdelen in chiplets: kleinere chips die ieder een eigen functie hebben en samen één geheel vormen. Dat vraagt wel om nieuwe standaarden. Die verschillende blokjes moeten met elkaar kunnen praten. Daar ligt een enorme innovatieopgave. Niet alleen voor chipontwerpers, maar ook voor bedrijven die zich bezighouden met hoe chipsystemen in hun behuizing moeten passen, communicatie en fotonica.’

‘Zo’n modulaire aanpak maakt het bovendien mogelijk om veel sneller nieuwe systemen te ontwikkelen. Je hoeft niet telkens een compleet nieuwe chip te ontwerpen, maar kunt bestaande bouwstenen slim combineren. Bedrijven kunnen zich specialiseren in één onderdeel van zo’n systeem en samen een alternatief bouwen voor de grote, volledig geïntegreerde platforms.’

‘Daarom denk ik dat chiplets, 3D-integratie en fotonica de komende jaren veel belangrijker worden. Omdat verschillende soorten chips samen de hoofdrol gaan spelen, en omdat de grootste innovaties kunnen ontstaan door verschillende technologieën op een slimme manier met elkaar te combineren.’

Europa wil minder afhankelijk worden van de Verenigde Staten en Azië. Is dat eigenlijk wel een realistisch doel?

‘Ik geloof niet dat we ooit volledig onafhankelijk worden. Dat hoeft ook niet. De halfgeleiderindustrie is een mondiale industrie en zal altijd gebaseerd blijven op partnerships. De vraag is niet of je alles zelf kunt doen, maar wat je in dat partnership kunt inbrengen. Daarvoor moet je iets hebben waar een ander niet omheen kan. Dat kan een technologie zijn, een bedrijf of een bepaalde expertise. Dat is net als in een goede relatie: je moet allebei iets meebrengen. Als je niets te bieden hebt, wordt het een heel ander gesprek.’

‘Europa heeft industriële sterktes waarop het kan bouwen, maar we moeten ook dynamisch blijven, en blijven innoveren. Niemand gaat zitten wachten tot Europa rustig een leiderschapspositie opbouwt. We kunnen ergens heel goed in worden of blijven, maar andere delen van de wereld kunnen daar ook in investeren. Het vraagt bovendien een Europese kijk op industrieel beleid. Daarin moeten sterke spelers een hoofdrol spelen, zoals ASML en andere grote technologiebedrijven. En daar heb je er niet zoveel van in Europa. We moeten naar de volledige waardeketen kijken en daarin doordacht investeren. Het is niet doordat je een chipfabriek bouwt of een bedrijf optuigt, dat je plots soeverein bent. Daar komt echt meer bij kijken. Het gaat er uiteindelijk om dat Europa voldoende eigen sterktes ontwikkelt in de hele waardeketen om een volwaardige partner te blijven, en dat we de strategische internationale partnerschappen aanhouden.’

Waar moet Europa de komende jaren op inzetten om ook in die nieuwe chipwereld een belangrijke rol te blijven spelen?

‘We moeten vooral zorgen dat AI in Europa veel breder wordt toegepast. Uiteindelijk ontstaat de meeste waarde door de toepassingen die je ermee ontwikkelt. Als je daarin achterblijft, verlies je de aansluiting met de volgende generatie chiptechnologie.’

‘Daarnaast moeten we veel beter worden in onze eigen bedrijven laten doorgroeien. Europa is ontzettend goed in het opstarten van deeptechbedrijven, maar zodra ze echt groot worden, moeten er de honderden miljoenen euro’s zijn voor de volgende stap in de groei, de sterke ondernemers en de aansluiting met het volledige ecosysteem. Dat zijn typische sterktes van de Verenigde Staten, waar vandaag onze schaalbare bedrijfjes naartoe worden getrokken. Dat is zonde, want daarmee verdwijnt ook innovatiekracht en het economische vliegwiel dat je verder wilt uitbouwen.’

‘Toch ben ik optimistisch over Europa. We hebben fantastische kennisinstellingen, sterke bedrijven en een enorme hoeveelheid talent. Kijk naar parels als Axelera AI of Vertical Compute. En we zijn een research powerhouse. We moeten wel keuzes maken. Als we investeren in de technologieën waarin we echt kunnen uitblinken, volgens een aantal duidelijke tracks in een doordacht Europees beleid, en tegelijkertijd zorgen dat beloftevolle innovaties ook hier kunnen doorgroeien, dan kan Europa ook in de volgende generatie van de chipindustrie een heel belangrijke rol spelen.’