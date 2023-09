‘Vertrouwen in de keten.’ Dat is dit jaar het thema van de Dutch Industrial Suppliers & Customer Awards (DISCA) van Link Magazine. Inmiddels zijn tientallen klanten en toeleveranciers genomineerd voor de eerste ronde. De actuele lijst van de 368 nominaties in de eerste ronde van Dutch Industrial Suppliers & Customer Awards 2023(DISCA’23). Uitgevers en redactie tellen nu wie meermalen genoemd zijn en daarmee doorgaan naar de tweede ronde. En intussen zijn de voorbereidingen voor de uitreiking van de awards, op donderdag 23 november 2023 in Utrecht, in volle gang. ‘Voor je naamsbekendheid en reputatie is het heel positief als je wint.

Itsme uit Raamsdonksveer kreeg de DISCA Best Process & Parts Supplier Award in 2021 uitgereikt en behoorde afgelopen jaar tot de laatste vijf kandidaten. ‘Toen we hem wonnen, was dat fantastisch’, zegt Taco Leeflang, verkoopdirecteur bij de Brabantse leverancier van industriële mechanische en elektrische technologie. ‘Destijds was de beschikbaarheid in de keten op haar slechtst. De award was een erkenning van onze klanten dat we weliswaar soms onze toezeggingen niet konden waarmaken, maar dat we wel het uiterste voor ze deden.’

Nu zijn de levertijden enigszins genormaliseerd, maar, benadrukt Leeflang, ‘ze zijn nog lang niet terug op het niveau van vroeger. Het is betrouwbaarder geworden, maar niet iedereen zal dat direct zo voelen. Zeker niet als precies het onderdeel dat jij nodig hebt, vertraging oploopt. Er zit nog genoeg stress in de logistieke ketens.’

‘Vertrouwen is extréém belangrijk. Het staat aan de basis van al onze strategische partnerships’

De beschikbaarheidscrisis heeft itsme en zijn klanten dichter bij elkaar gebracht. Daarvoor was het bedrijf al bezig om in overleg de voorspelbaarheid van de orders te vergroten. Door de schaarste is dat in een stroomversnelling gekomen. ‘Hoe gaan we er samen voor zorgen dat we door deze moeilijke tijden komen?’, was wat Leeflang zijn klanten voorlegde. ‘Natuurlijk bestelden ze wel vooruit, maar de meeste bedrijven gaven nog niet volledig inzicht in hun productieplanning. Forecasten betekent dat je veel vertrouwen moet geven, helemaal als je met bindende forecasts gaat werken, zoals we inmiddels met diverse klanten doen.’

Voorraden samen afbouwen

Die zeer nauwere afstemming blijkt in de praktijk een heel positieve ontwikkeling. ‘Door de transparantie kun je elkaar helpen waar het echt pijn doet’, duidt Leeflang. ‘Je ziet in de planning immers waar en wanneer iets mogelijk gaat vastlopen. Daar kun je dan op inspelen.’ In onderling vertrouwen maakt itsme dan afspraken, die het dus niet contractueel vastlegt. ‘“Design dat item met een lange levertijd nou gewoon in”, adviseren we dan. Dan kunnen wij het alvast bestellen en is het er in ieder geval op tijd. Want als je wacht totdat alles helemaal is uitgeëngineerd, lukt dat niet meer. Natuurlijk blijft er dan wel eens een component te veel op de plank liggen. Door de openheid kunnen we precies zien wanneer zo’n klant die in de toekomst weer nodig heeft.’

Een open, transparante manier van samenwerken zorgt aan twee kanten voor krediet. En Leeflang beseft goed dat dat vertrouwen nog steeds nodig is. ‘Iedereen is namelijk nu zijn voorraden aan het afbouwen. De safety stocks gaan eruit, want het lean en just in time van voor de schaarste is toch echt de meest efficiënte methode. Bij de klanten met wie we nauwer zijn gaan samenwerken, zitten we nu aan tafel om te kijken hoe we gezamenlijk alles weer goed naar beneden kunnen managen.’ Bovendien, als je optimaal volgens de oude motto’s van lean en just in time wilt werken, was die nieuw verworven transparantie toch al nodig, weet Leeflang. ‘Dus als de beschikbaarheid straks nog beter wordt, en het vertrouwen blijft om openheid te blijven geven, dan zijn we nog veel efficiënter dan vroeger.’

Veel felicitaties

Sioux Technologies ging afgelopen november met de DISCA-award voor Best Knowledge Supplier aan de haal. Ron Willems, managing director Development & Engineering: ‘In de weken erna heeft ons dat veel aandacht opgeleverd. We hebben heel wat felicitaties ontvangen en we hebben het natuurlijk op al onze vestigingen gevierd met taart.’ Of die aandacht ook nieuwe klanten heeft opgeleverd, durft hij niet te zeggen. ‘Ik heb daarvan geen direct bewijs. Sioux is al een bekend bedrijf – zeker in de regio Eindhoven, maar ook rond onze kantoren in Delft, Mijdrecht en Apeldoorn weten klanten ons te vinden. Voor je naamsbekendheid en reputatie is het natuurlijk altijd positief als je een prijs wint. Helemaal als je, zoals voor de DISCA, wordt genomineerd door je klanten.’

De factor vertrouwen is voor de Eindhovense systeemontwikkelaar van alle tijden. ‘Wel zie ik dat we steeds intensiever met onze klanten samenwerken’, aldus Willems. ‘Meer bedrijven beginnen in te zien dat ze niet alles zelf kunnen en zetten met ons een strategisch partnership op. Dan merk je dat communicatielijnen korter worden en roadmaps in meer detail worden gedeeld.’ Sioux, dat sinds 1996 bestaat, werkt met sommige partners al vijftien tot twintig jaar samen. ‘Met die bedrijven is de band zo sterk dat we samen aan hun technologieroadmap werken.’

Stap voor stap

Een verandering die Willems constateert, is dat redelijk wat van Sioux’ Nederlandse klanten de laatste jaren zijn overgenomen door buitenlandse partijen, waarbij het management is verschoven naar bijvoorbeeld Hong Kong, Singapore of de VS. ‘Dat maakt het voor ons uitdagender, omdat we die mensen vaak opnieuw moeten overtuigen. We moeten die relatie weer opbouwen.’ Het helpt dat Sioux een paar jaar geleden een kantoor in Singapore opende. ‘Dan kom je dichter bij elkaar en vind je elkaar toch wel weer.’

Over vertrouwen zegt Willems: ‘Het komt te voet en het gaat te paard. Het is een dooddoener, ik weet het, maar het is ook waar. Het kost veel tijd om een vertrouwensband op te bouwen en je kunt het in korte tijd weer verliezen.’ Het is zaak om te doen wat je zegt en te zeggen wat je doet, stelt Willems. ‘Iedere keer als je afspraken maakt, of het nu gaat om functionaliteit, tijdlijnen, kwaliteit of technologie, dan moet je die waarmaken. Misschien moet je zo nu en dan zelfs een beetje overdeliveren. Dan bedoel ik geen gold plating, maar als je laat zien dat je je zaakjes goed voor elkaar hebt, stijgt het vertrouwen.’ Dan maakt het niet uit of het om een Nederlandse of een buitenlandse klant gaat. ‘Op die manier kom je steeds dichter bij elkaar en durven klanten ons steeds meer verantwoordelijkheid te geven. Stap voor stap is het credo.’

Voet bij stuk houden

Bas Nijpels nam afgelopen november namens Refitech Composites de DISCA Best Process & Parts Supplier Award in ontvangst. ‘Een hele eer voor een klein productiebedrijf zoals wij’, kijkt de salesmanager van de Waalwijkse composietspecialist terug. Het leverde Refitech veel publiciteit en traffic op. ‘En wellicht zijn we hierdoor bij nieuwe bedrijven in beeld gekomen.’

De aandacht helpt zeker bij het vertrouwen dat bestaande en potentiële klanten in Refitech hebben. ‘We zijn sowieso oprecht en eerlijk; dat is de natuur’, stelt Nijpels. ‘Natuurlijk spelen we het commerciële spel, want er moet wel geld worden verdiend, maar we zeggen het ook eerlijk als zaken niet kunnen, we deadlines niet halen of als we vinden dat klanten een onrealistische vraag stellen. Dan gaan we het gesprek aan en dat zorgt voor vertrouwen omdat de klant weet waar hij aan toe is.’

Nijpels geeft een voorbeeld van een producent van vliegtuigcontainers die bij Refitech aanklopte. ‘In de beginfase zijn we daar heel eigenwijs in geweest. Over de tekeningen en specificaties die ze ons stuurden, zeiden we: “Sorry maar dat kunnen we zo niet maken.” Op basis van onze intrinsieke kennis van composieten hebben we voet bij stuk gehouden en hebben we voorstellen gedaan hoe het wel zou werken. Zo zijn we gezamenlijk bij een oplossing gekomen die voor de klant en de eindklant goed was.’

Meer commitment

In tegenstelling tot bij itsme heeft de materiaalschaarste voor Refitech geen schrikbarende veranderingen opgeleverd. ‘We zaten al redelijk op de bal qua sourcing van materialen en communicatie met onze klanten’, vertelt Nijpels. ‘Wat ik wel merk, is dat ze net wat meer informatie vragen. Net wat meer gerustgesteld moeten worden dat we echt op tijd gaan leveren.’ Ook komen ze eerder met een forecast. ‘Eerder wisten we alleen bij de grotere klanten een jaar op voorhand wat we moesten maken. Nu durven ook middelgrote en kleinere bedrijven dat commitment te geven en geven ze ons dat vertrouwen.’

Communicatie over en weer is volgens Nijpels de sleutel voor een goede band tussen bedrijven. ‘Openheid en eerlijkheid, daar draait het om. En je moet natuurlijk je afspraken nakomen, hoe basaal dat ook klinkt.’ Verder moet je anticiperen en proactief zijn, vindt Nijpels. ‘Als je dus iets ziet aankomen in de supplychain, moet je dat vooraf eerlijk communiceren, ook al is het ten nadele van die klant.’

Extréém belangrijk

Alle genomineerden voor de drie DISCA-awards worden tijdens de finale op 23 november ondersteund door een klant die ze voor de prijs heeft voorgedragen. Winnaar Refitech werd de afgelopen editie bijgestaan door Lely. Gerlof van den Haak, operations director bij de innovator in de agrisector, begrijpt het DISCA-thema voor dit jaar helemaal. ‘Vertrouwen is extréém belangrijk. Het staat aan de basis van al onze strategische partnerships. Zonder vertrouwen kun je een langdurige relatie wel vergeten.’

Lely heeft vijf tot tien strategische partners. ‘Daar delen we veel meer informatie mee’, maakt Van den Haak het onderscheid met de andere toeleveranciers helder. Het bedrijf uit Maassluis heeft daarvoor een platform waarin het achttien maanden vooruit zijn behoeften deelt. ‘Volledig open. Voor de eerste paar weken komt de materiaalbehoefte voort uit harde orders, voor de rest van de periode op basis van forecast. Heel transparant, tot op artikelniveau.’ Lely updatet het vooruitzicht maandelijks.

Koffie drinken

‘Een van onze strategische partners is een metaalbewerker, een vakgebied waarbij het sowieso gewenst is om de behoefte lang van tevoren in te dekken’, vertelt Van den Haak. ‘Hij zit voor ons echt tegen de grens van zijn capaciteit aan.’ Samen zitten ze aan tafel om te kijken hoe ze dat gaan doen. ‘Moet hij gaan investeren in een nieuwe machine? Of een tweede ploeg bijzetten?’ Lely geeft openheid van zaken, zodat zijn partner vol vertrouwen de juiste beslissing kan nemen.

De durf om te delen is volgens Van den Haak de crux in een vertrouwensrelatie. ‘Zeker bij strategische partners moet je dat vertrouwen uitstralen en laten zien dat er een gezamenlijke toekomst is. Het betekent ook dat we regelmatig eens met elkaar koffie gaan drinken, want het is meer dan alleen wat getalletjes over het internet schieten. Kruip in de telefoon, rijd naar de ander toe en praat over de langere termijn.’

Geen blanco cheque

Net als Refitech tijdens de DISCA’22 werd gesteund door Lely, hield Roy Hendriks van IAI Industrial Systems een warm pleidooi voor finalist itsme. ‘Onze relatie was al hartstikke goed, maar ik denk dat de samenwerking nog hechter is geworden’, zegt Hendriks, teamleider Supply Chain en Assembly & Test bij de Veldhovense oem’er. IAI eindigde zelf in de categorie Best Customer op de tweede plaats achter Nucletron/Elekta uit Veenendaal. De pitch voor IAI kwam van AAE in Helmond. ‘We werken al meer dan twintig jaar samen met AAE’, vertelt Hendriks. ‘Dat bedrijf is behoorlijk aan het veranderen. Helaas niet altijd ten goede. Een paar jaar geleden hebben we pittige performancediscussies met ze gevoerd. Maar ook al is ons aandeel binnen hun omzet kleiner geworden omdat ze hard groeien, ze werken nog altijd met dezelfde drive voor ons.’

Hendriks stelt dat IAI gigantisch veel vertrouwen heeft in zijn partners. ‘Voor de doorlooptijd beginnen we met projecten en orders voordat alle puntjes op de i staan. Natuurlijk maken we generieke afspraken en geven we geen blanco cheque uit. Wel hebben we genoeg vertrouwen om zonder gedegen voorcalculatie van start te gaan.’

Garant voor afname

Een goede relatie kenmerkt zich volgens Hendriks ook door het feit dat je elkaar de waarheid durft te zeggen. ‘Ook als het niet goed gaat, moet je niet bang zijn om dat uit te spreken. Je houdt elkaar scherp door open te zijn. Dan is het soms iets dat de ander niet wil horen, maar het maakt de band sterker.’ IAI krijgt ook kritische feedback op zijn ontwerpen van zijn toeleveranciers. ‘Heel direct, daar hou ik wel van. Ze hoeven ons niet op handen te dragen. Als wij iets niet goed doen, wil ik het horen zodat we het de volgende keer beter kunnen doen.’

‘Als je elkaar goed leert kennen, is het makkelijker om open te zijn’, gaat Hendriks verder. Met zijn hechte partners zoals AAE kan IAI goed afspraken maken. ‘We zeggen dan dat we voorzien dat we volgend jaar tien van een bepaald soort machines gaan bouwen. Dus ga maar op zoek naar de longleads en bestel die alvast. Wij staan garant voor afname.’ Andere toeleveranciers gaan daar soms lastiger in mee, heeft Hendriks ervaren. ‘Die zijn rechtlijnig en nemen geen genoegen met een forecast. Ze gaan pas aan de slag bij een harde order.’

Nooit fixed price

Emile Asselbergs van Phe-nX, en pleitbezorger van DISCA’22-finalist Edumar Metaalbewerking, heeft een lange carrière in de hightech machinebouw. ‘Toen ik jaren geleden bij NTS werkte, hadden we twee soorten relaties. Er waren klanten die per fase een gedetailleerde offerte vroegen. Dat ging over aangenomen werk voor een bepaald bedrag, wat lastig is als je serieus innoveert. En er waren klanten waarbij de offerte meer een indicatie was. Daarmee hielden we veel contact, bespraken we de voortgang en konden we mee praten als er moeilijkheden waren. Die laatste categorie heb ik altijd veel prettiger gevonden.’

Later, bij producent van elektronenmicroscopen Phenom-World – inmiddels onderdeel van Thermo Fisher – koos Asselbergs er heel bewust voor om nooit op basis van fixed price te werken. ‘Als de centen dan op zijn, is het gevaar dat ze bochten gaan afsnijden’, zegt hij met een knipoog. Het gaat Asselbergs vooral om vertrouwen. ‘En op een gegeven moment weet je natuurlijk wel wat een redelijke prijs is.’

Samen opstaan

Nu met zijn nieuwe bedrijf, Phe-nX, hanteert Emile Asselbergs eenzelfde strategie. ‘We gaan er gewoon voor. Waarom zou ik toeleveranciers of ontwikkelpartners een NDA laten ondertekenen? We hebben toch het geld niet om ze voor de rechter te slepen’, lacht hij. ‘Omdat je elkaar kent en elkaar in het verleden nooit hebt laten vallen, is het vertrouwen groot. We delen dus ook gewoon onze plannen; dat werkt heel goed.’

Asselbergs ziet de verbinding tussen twee bedrijven als een funnel, waarbij aan twee kanten mensen aan de slag zijn en aantal van hen de directe relatie beheren. ‘Je moet dan zorgen voor open en directe communicatie. Het werkt niet als je alles probeert te kanaliseren via tussenpersonen. Als je op die manier een vraag stelt, duurt het waarschijnlijk lang voordat je antwoord hebt. Bovendien bestaat de kans dat je vraag niet eens is beantwoord.’

En hij vervolgt: ‘In de hightech komt het heel regelmatig voor dat je tijdens de ontwikkeling of zelfs na de verkoop tegen technische problemen aanloopt. Daar hoeven we niet geheimzinnig over te doen. Dan is het zaak elkaar niet los te laten. Ga naar je klant toe, ga samen door het dal en los het samen op. Als je samen bent gevallen, en samen weer bent opgestaan, ontstaan er relaties die niet meer stuk gaan.’

Je kunt niet alles dichttimmeren

‘Voor een bedrijf als het onze is vertrouwen van onze klanten heel belangrijk’, zegt Marc Ottenschot van Trios Precision Engineering in Neede. De hightech ontwikkelpartner behoorde vorig jaar tot de vijf finalisten in de categorie Best Knowledge Supplier. ‘Vertrouwen is onontbeerlijk, omdat je in ontwikkeltrajecten vaak van tevoren niet precies weet waar het heen gaat. Het is heel lastig om alles dicht te timmeren. Voortschrijdend inzicht maakt dat de oplossing soms in een andere richting ligt dan je aan het begin had gedacht. Dan zou je heel rare contracten krijgen, met zaken erin die compleet niet relevant meer zijn.’

De samenwerking tussen Trios en een klant gaat dus volledig op basis van vertrouwen. ‘Zij moeten ons vertrouwen dat we de goede dingen doen en wij moeten hen vertrouwen dat ze de uren betalen die wij nodig hebben’, aldus Ottenschot. Afspraken over wat een project moet kosten, zijn op voorhand lastig te maken. ‘Een klant weet wel wat hij wil, maar heeft meestal geen idee van de oplossing. Hoe kan ik dan aangeven hoeveel tijd we ermee kwijt zullen zijn?’ Dus het is een kwestie van gewoon beginnen. ‘Met een kleiner budget en regelmatige afstemming of alles nog de goede kant op gaat.’

Lastige vragen stellen

Bij Trios, dat in 2016 al eens een DISCA-award won, hechten ze veel waarde aan die openheid en inzichtelijkheid. ‘Je moet elkaar op de hoogte houden. Via Teams gaat dat gelukkig een stuk makkelijker dan vroeger’, zegt Ottenschot. En dat speelt niet alleen op het hoogste niveau. ‘Om een project goed te doen, moeten we bijna aansluiten bij de r&d-afdeling van de klant.’ Ook daar moeten de verbindingen worden gelegd. ‘En dan moeten we ook de lastige vragen durven stellen.’

Vertrouwen speelt eveneens een rol aan de andere kant, richting de toeleveranciers van Trios, maar de afstand is daar wel wat groter. ‘Als we een tekening of een model hebben van wat ze moeten maken, kunnen we natuurlijk veel makkelijker met een fixed price werken. Dus als we een onderdeel buiten de deur leggen, vragen we gewoon een prijs op’, vertelt Ottenschot. Af en toe gebeurt het op nacalculatie, maar de basis van het vertrouwen hier is: ‘Afspraak is afspraak.’

DISCA’23 op 23 november: spraakmakende talkshow plus spannende finale

‘Vertrouwen in de keten’, dat is dit jaar het thema van de DISCA-awards van Link Magazine. De coronacrisis en logistieke uitdagingen en schaarste die erop volgden, hebben de onderlinge relaties tussen bedrijven op scherp gezet. Sommige banden zijn verbroken, maar de echte partnerships zijn vooral hechter geworden. Vertrouwen is daarbij het sleutelwoord. Samen door de crisis zorgt voor krediet. Echte partners spelen open kaart naar elkaar en durven de ander in hun keuken te laten kijken. Met die openheid en kwetsbaarheid zetten ze reuzenstappen. Als je dat kunt combineren met de oude efficiëntiecredo’s van lean en just in time, ben je spekkoper.

Eerlijke en oprechte communicatie, forecasting en persoonlijk contact zijn de ingrediënten van een hechte samenwerking. En dat geldt niet alleen voor relaties tussen bedrijven; ook tussen afdelingen binnen een organisatie spelen die thema’s. Alles komt ongetwijfeld aan bod tijdens de boeiende talkshow waarmee de DISCA-uitreiking op donderdag 23 november 2023 begint. Start van de bijeenkomst: 15.30 uur in Boerderij Mereveld, onder de rook van Utrecht. Aan tafel zal onder andere serieondernemer Rombout Swamborn plaatsnemen. De rest van de line-up van vooraanstaande sprekers uit de hightech industrie maken we in het volgend nummer van Link Magazine bekend. Ze worden geïnterviewd door de doortastende Hans Streng, voormalig ceo van onder meer Luxexcel en Epyon en tegenwoordig investment-adviseur bij SET Ventures, en de enthousiaste, mensgerichte Martijn de Zoete van managementconsultancybureau AnyChange. Na de borrel, tijdens het diner, is de live finale van de Dutch Industrial Suppliers & Customer Awards. In elke categorie volgen gloedvolle pitches, waarin de genomineerden voor het voetlicht worden gebracht. De zaal kiest de uiteindelijke winnaars.

Link Magazine organiseert de DISCA jaarlijks in samenwerking met ING en ISAH Business Software. Meer informatie of alvast aanmelden? Mail naar disca@linkmagazine.nl.

Awards in drie categorieën

‘Nomineer nu die echte partner – een leverancier of een klant – voor een van de drie DISCA-awards.’ Dat was de oproep van de uitgevers en de redactie van Link Magazine en daar is weer volop gevolg aan gegeven. Kijk op www.linkmagazine.nl voor alle genomineerden in de eerste ronde.

Onderscheidend aan de DISCA is dat bedrijven zich niet zelf kunnen voordragen, maar daarvoor afhankelijk zijn van hun klant of toeleverancier. Jaarlijks maakt Link Magazine een rondgang langs een zeer groot aantal bedrijven, met de vraag of ze een of meerdere toeleveranciers of klanten willen nomineren. Dat kan voor drie awards:

Best Process & Parts Supplier

De prijs voor de Best Process & Parts Supplier is voor leveranciers die, geconfronteerd met de nog altijd niet genormaliseerde supplychains toch (min of meer) op tijd, tegen de afgesproken prijs weten te leveren. Die je kunt vertrouwen en die open communiceren over eventuele vertragingen. Deze award is dus voor de leverancier die zich onderscheidt met zowel betrouwbare productie en distributie van parts, als met het uitstekend op orde hebben van zijn bedrijfsprocessen.

Best Knowledge Supplier

Voor de Best Knowledge Supplier Award kunnen toeleveranciers worden genomineerd met eigen r&d (inclusief engineering) in Nederland. In deze categorie vallen de bedrijven die, dankzij hun ontwikkel- en engineeringsinspanningen, je kunt vertrouwen dat ze waarde toevoegen aan het eindproduct van de klant. Met hun kennis dragen deze suppliers er substantieel aan bij dat met het eindproduct meer geld wordt verdiend en/of de kosten ervan lager worden.

Best Customer Award

Voor de Best Customer Award kunnen Nederlandse industriële uitbesteders op oem- of first tier supplier-niveau worden genomineerd, met eigen r&d/engineering die productie en/of ontwikkeling/engineering uitbesteden. Hieronder vallen bedrijven die hun toeleveranciers door transparantie en forecasting, heldere communicatie en het nakomen van afspraken in staat stellen zoveel mogelijk toegevoegde waarde te leveren en zo de waarde van het eindproduct te verhogen en/of de kosten ervan te verlagen.

Alle bedrijven die door meer dan één klant of leverancier worden genomineerd, gaan door naar de tweede ronde. Daarin volgt een kort assessment. Vervolgens bepaalt een jury wie doorgaan naar de finale en worden op donderdag 23 november live de winnaars gekozen.

Joes Wigman (managing director bij Berenschot) is juryvoorzitter in de categorieën Best Knowledge Supplier Award en Best Parts & Process Supplier Award. Marc Hendrikse (boegbeeld van de topsector High Tech Systemen en Materialen) heeft die rol bij de Best Customer Award.