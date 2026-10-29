De Nederlandse maakindustrie heeft dringend behoefte aan technisch talent. Maar hoe leid je mbo-studenten op voor een industrie waarin innovaties elkaar steeds sneller opvolgen? Het ROC van Amsterdam investeerde in een geavanceerde Smart Industry-leeromgeving om de kloof tussen onderwijs en bedrijfsleven te verkleinen.

ROC van Amsterdam en SMC Nederland investeren samen in technisch talent

Een moderne Industrie 4.0 productielijn waarin de stations vol met geavanceerde pneumatiek, elektrische actuatoren, robots, sensoren, transportsystemen en software samenwerken. Studenten van MBO College Westpoort in Amsterdam kunnen sinds kort aan de slag met smart-industry technologie die ze later ook in de maakindustrie tegenkomen. De complete Smart Innovative Factory (SIF-400), ontwikkeld door SMC International Training, bestaat uit dertien stations die samen een productieproces vormen. Van bestelling tot verpakking en opslag, klaar voor verzending naar de klant. Aangevuld met de autonome mobiele robot (AMR) die is uitgerust met een cobot, vormt de SMC SIF-400 van het ROC van Amsterdam zelfs internationaal een blikvanger.

Maar de machines zijn niet het belangrijkste, benadrukt Ivo van Oosterhout, directievoorzitter van MBO College Westpoort en MBO College Noord. ‘Het onderwijs is heel goed in het opleiden van bijvoorbeeld installateurs, elektriciens en timmerlieden. Lastiger is het om alle innovaties in de industriële automatisering bij te houden. Daarvoor zijn forse investeringen nodig. En tegen de tijd dat wij ons onderwijs hebben aangepast, dient de volgende innovatie zich alweer aan.’

Van theorie naar praktijk

Bovendien veranderen de beroepen waarvoor het mbo opleidt. Waar ICT, onderhoud en logistiek vroeger g0rotendeels gescheiden vakgebieden waren, lopen ze steeds vaker door elkaar. Juist daarom is de nieuwe leeromgeving zo waardevol, vindt Van Oosterhout. Studenten leren er niet alleen afzonderlijke technieken, maar zien ook hoe die samenkomen in een compleet productieproces. ‘Een machinebouwer is vaak gespecialiseerd in één onderdeel van zo’n proces’, vult Bart Tuijnman, algemeen directeur van SMC Nederland, aan. ‘Hier kunnen studenten het geheel leren begrijpen.’

De opstelling biedt bovendien ruimte om fouten te maken en problemen op te lossen. Iets waarvoor in een productiebedrijf nauwelijks gelegenheid is. Daar moet een machine immers gewoon draaien. Hier op school kunnen studenten nu onderzoeken waarom een sensor niet reageert, een robot hapert of een product verkeerd wordt gesorteerd. ‘Het gaat niet om het product dat aan het eind van de lijn verschijnt’, zegt Cor Vooijs, docent mechatronica bij het team Nieuwe Technologie. ‘De leerervaring is het product.’

Techniek laten leven

De samenwerking draait ook om het enthousiasmeren van jongeren voor techniek. Volgens Tuijnman is dat hard nodig om de sterke positie van de Nederlandse machinebouw te behouden. ‘Nederland is internationaal onderscheidend in onder meer verpakkingsmachines en tuinbouwautomatisering. Maar als we jongeren niet enthousiast krijgen voor techniek, verliezen we uiteindelijk onze concurrentiekracht.’

Links naar rechts Bart Tuijnman, Peter Wennink, Ivo van Oosterhout, Jan Versteegh en Cor Vooijs. Foto’s zijn van fotograaf Jurriaan Hoefsmit

Van Oosterhout ziet hoe belangrijk het is om techniek tastbaar te maken. ‘Wij hanteren in het onderwijs het ABC: actueel, betekenisvol en contextrijk. Een student die alleen leert hoe hij een schroef moet indraaien, begrijpt niet altijd waarom dat belangrijk is. Maar als hij ziet dat die schroef onderdeel is van een machine die daadwerkelijk iets produceert, krijgt het betekenis.’ Dat het werkt bleek onlangs toen veertien studenten die met de nieuwe installatie kennismaakten, zo enthousiast waren dat ze vroegen of ze de week erna terug mochten komen.

Samen investeren

Voor SMC Nederland, leverancier en kennispartner in industriële automatisering, is de samenwerking meer dan de levering van apparatuur. Het bedrijf wil bijdragen aan de opleiding van nieuwe technici en tegelijkertijd de eigen toekomst veiligstellen. Tuijnman weet hoe lastig het is om technisch personeel te vinden. SMC gaat het team van technisch adviseurs uitbreiden. ‘Mensen die zowel technisch onderlegd zijn als met klanten kunnen communiceren, zijn nauwelijks te vinden. We moeten ze zelf opleiden.’

Ook voor het ROC houdt de samenwerking niet op bij deze investering. Vooijs wil bedrijven nadrukkelijker betrekken bij de ontwikkeling van het onderwijs. Bijvoorbeeld via een klankbordgroep die aangeeft welke vaardigheden nodig zijn. Daarnaast ziet hij kansen voor korte cursussen en certificering, zodat ook werkende technici hun kennis kunnen bijspijkeren. Dat vergt een lange adem, weet Van Oosterhout. ‘Als het druk is, hebben bedrijven niet altijd tijd om stagiairs te begeleiden of in opleidingen te investeren. En als het rustig is, ontbreekt het geld. Je hebt dus partners nodig die verder vooruitkijken dan een halfjaar.’

Die bereidheid is er bij SMC. Tuijnman: ‘Onze winst zit niet in het eenmalig verkopen van deze trainingsopstelling, maar in het feit dat studenten er jarenlang mee werken en ervaring opdoen.’ Voor beide partijen is de nieuwe leeromgeving vooral een investering in de toekomst. Niet alleen die van hun eigen organisaties, maar ook die van de Nederlandse maakindustrie.

Officiële opening van de Smart Industry Leeromgeving was op 27 oktober

Voormalig ASML-topman Peter Wennink benadrukte tijdens de opening het belang van technisch talent voor de concurrentiekracht van de Nederlandse industrie.

Technisch talent als concurrentiefactor

Tijdens de officiële opening, die ruim honderd gasten uit onderwijs en bedrijfsleven trok, benadrukte voormalig ASML-CEO Peter Wennink dat de technologische uitdagingen van deze tijd om een interdisciplinaire aanpak vragen. Innovatie ontstaat steeds vaker op het snijvlak van verschillende kennisgebieden. Dat stelt niet alleen eisen aan ingenieurs en ontwikkelaars, maar ook aan de technici die complexe machines bouwen, installeren, onderhouden en verbeteren.

‘Door dit soort innovaties in het onderwijs vullen opleidingen en de praktijk elkaar aan en kunnen we in Nederland voor blijven lopen’, aldus Wennink.

Presentator Jan Versteegh ging tijdens de bijeenkomst in gesprek met Ivo van Oosterhout, directievoorzitter van MBO College Westpoort, docent Cor Vooijs, twee studenten en Bart Tuijnman, managing director van SMC Nederland.

De ambitie reikt verder dan het opleiden van de eigen studenten. MBO College Westpoort wil de leeromgeving ook benutten voor samenwerking met andere onderwijsinstellingen en de industrie. Daarmee kan de installatie uitgroeien tot een plek waar onderwijs en bedrijfsleven kennis uitwisselen over de toepassing van slimme productietechnologie.

‘Deze leeromgeving maakt het voor ons mogelijk om de beste vakmensen van de toekomst op te leiden’, zegt Van Oosterhout. ‘Daarom staan we ook open voor samenwerkingen met andere scholen en de industrie. Hoe meer mensen we kunnen helpen door gebruik te maken van onze aanwinst, hoe beter.’