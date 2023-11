Is de koffiemachine de plek waar teamleden zeggen wat ze echt denken, maar zwijgen ze tijdens een vergadering? De teamleider als cultuurmaker gaat dieper in op deze vragen die velen van ons zich in een teamomgeving stellen. Het boek biedt een frisse kijk op leiderschap en hoe teamleiders een cultuur kunnen vormgeven waarin open communicatie wordt aangemoedigd en elk teamlid mee eigenaarschap opneemt.

Creëer psychologische veiligheid en gedeeld leiderschap in je team

Sara Leysen, psychologe en auteur van De teamleider als cultuurmaker benadrukt het belang van persoonlijk leiderschap als basis voor effectief teamleiderschap. Het boek staat vol met bruikbare tips om leiderschapsstress te beheersen en de status quo uit te dagen, terwijl je tegelijkertijd je eigen rust en standvastigheid behoudt.

Dit boek biedt niet alleen een waardevolle leidraad voor leiders in organisaties, maar het is ook een bron van inspiratie voor iedereen die streeft naar het bevorderen van positieve verandering en het creëren van een constructieve teamcultuur.

Sara Leysen is psychologe en werkt al meer dan 10 jaar met teams en leiders. Ze voelt dynamieken binnen teams makkelijk aan en ze slaagt er snel in om een veilige context te creëren om dingen in het team bespreekbaar te maken. Met haar ervaring als trainer Verbindende Communicatie en Sociocratie 3.0 en de vele teams waar ze intussen mee gewerkt heeft, beschikt ze over een grote rugzak aan tools en interventies om leiders en teams te ondersteunen.

Vanuit haar zaak Buro Collectief coacht ze leiders en teams en geeft ze trainingen, workshops en lezingen over leiderschap en teamdynamiek.

Sara Leysen

Pelckmans

ISBN 978-94-6337-834-5