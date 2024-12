Het kan wel vier jaar duren voordat je een scale-up wordt. Het kan ook in vier uur met de Scale-Up Mindset. In dit boek biedt Niels Hardam, Chief Scaling Officer en voormalig marinier, ondernemers in slechts enkele uren to the point, universeel toepasbare, waardevolle inzichten en praktische tools om chaos om te zetten in structuur. Hardam heeft bedrijven geholpen om razendsnel van start-up naar scale-up te groeien. Dit boek werkt voor elke ondernemer die snel en effectief wil opschalen.

“Goed scale-ups weten strategie en executie op een effectieve manier te verbinden. Dit boek richt zich precies op deze sweetspot” – Prof. Tom Mom, Strategic Growth and Implementation, RSM”

Van de tien start-ups overleven er drie. Wat maakt Hardam’s aanpak succesvol?

Niels Hardam richt zich op de mindset van ondernemers en teams, essentieel voor duurzame groei. Hij benadrukt niet alleen technische oplossingen, maar ook het belang van een positieve organisatiecultuur en het motiveren van medewerkers rond de kernprocessen van de onderneming. Hij noemt dit de vijf belangrijkste organisatiekrachten. Met zijn ervaring in verschillende scale-uptrajecten, waaronder zijn rol bij Advanced Forces Group, biedt hij een unieke mix van wetenschappelijke theorie en praktijkervaring. Dit maakt zijn boek een waardevolle aanvulling op de literatuur over de menselijke factor achter succesvolle scale-ups.

De Scale-Up Mindset biedt

inzicht voor leiders van start-ups die willen doorgroeien naar scale-ups. Het boek legt de nadruk op de vijf organisatiekrachten die essentieel zijn voor succesvolle groei. Hardam stelt dat leiderschap in deze fase verschilt van dat in start-ups, en benadrukt het belang van heldere communicatie, samenwerking en vertrouwen. De aanpak is toepasbaar in elke sector, met concrete strategieën voor leiders.

Na het lezen van het boek

krijg je structuur in de chaos van groei. Je leert je sterke punten kennen en ontdekken waar je nog kunt verbeteren, zowel persoonlijk als in de organisatie. Daarnaast biedt het inzicht in hoe je medewerkers kunt motiveren rond de vijf organisatiekrachten, wat de algehele kracht van je onderneming vergroot. Hardam’s persoonlijke verhalen maken het boek zowel inspirerend als toegankelijk.

Niels Hardam

combineert zijn ervaring als oud-officier der mariniers met zijn ondernemersachtergrond om praktisch advies te geven aan bedrijven in een fase van snelle groei. Hij helpt leiders om structuur aan te brengen in chaotische situaties en biedt essentiële inzichten voor diegenen die van start-up naar scale-up willen groeien. In deze uitdagende fase is het belangrijk om effectief leiding te geven onder druk en meer structuur te creëren. Hij is mede-eigenaar van het internationale bedrijf Advanced Forces Group advancedforcesgroup.com en van European Scale-up Leaders .

Boekgegevens De scale-up mindset | Niels Hardam | Verschijnt 3 februari 2025 | Prijs € 24,95 | ISBN 9789493282506