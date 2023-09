‘Vertrouwen in de keten.’ Dat is dit jaar het thema van de Dutch Industrial Suppliers & Customer Awards (DISCA) van Link Magazine. Inmiddels zijn tientallen klanten en toeleveranciers genomineerd voor de eerste ronde. Uitgevers en redactie tellen nu wie meermalen genoemd zijn en daarmee doorgaan naar de tweede ronde. En intussen zijn de voorbereidingen voor de uitreiking van de awards, op donderdag 23 november 2023 in Utrecht, in volle gang.

Eerlijke en oprechte communicatie, forecasting en persoonlijk contact zijn de ingrediënten van een hechte samenwerking. En dat geldt niet alleen voor relaties tussen bedrijven; ook tussen afdelingen binnen een organisatie spelen die thema’s. Alles komt ongetwijfeld aan bod tijdens de boeiende talkshow waarmee de DISCA-uitreiking op donderdag 23 november 2023 begint. Start van de bijeenkomst: 15.30 uur in Boerderij Mereveld, onder de rook van Utrecht.

Aan tafel zal onder andere serieondernemer Rombout Swamborn plaatsnemen. De rest van de line-up van vooraanstaande sprekers uit de hightech industrie maken we in het volgend nummer van Link Magazine bekend. Ze worden geïnterviewd door de doortastende Hans Streng, voormalig ceo van onder meer Luxexcel en Epyon en tegenwoordig investment-adviseur bij SET Ventures, en de enthousiaste, mensgerichte Martijn de Zoete van managementconsultancybureau AnyChange. Na de borrel, tijdens het diner, is de live finale van de Dutch Industrial Suppliers & Customer Awards. In elke categorie volgen gloedvolle pitches, waarin de genomineerden voor het voetlicht worden gebracht. De zaal kiest de uiteindelijke winnaars.

Link Magazine organiseert de DISCA jaarlijks in samenwerking met ING en ISAH Business Software. Voor nadere informatie kijk op www.linkmagazine.nl of mail naar disca@linkmagazine.nl. Via dit adres kunt u zich nu ook al aanmelden om bij de DISCA aanwezig te zijn.

Awards in drie categorieën

Onderscheidend aan de DISCA is dat bedrijven zich niet zelf kunnen voordragen, maar daarvoor afhankelijk zijn van hun klant of toeleverancier. Jaarlijks maakt Link Magazine een rondgang langs een zeer groot aantal bedrijven, met de vraag of ze een of meerdere toeleveranciers of klanten willen nomineren. Dat kan voor drie awards:

Best Process & Parts Supplier

De prijs voor de Best Process & Parts Supplier is voor leveranciers die, geconfronteerd met de nog altijd niet genormaliseerde supplychains toch (min of meer) op tijd, tegen de afgesproken prijs weten te leveren. Die je kunt vertrouwen en die open communiceren over eventuele vertragingen. Deze award is dus voor de leverancier die zich onderscheidt met zowel betrouwbare productie en distributie van parts, als met het uitstekend op orde hebben van zijn bedrijfsprocessen. Nominaties, 120 nominaties in deze categorie

Best Knowledge Supplier

Voor de Best Knowledge Supplier Award kunnen toeleveranciers worden genomineerd met eigen r&d (inclusief engineering) in Nederland. In deze categorie vallen de bedrijven die, dankzij hun ontwikkel- en engineeringsinspanningen, je kunt vertrouwen dat ze waarde toevoegen aan het eindproduct van de klant. Met hun kennis dragen deze suppliers er substantieel aan bij dat met het eindproduct meer geld wordt verdiend en/of de kosten ervan lager worden. Nominaties, 74 nominaties in deze categorie

Best Customer Award

Voor de Best Customer Award kunnen Nederlandse industriële uitbesteders op oem- of first tier supplier-niveau worden genomineerd, met eigen r&d/engineering die productie en/of ontwikkeling/engineering uitbesteden. Hieronder vallen bedrijven die hun toeleveranciers door transparantie en forecasting, heldere communicatie en het nakomen van afspraken in staat stellen zoveel mogelijk toegevoegde waarde te leveren en zo de waarde van het eindproduct te verhogen en/of de kosten ervan te verlagen. Nominaties, 120 nominaties in deze categorie

Genomineerd in Best Parts & Process + Knowledge:

247tailorsteel Varsseveld A. Bogaert Fijnmetaal Heeze Apparatenfabriek ARA Aalten Cortexon Veghel Debets Mechanical Support Stein Edumar Metaalbewerking Someren Fatol Kunststoffen Hengelo itsme Raamsdonksveer Sioux Technologies Eindhoven Vacutech Den Hoorn Van Bussel Metaaltechniek Asten Van Egmond Elektrogroothandel Doetinchem Vink Kunststoffen Didam

Genomineerd in 3 categorien:

AAE Helmond NTS Group Eindhoven

Genomineerd in Best Customer + Best Parts & Process Supplier

Bronkhorst High-Tech Ruurlo Demcon Enschede MTA Helmond

Genomineerd in Best Customer + Best Knowledge