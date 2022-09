‘Wie zijn nu je échte partners?’ Dat is dit jaar het thema van de Dutch Industrial Suppliers & Customer Awards (DISCA) van Link Magazine. Inmiddels zijn tientallen klanten en toeleveranciers genomineerd voor de eerste ronde. Uitgevers en redactie tellen nu wie meermalen genoemd zijn en daarmee doorgaan naar de tweede ronde. En intussen zijn de voorbereidingen voor de uitreiking van de awards, op donderdag 24 november 2022 in Utrecht, in volle gang.

Onderscheidend aan de DISCA is dat bedrijven zich niet zelf kunnen voordragen, maar daarvoor afhankelijk zijn van hun klant of toeleverancier. Jaarlijks maakt Link Magazine een rondgang langs een zeer groot aantal bedrijven, met de vraag of ze een of meerdere toeleveranciers of klanten willen nomineren.

Best Knowledge Supplier

Voor de Best Knowledge Supplier Award kunnen toeleveranciers worden genomineerd met eigen r&d (inclusief engineering) in Nederland. In deze categorie vallen de bedrijven die, dankzij hun ontwikkel- en engineeringsinspanningen, uitblinken in het toevoegen van waarde aan het eindproduct van de klant. Deze suppliers dragen er door kennis toe te voegen substantieel aan bij dat met het eindproduct meer geld wordt verdiend en/of de kosten ervan lager worden.

Bedrijsnaam Best Knowledge Supplier Plaats 3T Enschede Ales Metaal Rhenen Alrometall Leerdam Amphenol Advandec Sensors Goes Apparatenfabriek ARA Aalten Arrow CE International Houten ATC Composite Solutions Genemuiden Bakker Elektrotechniek Hooghalen Bosch Rexroth Boxtel Centri Wateringen DEMCON Enschede Denta Engineering Soest DKAT Arnhem Ecomal Nederland Schiphol-Rijk Egmond Plastics Alkmaar EPR Technopower Nijmegen ERIKS Nederland Alkmaar Festo Delft Flowmotion Delft Frencken Europe Eindhoven Future Electronics BREDA Grosschopp Hardinxveld-Giessendam Hankamp Gears Enschede Hellings Machinebouw Sint-Oedenrode Hostma BV Westerhoven ICH Industrial Components Holland Hollandscheveld Ingenieursbureau Post & Dekker Amsterdam itsme Raamsdonkveer Kleventa Lichtenvoorde Ko:Work Amsterdam Koninklijke Van Twist Dordrecht Koridon Industriële Plaatbewerking Zaandam Kusters Precision Parts Oss Lenze s-Hertogenbosch Luteq Amersfoort MECS Mechanical & Electronical Control Systems Sliedrecht Metafas Asten Molex Eindhoven MTA Helmond Multifix Assembly BERGEIJK NTS Norma Hengelo Omron Electronics Hoofddorp Oreel Hallum PCB Connect Eindhoven PI Benelux Sint-Oedenrode PM Dedemsvaart Prodrive Eindhoven Promens Rijen Rittal Zevenaar RIWO Oldenzaal RM Precision Nijverdal SEW-EURODRIVE Rotterdam SICK Bilthoven Siemens Nederland ‘s-Gravenhage Sioux Technologies Eindhoven SMC Nederland Amsterdam Solico Oosterhout Staubli Robotics Benelux Bissegem / België Technobis Alkmaa Technolution Gouda Top Electronics Krimpen aan den Ijssel TRiOS Precision Engineering Neede TSP Services Elst VDL ETG Eindhoven/Almelo VHE Industrial automation Eindhoven VI Technologies Weert Viro Enschede Yaskawa Eindhoven YP Your Partner Drachten Zuidberg Staalservice Ens

Dat ware partnerschap, gerelateerd aan de instabiliteit in de toeleverketens, komt ongetwijfeld ook aan bod tijdens de immer boeiende talkshow waarmee de DISCA-uitreiking op donderdag 24 november 2022 begint. Start van de bijeenkomst: 15.30 uur in Boerderij Mereveld, vlakbij de stad Utrecht. De line-up van vooraanstaande sprekers uit de hightech industrie maken we volgend nummer van Link Magazine bekend. Ze worden geïnterviewd door de aimabele, scherpe Carolien Meijer, manager strategic marketing bij Bronkhorst High-Tech in Ruurlo, en de doortastende René Savelsberg, managing partner SET Ventures.

Na de borrel, tijdens het diner, is de live finale van de Dutch Industrial Suppliers & Customer Awards. In elke categorie volgen gloedvolle pitches, waarin de genomineerden voor het voetlicht worden gebracht. De zaal kiest de uiteindelijke winnaars.

Link Magazine organiseert de DISCA jaarlijks in samenwerking met ING en ISAH Business Software. Voor nadere informatie kijk op www.linkmagazine.nl of mail naar disca@linkmagazine.nl. Via dit adres kunt u zich nu ook al aanmelden om bij de DISCA aanwezig te zijn.