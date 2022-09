‘Wie zijn nu je échte partners?’ Dat is dit jaar het thema van de Dutch Industrial Suppliers & Customer Awards (DISCA) van Link Magazine. Inmiddels zijn tientallen klanten en toeleveranciers genomineerd voor de eerste ronde. Uitgevers en redactie tellen nu wie meermalen genoemd zijn en daarmee doorgaan naar de tweede ronde. En intussen zijn de voorbereidingen voor de uitreiking van de awards, op donderdag 24 november 2022 in Utrecht, in volle gang.

Onderscheidend aan de DISCA is dat bedrijven zich niet zelf kunnen voordragen, maar daarvoor afhankelijk zijn van hun klant of toeleverancier. Jaarlijks maakt Link Magazine een rondgang langs een zeer groot aantal bedrijven, met de vraag of ze een of meerdere toeleveranciers of klanten willen nomineren.

Best Process & Parts Supplier-Award

De prijs voor de Best Process & Parts Supplier is speciaal voor leveranciers ingesteld die, geconfronteerd met vaak (extreem) grote sourcingsproblemen toch (min of meer) op tijd, tegen de afgesproken prijs weten te leveren. Die weten te presteren, ondanks de grote logistieke problemen en de sterk gestegen transportkosten. Deze award is dus voor de leverancier die zich onderscheidt met zowel betrouwbare productie en distributie van parts, als met het uitstekend op orde hebben van zijn bedrijfsprocessen.

Bedrijsnaam Best Parts & Process Supplier Plaats 247 tailorsteel.com Varsseveld A-Source Electronics Almelo A. Bogaert Fijnmetaal Heeze Adra Metaalbewertking Westerhoven Almi Machinefabriek Vriezenveen Apex Dynamics Helmond Arrow CE international Houten Assink & Schipholt Hengelo Avnet Breda Bakker Elektrotechniek Hooghalen Betech Kunststoffen B.V. Groningen Breedveld Coatings Gorinchem Bretech Roestvast Staal Steenwijk Bulex Metaaltechniek Veghel BUS Industrial Tools Zwolle Celsis Apeldoorn Contour Covering Technology Winterswijk Doeko Beuningen Driessen Eersel Dumaco Oss EBV Elektronik Maarssenbroek Edumar Metaalbewerking Someren Elten Logistics Systems Veenendaal Endress + Hauser Naarden ETE Euro-Techniek-Eindhoven Veldhoven Fanuc Benelux Mechelen Faulhaber Benelux Eindhoven Festo Delft FMI Bergen op Zoom Friction Welding Holland Kampen Future Electronics BREDA GAB Metaal Bergeijk Galvamé Metaalveredeling Rotterdam Gereedschapmakerij G.M.I. Tilburg GFM the best part Bergeijk IGUS Soesterberg InterCompany Goor ITEQ Industries Amersfoort itsme Raamsdonksveer Joppen Metal Solutions Beringe JUMO Meet- en Regeltechniek Weesp Klebo Technics Holten KMWE Precision Systems Eindhoven Kniel System Electronic EDE Kolin Metaalbewerking Sint Oedenrode Koning & Hartman Delft Kramp Groep Varsseveld Kroes Marine Projects Joure Labo Mechanische Bewerking Geldrop Lemo Connectors Nederland Heemskerk LM Systems Veenendaal Machinefabriek JMBA Someren Machinefabriek van de Elsen Bergeijk MCA Varsseveld MCAP cable & glassfiber assemblies Raamsdonksveer MCB Nederland Valkenswaard Mefion Ommen Metal Machinebouwers Nijverdal MME Technology Wierden Mommersteeg Metaalbewerking Nieuwkuijk Nederlandse Anodising Wateringen Nidec Netherlands Sliedrecht NTS-Group Eindhoven OC Waterloo Holten Oreel Hallum Pape Metaal Almelo Phoenix 3D Metaal Eindhoven Phoenix Contact Zevenaar Protonic Zwaag Physix Arnhem Re-Aves Helmond Refitech Composites Waalwijk Rittal Zevenaar Roba Metals Ijsselstein Routeco Best Schneider Electric Hoofddorp SEW-EURODRIVE Rotterdam Siemens Nederland ‘s-Gravenhage Singeling Wormerveer Sioux Technologies Eindhoven SKF Nieuwegein Slagman Projects Doetinchem SMC Nederland Amsterdam SNL Group Schijndel Solar Nederland Alkmaar Spuiterij Janssen Hapert Stiel Metaalbewerking Coevorden Swagelok Nederland Waddinxveen Synprodo Zwartsluis Texim Europe Haaksbergen Timmerije Neede Total Hydraulics Heerhugowaard Tosec Zwolle Transtecno Aandrijftechniek Amersfoort TTI Europe Eindhoven Vacutech Den Hoorn Variass Electronics Veendam Van Egmond Elektrogroothandel Doetinchem VDL ETG Eindhoven VDL TBP Dirksland Vedos Verspanende Techniek Venlo Vemefa Constructa Rotterdam Veraa Metaal Bergeijk WBM Straalservice Centrum Stramproy Westra Elahuizen Würth Elektronik s-Hertogenbosch Yamada Europe Hengelo Zanten Veghel Zimmer Group Benelux Zwolle

Dat ware partnerschap, gerelateerd aan de instabiliteit in de toeleverketens, komt ongetwijfeld ook aan bod tijdens de immer boeiende talkshow waarmee de DISCA-uitreiking op donderdag 24 november 2022 begint. Start van de bijeenkomst: 15.30 uur in Boerderij Mereveld, vlakbij de stad Utrecht. De line-up van vooraanstaande sprekers uit de hightech industrie maken we volgend nummer van Link Magazine bekend. Ze worden geïnterviewd door de aimabele, scherpe Carolien Meijer, manager strategic marketing bij Bronkhorst High-Tech in Ruurlo, en de doortastende René Savelsberg, managing partner SET Ventures.

Na de borrel, tijdens het diner, is de live finale van de Dutch Industrial Suppliers & Customer Awards. In elke categorie volgen gloedvolle pitches, waarin de genomineerden voor het voetlicht worden gebracht. De zaal kiest de uiteindelijke winnaars.