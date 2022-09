‘Wie zijn nu je échte partners?’ Dat is dit jaar het thema van de Dutch Industrial Suppliers & Customer Awards (DISCA) van Link Magazine. Inmiddels zijn tientallen klanten en toeleveranciers genomineerd voor de eerste ronde. Uitgevers en redactie tellen nu wie meermalen genoemd zijn en daarmee doorgaan naar de tweede ronde. En intussen zijn de voorbereidingen voor de uitreiking van de awards, op donderdag 24 november 2022 in Utrecht, in volle gang.

Onderscheidend aan de DISCA is dat bedrijven zich niet zelf kunnen voordragen, maar daarvoor afhankelijk zijn van hun klant of toeleverancier. Jaarlijks maakt Link Magazine een rondgang langs een zeer groot aantal bedrijven, met de vraag of ze een of meerdere toeleveranciers of klanten willen nomineren.

Bedrijsnaam Best Customer Plaats AAE Helmond Adimec Advanced Image Systems Eindhoven Admesy Ittervoort Ahold Delhaize Zaandam Alamo Group Giessen Alfen ICU Almere ASMPT ALSI Beuningen Amada Miyachi Europe Helmond ASML Veldhoven Bandall Productie Heemskerk BD Drachten BELO Group Linschoten Belvac Decorating Systems Dongen Berg Hortimotive De Lier Bergh Hybrid Circuits ‘s-Heerenberg Bestronics Veldhoven bestUV Best Biddle Kloostertille BluePrint Automation Woerden Bomacon Weert Bond3D Productions Enschede Koninklijke Boon Edam Edam Brink Automation Harskamp Bronkhorst High-Tech Ruurlo Burg Machinefabriek Kruiningen Canon Océ-Technologies Venlo Cardiotek Sittard Consmema Hattemerbroek Cooll Sustainable Energy Solutions Enschede Craftworks Production Nieuw-Vennep Cryo Solutions s-Hertogenbosch C.s.W. Machinery Deventer Demcon Enschede DENSsolutions Delft D.O.R.C. Dutch Ophthalmic Research Center Zuidland Elect High-Tech Electronics Weerselo ELITech Group Dieren EVBox Amsterdam Ferlin Dedemsvaart Frans Vervaet Biervliet Fuji Seal Europe Deurne Gemled Sittard-Geleen Handicare Stairlifts Heerhogowaard Havatec Nieuw-Vennep Hitachi Vantara Zaltbommel Hittech Multin ‘s-Gravenhage Holiday Ice Beheer Sint Nicolaasga Holmatro Hydraulics Raamsdonkveer Houdijk Holland Vlaardingen Huhtamaki Fiber Packaging Leeuwarden Huisman Equipment Schiedam Hydrauvision Schoondijke IAI Industrial Systems Veldhoven Inbev Nederland Valkenswaard INNO Assembly Eindhoven iXora Ede Johnson & Johnson Mentor Medical Groningen JOZ Westwoud J&V Beheer Nieuw-Lekkerland Kanon Loading Equipment Zeewolde Kreber Vlaardingen Krohne Altometer Dordrecht Kulicke & Soffa Eindhoven Lely Maassluis LeydenJar Leiden Lumicks Amsterdam Makso Assemblage Veenendaal Malvern-Panalytical Almelo March Microwave Systems Nuenen Marel Lichtenvoorde Menicon Emmen Meyn Food Processing Technology Oostzaan Merlin Security Services Breukelen Microsure Son Mpac Langen Wijchen MTA Helmond Nearfield Instruments Rotterdam NEDAP Groenlo Neways Eindhoven Niverplast Rijsen NTS Norma Hengelo Nucletron Operations Veenendaal Omori Europe Oldenzaal Peeters Technical Solutions Reusel Power-Packer Europe Oldenzaal Prime Vision Delft Priva De Lier Prodrive Eindhoven Protonic Zwaag Q-Fin Quality Finishing Bergeijk QNQ Engineering Son en Breugel Raith Nanofabrication Best Ranpak Heerlen Rensen Regeltechniek Uden RoboFlex Oosterhout Rocsys Rijswijk Salland Engineering Zwolle SafanDarley Eijsden Semecs Netherlands Uden Sidcon Milieutechniek Nijmegen Siemens Energy Zoeterwoude Siemens Industy Software s-Hertogenbosch Signify Eindhoven Sioux Technologies Eindhoven SmartQare Noordwijk Smink Group Veghel Sparck Technologies Drachten Solmates Enschede Sorama Eindhoven SRP Zuid Best Style CNC Machines Bunschoten-Spakenburg Tembo Group Kampen TechNikkels Holten TES Industrial Systems Oosterhout Thales Cryogenics Eindhoven Thales Nederland Hengelo Thermo Fisher Scientific Eindhoven Timesavers Goes Topic Embedded Systems Best Tobroco Giant Oisterwijk Van Dam Machine Europe Amsterdam Van Vliet Medical Supply Almere Vanderlande Veghel VDL Apparatenbouw Eersel VDL ETG Eindhoven Vernay Europa Oldenzaal Visser Horti Systems ‘s-Gravendeel Vital Fluid Eindhoven VMI Holland Epe Voortman Steel Machinery Rijssen VSE Schoonhoven VSParticle Delft Weir Minerals Benelux Nederweert Willems Baling Equipment Hapert Xpar Vision Groningen

Dat ware partnerschap, gerelateerd aan de instabiliteit in de toeleverketens, komt ongetwijfeld ook aan bod tijdens de immer boeiende talkshow waarmee de DISCA-uitreiking op donderdag 24 november 2022 begint. Start van de bijeenkomst: 15.30 uur in Boerderij Mereveld, vlakbij de stad Utrecht. De line-up van vooraanstaande sprekers uit de hightech industrie maken we volgend nummer van Link Magazine bekend. Ze worden geïnterviewd door de aimabele, scherpe Carolien Meijer, manager strategic marketing bij Bronkhorst High-Tech in Ruurlo, en de doortastende René Savelsberg, managing partner SET Ventures.

Na de borrel, tijdens het diner, is de live finale van de Dutch Industrial Suppliers & Customer Awards. In elke categorie volgen gloedvolle pitches, waarin de genomineerden voor het voetlicht worden gebracht. De zaal kiest de uiteindelijke winnaars.

Link Magazine organiseert de DISCA jaarlijks in samenwerking met ING en ISAH Business Software. Voor nadere informatie kijk op www.linkmagazine.nl of mail naar disca@linkmagazine.nl. Via dit adres kunt u zich nu ook al aanmelden om bij de DISCA aanwezig te zijn.