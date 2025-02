Met de nationale trots ASML als boegbeeld geeft de Makers Top 100 een mooie dwarsdoorsnede van de Nederlandse maakindustrie. Van plastic zakken tot luxe jachten en van kinderwagens tot lasrobots. Geselecteerd op omzetgrootte én winstgevendheid zijn de 100 maakbedrijven op deze lijst goed voor een jaarlijkse omzet van 102 miljard euro en bieden ze directe werkgelegenheid aan 300.000 mensen. Zij zijn de hoeksteen van de Nederlandse kenniseconomie en aanjager van veel hoogwaardige diensten.

ABN AMRO, Govers en Link Magazine zetten beste Nederlandse maakbedrijven op een rij

De Makers Top 100, een jaarlijkse rangschikking die is opgesteld door ABN AMRO, Govers Accountants/Adviseurs en Link Magazine. Het is een lijst geworden met veel grote namen, maar ook een heel aantal onverwachte of bij het grote publiek onbekende spelers.

De Makers Top 100 bestaat uit de beste Nederlandse maakbedrijven waarvan de financiële jaarverslagen over 2023 publiekelijk beschikbaar zijn. Het zijn Nederlandse bedrijven actief in de productie van fysieke producten en halffabricaten. Denk aan bedrijven in de machinebouw, en in de fabricage van metaal- en kunststofproducten, elektronica, meubels, schepen en transportmiddelen. Bedrijven actief in de handel en de procesindustrie zoals de chemie, farma, food en papierindustrie zijn niet in de lijst opgenomen.

Het doel van De Makers Top 100 is om de Nederlandse maakindustrie in het zonnetje te zetten. ‘De bekendheid van de maakindustrie is vrij beperkt in Nederland’, stelt David Kemps, sector banker Industrie bij ABN AMRO. ‘Natuurlijk zijn er een paar publiekslievelingen zoals ASML en Philips, maar voor een groot deel speelt het zich af op anonieme industrieterreinen in raamloze blokkendozen. Daar worden echter hoogwaardige, innovatieve producten gemaakt die over de hele wereld gewild zijn. De industrie zorgt voor hoogwaardige werkgelegenheid en economische groei. Daarmee is de maakindustrie cruciaal voor de Nederlandse kenniseconomie.’

John van Ginkel, oprichter en uitgever van Link Magazine, vult aan: ‘We hebben een hart voor de maakindustrie en vinden het belangrijk dat de sector in de picture staat bij het ministerie van Economische Zaken en alle clubs die met stimuleringsregelingen bezig zijn. We zijn blij met ASML als boegbeeld maar de industrie is zo veel groter en breder dan mensen beseffen. Die bedrijven verdienen het net zo goed om aandacht te krijgen. In ons blad, maar ook daarbuiten.’

Steef Verhoeven, partner en registeraccountant bij het 100-jarige Govers, over de financiële keuzes bij de samenstelling van De Makers Top 100: ‘Alleen de netto-omzet zou een zeer statische lijst opleveren, dus we hebben gekozen om ook, mits positief, de EBITDA-marge van de afgelopen drie jaar mee te nemen. Niet de nettowinst, want die is boekhoudkundig flink te beïnvloeden. Door een gemiddelde te nemen over drie jaar, filteren we de zeer goede en zeer slechte jaren er enigszins uit. Om tot een dynamische ranglijst te komen, hebben we de omzet voor 40 procent laten meewegen en de gemiddelde EBITDA-marge voor 60 procent.’

