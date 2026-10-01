De constante stroom octrooiaanvragen van Nederlandse hightech- en maakbedrijven laat zien dat de innovatiemotor van Nederland nog altijd op volle toeren draait. Speciaal voor Link Magazine dook Marco Coolen, European patent attorney en partner bij AOMB, dieper in de octrooiaanvragen van bedrijven uit de Makers Top 100.

Marco Coolen, AOMB intellectual property

De Makers Top 100

De Makers Top 100 is dit jaar voor de tweede keer samengesteld door ABN AMRO en Link Magazine, met ondersteuning van adviesbureau Gwynt en automatiseringsbedrijf Infor. De lijst omvat uitsluitend Nederlandse maakbedrijven met een Nederlands moederbedrijf en hoofdkantoor; procesindustrie zoals chemie, farma en voedselproductie valt erbuiten. De rangorde is gebaseerd op gecontroleerde, bij de KvK gedeponeerde jaarcijfers, gewogen naar netto-omzet (40 procent) en gemiddelde EBITDA-marge 2022–2024 (60 procent). Samen vertegenwoordigen de honderd bedrijven op de lijst bijna €100 miljard omzet en ruim 294.000 banen. De Makers Top 100

‘De meeste octrooien worden nog altijd aangevraagd door bedrijven uit de semicon. Maar ook bedrijven uit de agrofoodsector, chemie, medische technologie en machinebouw zijn goed vertegenwoordigd’, aldus Coolen. ‘Dat toont aan dat de innovatiekracht van het bedrijfsleven verder gaat dan de hightechindustrie.’

Wie de ranglijst van grootste Nederlandse octrooiaanvragers bekijkt, ziet vertrouwde namen bovenaan. Philips, ASML, NXP en Signify behoren al jaren tot de koplopers. Toch vertelt de lijst veel meer dan alleen welke bedrijven de meeste patenten aanvragen. Achter de cijfers gaat een verhaal schuil over innovatie, concurrentiekracht en de toekomst van de Nederlandse maakindustrie.

Strategisch instrument

‘Een patent is in de afgelopen decennia steeds meer een strategisch instrument geworden. Partijen die structureel investeren in intellectueel eigendom, investeren ook nadrukkelijk in de toekomst van het bedrijf’, aldus Coolen. ‘Amerika, China en Japan zijn de grootmachten op het gebied van octrooiaanvragen, maar Nederland staat als klein land ook goed op de kaart.’

De dominantie van de Nederlandse semiconductorsector in de lijst gaat verder dan ASML. Ook chipbedrijven als NXP en Nexperia behoren tot de grootste octrooiaanvragers, terwijl bedrijven als ASM International en Nearfield Instruments actief zijn in respectievelijk frontend-, backend- en inspectietechnologie.

Daarnaast dienen zich nieuwe spelers aan in veelbelovende markten zoals quantumtechnologie, waar bedrijven als Quix Quantum en QuantWare hard werken aan de technologie van de toekomst.

Volgens Coolen toont dit aan dat Nederland op meerdere terreinen in de technologische keten internationaal een sterke positie inneemt. ‘Dat maakt ons minder afhankelijk van één bedrijf of één technologie. De kracht zit juist in het complete ecosysteem.’

Daarnaast valt op dat diverse bedrijven uit de agrofoodsector, chemie, medische technologie en machinebouw hoog in de lijst staan. Denk daarbij bijvoorbeeld aan bedrijven als Lely en VMI Group. Die spreiding is belangrijk, stelt Coolen. ‘Een gezonde economie leunt niet op één sector. Het is positief dat ook traditionele maakbedrijven blijven investeren in onderzoek en ontwikkeling.’

Prominente rol kennisinstellingen

Een ander opvallend aspect van de Nederlandse octrooilijst is de prominente rol van kennisinstellingen. Organisaties als TNO en de technische universiteiten behoren al jaren tot de belangrijkste producenten van nieuwe technologie. Hun octrooien vormen vaak de basis voor nieuwe bedrijven, die vervolgens zelfstandig doorgroeien.

‘Nearfield Instruments is ontstaan vanuit TNO en uitgegroeid tot een belangrijke leverancier van meetapparatuur voor de chipindustrie. Quix Quantum bouwt voort op onderzoek van de Universiteit Twente en ontwikkelt fotonische quantumcomputers’, aldus Coolen. ‘Zulke spin-offs laten zien hoe fundamenteel onderzoek uiteindelijk kan leiden tot economische waarde.’

Ook investeerders kijken steeds nadrukkelijker naar intellectueel eigendom. ‘Vijf tot tien jaar geleden was een patent voor veel start-ups vooral mooi meegenomen. Tegenwoordig vragen investeerders vrijwel standaard hoe het IP is geregeld. Zonder een goed beschermd technologisch fundament wordt het steeds lastiger om groeikapitaal aan te trekken.’

Bedrijven die jaarlijks veel octrooien aanvragen, investeren structureel miljoenen in onderzoek en ontwikkeling. ‘Het opbouwen en onderhouden van een internationale patentportefeuille kost al snel tonnen per jaar. Dat zijn uitgaven die pas jaren later rendement opleveren’, aldus Coolen. Volgens hem is het aantal octrooiaanvragen daarom een belangrijke graadmeter voor de toekomst van een onderneming.

‘Wanneer een technologiebedrijf ineens fors minder octrooien gaat aanvragen, is dat voor mij een red flag. Want minder octrooiaanvragen betekenen dat ook de investeringen in R&D teruglopen. En wie vandaag stopt met investeren in nieuwe technologie, loopt het risico over enkele jaren zijn concurrentiepositie kwijt te raken.’

IP-strategie

Tegelijkertijd stelt Coolen dat de gekozen IP-strategie van een bedrijf soms kan veranderen. ‘Een mooi voorbeeld is DAF Trucks. Vroeger waren zij vooral een technology follower en vroegen zij jaarlijks maar een beperkt aantal octrooien aan. Maar sinds een aantal jaren doet de truckfabrikant jaarlijks een serieus aantal octrooiaanvragen.’ Die omslag heeft volgens Coolen alles te maken met de veranderende internationale concurrentie. ‘Patenten zijn ook een soort wisselgeld geworden. Wanneer een concurrent je aanspreekt op vermeende inbreuk, is het goed om zelf ook een sterke positie te hebben. Een eigen patentportfolio geeft bedrijven veel meer onderhandelingsruimte.’

Hoe innovatief zijn de bedrijven uit De Makers Top 100 aan de hand van hun octrooien?

De volledige lijst van grootste Nederlandse octrooiaanvragers :

1 Philips 2873 Amsterdam

2 ASML 1265 Veldhoven

3 Signify Holding 1136 Eindhoven

4 Schlumberger Technology 1082 Den Haag

5 NXP 920 Eindhoven

6 Schlumberger Services Pétroliers 748 Den Haag

7 Unilever IP Holdings 716 Wageningen

8 ASM IP Holding 629 Almere

9 Unilever Global IP 568 Wageningen

10 Conopco 499 Wageningen

11 Schlumberger 491 Den Haag

12 Sabic Global Technologies 461 Geleen

13 DSM IP Assets 312 Maastricht

14 Nexperia 279 Nijmegen

15 Versuni Holding 278 Eindhoven

16 VIDAA International Holdings Netherlands 271 Amsterdam

17 HERE Global 255 Eindhoven

18 GeoQuest Systems 253 Den Haag

19 Technische Universiteit Delft 210 Delft

20 Shell Internationale Research Maatschappij 178 Den Haag

21 TNO – Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek 168 Den Haag

22 Shell 161 Den Haag

23 Canon Production Printing Holding 151 Venlo

24 BDR Thermea Group 137 Apeldoorn

25 Signify 136 Eindhoven

26 Dümmen Group 126 De Lier

27 SHPP Global Technologies 120 Bergen op Zoom

28 FNV IP (Fugro) 114 Nootdorp

29 Mitsubishi Electric 109 Amsterdam (Schiphol Rijk)

30 Stichting imec Nederland 98 Eindhoven

31 Technische Universiteit Eindhoven 96 Eindhoven

32 Nunhems Netherlands 95 Nunhem

33 Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel 91 De Lier

34 ABB E MOBILITY 85 Delft

35 DAF Trucks 85 Eindhoven

36 Nutricia 85 Zoetermeer

37 Mitsubishi Electric R&D Centre Europe 82 Schiphol Rijk

38 VMI Holland 81 Epe

39 Anthura 80 Bleiswijk

40 ENZA Zaden Beheer 68 Enkhuizen

41 Koninklijke KPN 68 Rotterdam

42 Lely Industries 66 Maassluis

43 Intervet International 65 Boxmeer

44 Nouryon Chemicals International 65 Arnhem

45 Inter IKEA Systems 64 Delft

46 Inalfa Roof Systems Group 62 Venray

47 ITREC 61 Schiedam

48 TATA STEEL 61 Ijmuiden

49 VIDAA Netherlands 58 Amsterdam

50 University Twente 57 Enschede

51 FrieslandCampina

52 Amsterdam 52 Rijksuniversiteit Groningen 49 Groningen

53 Reckitt Benckiser Finish 47 Hoofddorp

54 Cameron International 44 Den Haag

55 Intervet INC 44 Boxmeer

56 Academisch Ziekenhuis Leiden 43 Leiden

57 Douwe Egberts 43 Utrecht

58 Nexperia Tecjhnology Shanghai 43 Nijmegen

59 Saudi Arabian Oil 41 Bergen op Zoom

60 INTER IKEA SYSTEMS 40 Delft

61 Magnum IP Holdings 40 Amsterdam

62 Akzo Nobel Coatings International 37 Amsterdam

63 Maastricht University 37 Maastricht

64 NAVINFO EUROPE 34 Eindhoven

65 Covestro Netherlands 33 Geleen

66 Heineken Supply Chain 32 Zoeterwoude

67 Cameron Technology 31 Den Haag

68 Stichting Vumc 31 Amsterdam

69 Stichting Amsterdam UMC 30 Amsterdam

70 Universiteit Leiden 30 Leiden

71 Avantium Knowledge Centre 29 Amsterdam

72 GENVIA 29 Den Haag

73 SMRC AUTOMOTIVE HOLDINGS NETHERLANDS 29 Amsterdam

74 Sy=un Chemical 29 Weesp

75 Wageningen University & Research 29 Wageningen

76 Academisch Ziekenhuis Maastricht 28 Maastricht

77 Stamicarbon 28 Sittard

78 Universiteit van Amsterdam 28 Amsterdam

79 NIKE 27 Hilversum

80 ProQr THERAPEUTICS II 27 Leiden

81 Stichting Het Nederlands Kanker Instituut Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis 27 Amsterdam

82 Synthon 27 Nijmegen

83 Sonion Nederland 26 Hoofddorp

84 TOMTOM GLOBAL CONTENT 26 Amsterdam

85 Universiteit Utrecht Holding 26 Utrecht

86 UMC Utrecht Holding 25 Utrecht

87 CARL ZEISS SMT 24 Veldhoven

88 Ferring 24 Hoofddorp

89 LENOVO INTERNATIONAL COÖPERATIEF 24 Amsterdam

90 PURAC BIOCHEM 23 Gorinchem

91 DENKAVIT LICENTIE-EXPLOITATIEMAATSCHAPPIJ 22 Voorthuizen

92 University Erasmus Medical Center Rotterdam 22 Rotterdam

93 KRATON POLYMERS NEDERLAND 21 Almere

94 IRDETO 20 Hoofddorp

95 AMPLEON NETHERLANDS 19 Nijmegen

96 FRABA 19 Roermond

97 MERUS 19 Utrecht

98 TENARIS CONNECTIONS 19 Amsterdam

99 FLORA FOOD GLOBAL PRINCIPAL 18 Amsterdam

100 NEWAMSTERDAM PHARMA 18 Naarden

Disclaimer: Deze Top 100 is samengesteld op basis van gegevens uit internationaal beschikbare octrooidatabases. Ondernemingen dienen octrooiaanvragen niet altijd onder dezelfde naam in. Zo kunnen aanvragen afkomstig zijn van verschillende groepsmaatschappijen, holdings, werkmaatschappijen of buitenlandse dochterondernemingen. Daardoor kunnen ondernemingen met vergelijkbare of aan elkaar gelieerde namen afzonderlijk in deze ranglijst voorkomen. Ook zijn er situaties waarin octrooiaanvragen formeel zijn ingediend door een buitenlandse entiteit, terwijl een Nederlandse groepsmaatschappij mede-aanvrager is of anderszins nauw bij de indiening betrokken is.

Om de objectiviteit, consistentie en reproduceerbaarheid van de ranking te waarborgen, zijn aanvragers opgenomen zoals deze in de gebruikte octrooidatabases zijn geregistreerd. De ranglijst volgt daarmee de wijze waarop organisaties en ondernemingen in deze databases worden vermeld. Hierdoor kunnen verschillende vennootschappen binnen dezelfde bedrijvengroep afzonderlijk in de ranglijst zijn gepresenteerd.

De ranglijst biedt daarmee een representatief beeld van de geregistreerde octrooiactiviteit. Om een eerlijke vergelijking tussen edities mogelijk te maken, wordt jaarlijks dezelfde methodiek toegepast.