De Link-lijst Der Lijsten: de winnaars van 20 jaar DISCA/DISA

Het einde van het jaar is de periode van de lijstjes. Daarom een mooi moment de lijst van alle DISCA- en DISA-winnaars van de afgelopen twintig jaar te publiceren. Hieronder veel vertrouwde namen van bedrijven die nog steeds floreren. Maar verder naar onderen, de geschiedenis in, ook de nodige namen van ondernemingen die inmiddels zijn verdwenen, dikwijls opgegaan in een fusie. Voorts valt om dat sommige bedrijven (veel) vaker hebben gewonnen (soms met grote tussenpozen) en andere ondernemingen geregeld net naast de prijs grepen, maar evengoed wel in de finale stonden.

2022 Best Knowledge Supplier Award Sioux Technologies, Eindhoven Overige finalisten: PM Bearings, Dedemsvaart; Omron, Den Bosch; Siemens NL, Den Haag; Trios, Neede Best Process & Parts Supplier Award Refitech Composites. Waalwijk Overige finalisten: itsme, Raamsdonksveer; Betech Kunststoffen, Groningen; SEW Eurodrive, Rotterdam; Edumar Metaalbewerking, Someren Best Customer Award Nucletron|Elekta, Veenendaal Overige finalisten: IAI Industrial Systems, Veldhoven; Raith, Best; Boon Edam, Edam; Thales, Hengelo

2021 Best Knowledge Supplier Award MI Partners, Veldhoven Overige finalisten: NTS Group, Eindhoven; Frencken, Eindhoven; Contour, Winterswijk/Varsseveld; Demcon, Enschede Best Process & Parts Supplier Award Itsme, Raamsdonksveer Overige finalisten: VDL ETG Precision, Eindhoven; IFM, Harderwijk; Oreel, Hallum; Nijdra, Middenbeemster Best Customer Award Voortman, Rijssen Overige finalisten: Bronkhorst High Tech, Ruurlo; Blueprint Automation, Woerden; Nedap, Groenlo; ASML, Eindhoven

2020 Best Knowledge Supplier Award Masévon, Hardenberg Overige finalisten: Prodrive, Eindhoven; AAE, Helmond; NTS Group, Eindhoven; Festo, Den Haag Best Process & Parts Supplier Award Veraa Metaal, Bergeijk Overige finalisten: Jeveka, Almere; itsme, Raamsdonksveer; Connect, Meerkerk; IFM Electronic, Harderwijk Best Customer Award Priva, De Lier Overige finalisten: Bestronics, Veldhoven; Viscon, ‘s-Gravendeel; Malvern PANalytical, Almelo; Kulicke & Soffa Netherlands Eindhoven

2019 Best Knowledge Supplier Award MTA, Helmond Overige finalisten: Technobis Group, Alkmaar; Festo, Den Haag; B&R Industriele Automatisering, Breda; AMT Group, Breda Best Logistics Supplier Award Mevi Fijnmechanische Industrie, Helmond Overige finalisten: IFM Electronic, Harderwijk; Cimar Electronics, Veenendaal; TTI, Eindhoven; Solar Nederland, Alkmaar Best Customer Award Bronkhorst High-Tech. Ruurlo Overige finalisten: Tembo, Kampen; IMS, Almelo; Vencomatic Group, Eersel; Holmatro Hydraulics, Raamsdonksveer

2018 Best Knowledge Supplier Award Inspiro, Arnhem Overige finalisten: AAE, Helmond; VDL ETG, Eindhoven; KMWE, Eindhoven; Prodrive, Eindhoven Best Logistics Supplier Award Van Egmond. Doetinchem Overige finalisten: Festo, Den Haag; itsme, Raamsdonksveer; Sick, Bilthoven; SMC, Amsterdam Best Customer Award IMS, Zwijndrecht Overige finalisten: Thermo Fisher Scientific, Eindhoven; Priva, De Lier; Zehnder, Zwolle; Voortman Steel Machinery, Rijssen

2017 Best Knowledge Supplier Award AAE, Helmond Overige finalisten: Festo, Delft; Hemabo, Hengelo; Masévon Technology, Hardenberg; Trios Precision Engineering, Neede Best Logistics Supplier Award Vedos, Venlo Overige finalisten: KMWE, Eindhoven; Variass, Veendam; Eriks, Alkmaar; Van Egmond Groep, Doetinchem Best Customer Award Kulicke & Soffa Netherlands, Eindhoven Overige finalisten: Bronkhorst High-Tech, Ruurlo; Moba, Barneveld; Dorel Juvenile Group Europe, Helmond; Heliox, Best

2016 Best Knowledge Supplier Award Trios, Neede Overige finalisten: Timmerije, Neede; AAE, Helmond; KMWE, Eindhoven; Eriks, Alkmaar Best Logistics Supplier Award Meilink industriele verpakkingen, Borculo Overige finalisten: Vedos Verspanende Techniek, Venlo; Munsters Metaal, Helmond; IFM Electronic, Harderwijk; MCB Nederland, Valkenswaard Best Customer Award IHI Hauzer Techno Coating Overige finalisten: Additive industries, Eindhoven; Nedap, Groenlo; Repak, Emmen; Bronkhorst High-Tech, Ruurlo

2015 Best Knowledge Supplier Award Demcon, Enschede Overige finalisten: AME, Eindhoven; Trios, Neede; tbp, Dirksland; B&R, Breda Best Logistics Supplier Award MEVO Precisietechniek, Ruurlo Overige finalisten: EBV, Utrecht; Nossin, Beek en Donk; MCB, Valkenswaard; LM Systems, Veenendaal Best Customer Award Additive Industries, Eindhoven Overige finalisten: Dorel Juvenile Group Europe, Helmond; Eaton, Zaltbommel; Niverplast, Nijverdal; Heineken, Zoeterwoude

2014 Best Knowledge Award Prodrive, Eindhoven Overige finalisten: Timmerije, Neede; VanBerlo, Eindhoven; Cortexon, Veghel; VDL ETG, Eindhoven Best Logistics Supplier Award BUS Zwolle Overige finalisten: EBV, Utrecht; NTS Finish, Eindhoven; Jeveka, Almere; SMC Pneumatics, Amsterdam Best Customer Award ASML, Veldhoven

2013 Best Knowledge Supplier Award Sioux Embedded Systems, Eindhoven Overige finalisten: NTS Systems Development, Eindhoven; Prodrive, Eindhoven; Tumakon, Hengevelde; VDL ETG, Eindhoven Best Logistics Supplier Award EBV, Utrecht Overige finalisten: Festo, Den Haag; itsme, Raamsdonksveer; ES Elektro, Almere; Jeveka, Almere; KMWE, Eindhoven; Kusters & Bosch, Mierlo Best Industrial Customer Award VMI, Epe

2012 Best Knowledge Supplier Award VDL ETG, Eindhoven Overige finalisten: MTA, Helmond; Cortexon, Veghel; Festo, Delft Best Logistics Supplier Award Labo, Geldrop Overige finalisten: Farnell, Utrecht: Fabory, Tilburg; Jeveka, Almere; Staalmarkt Achievement Award Prodive, Eindhoven

2011 Best Knowledge Supplier Award Prodrive, Son Overige finalisten: Festo Nederland, Delft; KMWE, Eindhoven; VDL ETG, Eindhoven; VHE Industrial Automation, Eindhoven Best Logistics Supplier Award SMC Pneumatics, Amsterdam Overige finalisten: Biesheuvel Techniek, Eindhoven; EBV Elektronik, Maarssenbroek; Elcee Holland, Dordrecht; Kusters & Bosch, Mierlo Best Industrial Customer Award WP Haton, Panningen

2010 Best Product Supplier Award KVE Fiberworx, Ypenburg Overige finalisten: MTA, Helmond; Ehrbecker Scheifelbusch, Breda; EBV Elektronik, Maarssenbroek; SMC Pneumatics, Amsterdam; Best Cost Supplier Award Masévon Technology, Hardenberg Overige finalisten: SEW-Vector Aandrijftechniek, Rotterdam, Tecnovia Group, Hengelo (Ov); Festo Nederland, Delft Achievement Award Frencken Europe, Eindhoven

2009 Best Product Supplier Award Koningh Medical Systems, Arnhem Overige finalisten: Rockwell Automation, Mijdrecht; Technolution, Gouda; NTS Mechatronics, Eindhoven; Festo Nederland, Delft Best Cost Supplier Award Nossin Fijnmechanische Techniek, Beek en Donk Overige finalisten: Rols, Geldrop; Eriks, Alkmaar; Mevo Technology, Ruurlo; Fabory, Tilburg Achievement Award Festo Nederland, Delft

2008 System, Process & Partssuppliers Award Cortexon, Veghel Overige finalisten: Nossin Fijnmechanisch Industrie, Beek en Donk; Melamo, Helmond; Van den Bergh kunststofbewerking, Son; Vedos, Venlo Value Added Resellers Award SEW-Eurodrive Vector, Rotterdam Overige finalisten: Avnet Silica en Time, Breda; EBV Elektronic, Maarssenbroek; Texim Europe, Haaksbergen Achievement Award Festo Nederland, Delft

2007 System, Process & Partssuppliers Award CCM, Nuenen Overige finalisten: Vedos, Venlo; VDL IM, Eindhoven; GTA, Someren; Variass Electronics, Veendam Value Added Resellers Award Ehrbecker Schiefelbusch, Breda Overige finalisten: EBV Elektronik, Maarssenbroek; Texim Europe, Haaksbergen; Avnet Silica, Breda; Schaeffler Nederland, Barneveld Achievement Award Variass Electronics, Veendam

2006 First Tier Supplier Award Kasteel, Zoeterwoude Overige finalisten: Contour, Winterswijk; Festo, Delft; Frencken Mechatronics, Eindhoven; Van der Meerakker, Weert Second Tier Supplier Award Festo, Delft Overige finalisten: Avnet Group, Breda; EBV Eletronik, Maarssenbroek; Tyco AMP, Den Bosch; Vedos, Venlo Achievement Award NTS Group, Eindhoven

2005 First Tier Supplier Award Norma, Hengelo Overige finalisten: AAE, Helmond; Nijdra Group, Middenbeemster; Prodrive, Eindhoven; Vacutech, Rijswijk Second Tier Supplier Award Schaeffler Nederland, Barneveld Overige finalisten: Connect Systems Nederland, Rijen; EBV Elektronik, Maarssenbroek, Farnell inOne, Maarssenbroek; Variass Electronics, Veendam Achievement Award Frencken Group, Eindhoven

2004 First Tier Supplier Award Nijdra Group, Middenbeemster Overige finalisten: Nebato Groep, Bergeijk; Technolution, Gouda; Pemstar, Almelo; Frencken Group, Eindhoven Second Tier Supplier Award EBV Elektronik, Maarssenbroek Overige finalisten: Brinks Metaalbewerking, Vriezenveen; Eurodis Texim Electronics, Haaksbergen; Ecomal Nederland, Amstelveen Achievement Award Frencken Group, Eindhoven

2003 First Tier Supplier Award Sioux Technische Software, Eindhoven Overige finalisten: KMWE Precisie, Eindhoven; Refitech, Waalwijk; Stork IM, Helmond; Chess Embedded Technology, Haarlem; Variass Electronics, Veendam Second Tier Supplier Award Reurings Precisie Plaatwerk, Delft Overige finalisten: Albema Robema, Helmond; Halin, Veldhoven; Jonkman Coating, Hengelo (Ov); Witec, Ter Apel