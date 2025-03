De producten van snoepfabrikant Mars liggen wereldwijd in schappen en worden ook wereldwijd geproduceerd. Sanders Machinebouw uit Liempde is in de afgelopen decennia meegegroeid met de multinational uit Veghel en levert de machines waarmee al die lekkere chocoladerepen worden geproduceerd. ‘Dankzij Mars en andere oem’ers kunnen wij onszelf continu verder doorontwikkelen’, zegt Stefan van den Nieuwenhof, eigenaar van Sanders Machinebouw. ‘Hun vragen triggeren ons tot een next level en dagen ons uit om steeds aan de slag te gaan met de nieuwste technieken.’

Mars en Sanders Machinebouw koesteren unieke langdurige samenwerking

De samenwerking tussen Mars en Sanders Machinebouw begon eind jaren 60 van de vorige eeuw. Mars had destijds een nieuwe productielocatie geopend in Veghel en werkte zo veel mogelijk samen met leveranciers uit de regio. Rond 1968 werd daarom ook een samenwerking aangegaan met Sanders Machinebouw. ‘Inmiddels zijn wij volgens mij één van de oudste overgebleven leveranciers, die nog altijd zijn oorspronkelijke bedrijfsnaam heeft’, vertelt Stefan van den Nieuwenhof. ‘Voor ons lijkt dat vanzelfsprekend, maar in deze tijd is dat best bijzonder. Het vertrouwen in elkaar is er vanuit beide kanten gelukkig nog altijd.’ Paul van Beek, global technology engineer bij Mars, knikt instemmend. ‘De mensen maken het verschil. In de afgelopen jaren hebben we samen ook weleens risico’s moeten nemen bij bepaalde projecten. Dat doe je alleen als je vertrouwen hebt in elkaar. We weten ook dat we 24/7 op elkaar kunnen rekenen als dat nodig is.’

Global partnership

Sinds Sanders Machinebouw in 2015 een global partnership sloot met Mars, is de samenwerking alleen nog maar sterker geworden. Van Beek: ‘In eerste instantie deden wij een groot deel van de engineering bij Mars zelf, of werd dit uitbesteed aan derden. Maar omdat wij als bedrijf wilden doorgroeien, zijn we op zoek gegaan naar partners die ook de engineering van onze machines wereldwijd wilden gaan verzorgen. Want telkens een nieuwe leverancier zoeken die dezelfde machine gaat bouwen, dat is niet efficiënt. En elke keer op een andere wijze een chocoladereep maken, werkt ook niet. Daarom zijn we op zoek gegaan naar partners zoals Sanders Machinebouw, die ons kunnen helpen om wereldwijd onze productieprocessen te standaardiseren.’

Wij willen goed zijn in hetgeen wij doen en kwaliteit leveren waar onze klanten hun voordeel mee kunnen doen’

Dat Sanders Machinebouw in de wereld van global contracting geen grote speler is, vindt Van Beek minder van belang. ‘Het gaat ons vooral om de toegevoegde waarde die Sanders Machinebouw met zijn specifieke machines en kennis voor ons levert. Ook mijn eigen rol binnen Mars is veranderd door de ontwikkelingen in de afgelopen jaren. Vroeger werkte ik vooral als procesengineer, nu ben ik meer projectmanager. Ik schrijf nog wel specificaties voor machines, maar laat ook veel aan Sanders over. Door deze manier van werken kunnen we tegenwoordig veel sneller schakelen, opschalen en uitbreiden’, zegt hij. ‘Veghel is van oudsher één van onze grootste fabrieken, waar veel innovatie en ontwikkeling is gedaan. Hier worden dus ook veel van die innovaties geïntegreerd. Vervolgens worden de standaardoplossingen of productielijnen ook toegepast in andere fabrieken, niet alleen in Europa maar ook bijvoorbeeld in het Midden-Oosten, Noord- en Zuid-Amerika. Dat biedt meerdere voordelen voor ons en onze partners. De monteurs weten meteen wat ze moeten doen bij het installeren en opstarten van een productielijn. Het Global Contract zorgt ervoor dat er geen tijd verloren gaat in het voortraject. Denk hierbij aan de gevraagde scope, levertijd, prijs en betalingscondities, die anders per project opnieuw bekeken en onderhandeld moeten worden. Maar tegelijkertijd is het wel belangrijk dat we elkaar ook scherp blijven houden. Enerzijds doen we dat door de kwaliteit en efficiency continu te monitoren en anderzijds door in te zetten op een betere footprint. We weten hoe we in de afgelopen jaren onze producten hebben gemaakt. Merken als Snickers, M&M’s en Twix zijn wereldwijd bekend en maken we al jaren, maar de processen zijn ondertussen wel continu verbeterd.’ Daarnaast is digitalisering steeds belangrijker geworden. ‘Ook wij onderzoeken de mogelijkheden om onze productie verder te automatiseren, zonder dat dit ten koste gaat van de smaak of kwaliteit. Door verdere automatisering wordt niet alleen de kans op fouten kleiner, maar kunnen we onze medewerkers ook op een andere wijze gaan inzetten.’

Factor mens

Van den Nieuwenhof benadrukt dat het tekort aan vakmensen zich inmiddels wereldwijd laat voelen. ‘Vroeger werd vooral aan de hand van de terugverdientijd bepaald of geïnvesteerd moest worden in een machine. Tegenwoordig is de factor mens een belangrijke beweegreden om te beslissen. Deze tendens zie je in de hele industrie.’

Ook bij Mars wordt veel waarde gehecht aan de factor mens. ‘De manier waarop onze medewerkers met elkaar omgaan, is enorm veel waard. Die waarde is ook niet te omschrijven. Met elkaar zijn zij continu bezig om de machines te verbeteren. Natuurlijk gaat niet altijd alles ineens goed, maar elke tegenslag helpt hen ook om zaken te verbeteren. De kracht van onze samenwerking zit ook vooral in de oplossingen die we samen ontwikkelen. Daarnaast draait het bij ons uiteraard ook om kwaliteit. We werken niet samen om gezellig koffie te drinken. Sanders straalt ook kwaliteit uit. Niet alleen in onze samenwerking, maar ook op het gebied van professionaliteit, medewerkers en het werk dat ze afleveren.’

Dat compliment neemt de directeur van Sanders Machinebouw graag in ontvangst. ‘Ons verdienmodel is ook goede machines leveren, die 24/7 draaien. Wij willen goed zijn in hetgeen wij doen en kwaliteit leveren waar onze klanten hun voordeel mee kunnen doen. Het onderhoud aan machines is geen verdienmodel voor ons, in tegenstelling tot veel andere machinebouwers.’

Vijf principes

Naast techniek en innovatie spelen volgens Van Beek ook de vijf principes van Mars – Kwaliteit, Efficiëntie, Wederkerigheid, Vrijheid en Verantwoordelijkheid – een belangrijke rol in de samenwerking met partners. ‘Deze principes hangen bij Mars in elke spreekkamer. Ze zijn tijdloos en vormen de basis voor al onze samenwerkingen, niet alleen met Sanders maar wereldwijd, zowel intern als extern. Wij streven ernaar dat elk project de Mars-kwaliteit weerspiegelt. Kwaliteit en duurzaamheid staan voorop, en dat is precies wat Sanders ons biedt.’

Sanders en Mars werken daarnaast ook samen aan duurzame groei en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Beide bedrijven hechten veel waarde aan de ESG-principes (Environmental, Social, Governance), waarbij lokale verankering een belangrijke rol speelt. Zo is maar liefst 50 procent van de werknemers van Sanders woonachtig binnen een straal van 5 kilometer rond het bedrijf. ‘Wij investeren veel tijd, geld en energie in onze mensen en onze omgeving’, zegt Van den Nieuwenhof. ‘Dat is iets waar ook bij het familiebedrijf Mars veel waarde aan wordt gehecht.’

De goede relatie tussen Sanders en Mars wordt dan ook gekoesterd door beide bedrijven. ‘Het is een partnerschap dat generaties overbrugt’, zegt Van den Nieuwenhof. ‘Samen hebben we de tand des tijds doorstaan en mogen we terugkijken op een halve eeuw vol innovatie, vertrouwen en gedeelde waarden. Het mooiste is dat we als bedrijven nog steeds groeien en onszelf doorontwikkelen. Wat mij betreft trekken wij die stijgende lijn de komende jaren verder door.’