Soms vraagt groei om iets los te laten wat succesvol is. Voor Yellax betekende dat teruggaan naar de oorspronkelijke ambitie: engineeringkennis standaardiseren, automatiseren en via software voor meer bedrijven beschikbaar maken.

‘Minder mensen kregen meer taken.’

‘De nieuwe situatie bood kansen om de organisatie anders in te richten.’

Juist duidelijkheid en eigenaarschap zorgen voor nieuwe energie in de organisatie.’

‘Wij maken de brug tussen de ambities van de directie en de realisatie binnen de engineering.’

Ondernemen met de moed om te veranderen

Yellax koos bewust voor focus op de ambitie waarmee het 25 jaar geleden begon: het ontwerp van industriële besturingen sneller, beter en goedkoper maken. Dat vroeg niet alleen om strategische keuzes, maar ook om verandering in de organisatie. Oprichter Patrick Vergeer en algemeen directeur Hette Feenstra vertellen over de lessen én de kansen van die nieuwe fase.

Afscheid van iets succesvols

Patrick Vergeer startte Yellax in 2001 met een duidelijk doel: industriële besturingen sneller, beter en goedkoper ontwerpen. In het begin keek hij daarbij vooral door een technische bril. Hij liep bij engineers binnen om hun ontwerpwerk te optimaliseren en ontwikkelde de softwareapplicatie Typical Manager om die verbeteringen vast te leggen en te borgen. Vanaf 2005 sloot huidig algemeen directeur Hette Feenstra aan.

De capaciteit van mensen moet je slim benutten, vindt Hette Veenstra

Steeds vaker kwamen klanten met een andere vraag: help ons niet alleen met de applicatie, maar ook in de projecten. Het projectwerk groeide, en de maakindustrie wilde graag dat Yellax ook het eindresultaat – de ontwerpdocumentatie – leverde. Het was winstgevend en het ging goed. Toch ging die groei ten koste van de oorspronkelijke ambitie van het bedrijf.

‘Op een gegeven moment vraag je je af: is dit nog waarom we zijn gestart?’, vertelt Vergeer. ‘En het antwoord was nee.’ De projecten vroegen steeds meer aandacht, terwijl het optimaliseren van ontwerpprocessen juist ‘onze droom, ons doel’ was. In februari 2025 verkocht Yellax de projectactiviteiten aan een systemintegrator. Niet omdat die activiteit niet succesvol was, maar om volledig te kunnen kiezen voor de oorspronkelijke ambitie.

Het halfjaar waarin je zwijgt

De verkoop zelf kostte ongeveer een halfjaar, onder geheimhouding. Er lag een NDA, dus intern kon niets worden gedeeld. Alle aandacht ging naar de onderhandelingen en naar de collega’s die naar de overnemende partij zouden overgaan. ‘Door de vertrouwelijkheid konden we onze mensen pas laat meenemen in onze plannen’, zegt Vergeer. ‘Terwijl juist zij cruciaal zijn om samen de volgende fase van Yellax vorm te geven.’

‘Het bedrijf is niet het pand, maar de mensen die er werken’

Pas na de bekendmaking kon het plan voor de toekomst, met 2030 als horizon, echt worden uitgewerkt. ‘Het plan werd rond de zomer helder’, zegt Feenstra, ‘maar het hoe moest nog worden uitgewerkt.’ Intussen vroegen de achterblijvers zich af wat er van hen werd verwacht.

Van vijftig naar twintig

Het bedrijf ging terug van vijftig naar twintig medewerkers. Voor Feenstra betekende dat vooral: ‘Minder mensen met meer taken. Zaken die altijd liepen, liggen ineens weer op tafel. We hadden geen marketingafdeling meer, alleen sales, dus taken verdeelden zich opnieuw. Van twee ondersteunende medewerkers moest afscheid worden genomen, omdat een bedrijf van twintig mensen een andere overheadstructuur heeft dan een bedrijf van vijftig.’

Yellax bestaat nu uit consultancy en productontwikkeling. De directie vormde een nieuw leiderschapsteam. Vergeer: ‘De nieuwe situatie bood kansen om de organisatie anders in te richten. Consultancy en productontwikkeling zijn dichter bij elkaar gebracht en versterken elkaar nu meer. Daardoor kunnen we onze praktijkkennis directer vertalen naar software en concrete verbeteringen voor klanten.’

Een andere manier van werken

Met twintig mensen verdween het automatisme dat het bedrijf met vijftig medewerkers in de loop van de jaren had opgebouwd. Rollen en taken werden jarenlang door dezelfde mensen ingevuld, en nu was dat vanzelfsprekende weg. Maar ook dat bleek een kans. ‘De dynamiek in de organisatie veranderde gigantisch’, zegt Vergeer. ‘Mensen worden niet meer taakgedreven aangestuurd.’

Feenstra stuurt op eigenaarschap, binnen kaders, maar dat waren collega’s niet gewend. Iedereen volgde daarom een training: naar je eigen talenten kijken, samenwerken, overleggen, samen klantcasussen bespreken. Het product stond voorheen naast de consultancy. ‘Bij welke klant je ook bent, het is altijd de vraag: kunnen we onze tooling daar ook gebruiken? De afgelopen jaren was dat meer een “misschien”. Nu is het onderdeel van het verhaal. Consultants zijn van uitvoerder ambassadeur geworden en trainen in consultancyvaardigheden. Waar Yellax vroeger op proces en techniek zat, hebben we dit nu verrijkt met oog voor de mens.’

De gesprekken met klanten veranderden mee. Vergeer: ‘We beginnen met de ambitie en het doel.’ Samen met de klant volgt een analyse van de werkwijze en een succeskaart: wat willen we bereiken? Op basis van een roadmap met acht bouwstenen gaat Yellax aan de slag, in de volgorde die de klant het meest helpt, met een meetbaar doel aan het eind. ‘Optimaliseren is nooit af. Je zoekt telkens de volgende flessenhals.’ Dat vraagt dat je nee durft te zeggen. ‘We willen consultants zijn en producten ontwikkelen voor geborgde verbeteringen.’ Alle keuzes kunnen aan één vraag worden getoetst: draagt dit bij aan het doel?

Achteraf anders

Op de vraag wat ze achteraf anders zouden doen, hoeven ze niet lang na te denken. Feenstra: ‘Sneller met een plan komen en eerder vertellen wat je aan het doen bent. De achterblijvers eerder en nauwer betrekken, want je denkt vooraf: zij blijven, dus voor hen verandert er niets. Maar het was: oei, wat gaan wíj doen?’

Ook commercieel vroeg de nieuwe koers om scherpere keuzes. Yellax richt zich nadrukkelijker op klanten met urgentie en sterk leiderschap, die hun engineeringprocessen structureel willen verbeteren. Daarbij draait het niet om losse capaciteit leveren, maar om samen doelen bepalen, kennis vastleggen en verbeteringen met consultancy en software duurzaam schaalbaar maken.

Duidelijker, niet strenger

Yellax is ook veranderd in de omgang met zijn eigen mensen. Vroeger was het bedrijf heel meegaand. Wilde iemand iets, dan werd er wel ruimte gecreëerd. Feenstra: ‘We deden alles om mensen te behouden en blij te maken.’ Sinds de verkoop zeggen de directeuren: dit is de reis, dit verwachten we, en daar houden we aan vast.

‘We zijn niet strenger, wel duidelijker’, zegt Vergeer. Veel bedrijven vertonen volgens hem pleasegedrag richting hun medewerkers, terwijl dat vaak niet in het belang van het bedrijf is. Feenstra vult aan: ‘We geven mensen ruimte en verantwoordelijkheid om vanuit hun eigen talenten bij te dragen. Juist die duidelijkheid en dat eigenaarschap zorgen voor nieuwe energie in de organisatie.’

Vergeer noemt dat een nieuw soort ondernemerschap. ‘Je begint eigenlijk opnieuw een bedrijf, maar dan met een rugzak. Dat is moeilijker dan helemaal vanaf nul beginnen.’ Je moet keuzes maken terwijl je nog niet alle antwoorden hebt, accepteren dat je er een kunt missen en later moet bijsturen.’ Je moet ook kritisch kijken naar je eigen rol, en benoemen wat je niet meer doet, niet alleen wat je wel gaat doen. ‘Iets wat goed draait loslaten vraagt lef.’

De koers richting 2030 is helder. ‘De droom waarmee we 25 jaar geleden begonnen, is actueler dan ooit’, zegt Vergeer. ‘Met onze praktijkervaring, software en AI-mogelijkheden kunnen we nu stappen zetten die eerder niet mogelijk waren.’ Het bedrijf is volgens hem beter toegerust dan toen, door de blik op mens en proces naast die op techniek. De visie is dat in 2030 elke engineer geautomatiseerd en multidisciplinair ontwerpt. De missie is de ontwerpproductiviteit in de industriële automatisering te verhogen. Het nieuwe platform dat nu wordt ontwikkeld, is een aanvulling op de bestaande software Typical Manager en loopt van systeemengineering tot inbedrijfstelling, met AI volledig omarmd in de productontwikkeling.

Een les voor de maakindustrie

De ervaringen van Yellax gaan over meer dan één bedrijf. Wie de maakindustrie van dichtbij ziet, ziet dezelfde patronen. Engineers zijn schaars en duur, de instroom blijft achter en de vergrijzing speelt overal. Toch wordt de beschikbare engineeringcapaciteit nog lang niet optimaal benut, omdat ontwerpprocessen onvoldoende zijn gestandaardiseerd en geautomatiseerd.

‘We zien nog steeds zoveel handwerk’, zegt Feenstra. ‘In sommige bedrijven zijn tien man data aan het kopiëren en ze vinden dat de normaalste zaak van de wereld. Terwijl je de capaciteit van die mensen juist slim moet benutten. Ze moeten bezig zijn met slim ontwerpen.’ Digitalisering en standaardisering zijn de eerste stappen, want pas daarna levert automatisering, en straks AI, echt rendement op. Een bedrijf dat die stappen overslaat, automatiseert alleen zijn eigen chaos.

Waarom gebeurt het dan niet sneller? Vergeer is eerlijk: ‘Bedrijven verdienen blijkbaar nog voldoende geld en hebben de ruimte om deze verspilling door inefficiënte engineering te betalen. De urgentie is niet groot genoeg.’ Het onderwerp hoort volgens hem strategisch op de directieagenda, voor een duurzame toekomst. De kennis zit in de hoofden van de mensen en moet daarom goed worden benut. Veel directies durven niet aan engineering te komen, terwijl technische teams niet altijd weten wat de directie wil bereiken. Veel bedrijven hebben bovendien al een of twee mislukte standaardisatietrajecten achter de rug. ‘Wij maken de brug tussen de ambities van de directie en de realisatie binnen de engineering.’

Vergeers advies is eenvoudig, al is het niet makkelijk: spreek uit wat je samen wilt bereiken, en vertaal die ambitie naar meetbare doelen. Dat vraagt om keuzes, ook bij de klant. ‘Maar het is de enige manier.’ Het uiteindelijke doel is helder, zegt hij: ‘Wij willen dat bedrijven hun engineeringkennis beter benutten, slimmer ontwerpen en structureel productiever worden. Niet door harder te werken, maar door slimmer te werken. Zo maken we samen de Nederlandse maakindustrie sterker en toekomstbestendiger.’

Van CtO-platform naar praktijk

Marcel Kampes en Jouke Aalvanger van Eqraft deden hun verhaal tijdens de terugkomdag van de Masterclass Smart Customization/CTO, die werd georganiseerd door Link Magazine, Post en Dekker, Yellax en Modular5. Ook vlnr Jasper van Gend (Daifuku Airport Netherlands), Johan van der Kamp (VDL Container Systems) en Sarah Sinck (Heijmans Industrieel Bouwen) vertelden over de cto-transformatie bij hun bedrijven.

De samenwerking tussen VDL Container Systems en Modular5 is voortgekomen uit het Configure to Order (CtO) Platform, dat Link Magazine samen met Modular5 heeft opgezet. Het platform brengt maakbedrijven en experts bij elkaar om kennis en praktijkervaring uit te wisselen over modulair ontwerpen en produceren. Op 4 februari 2027 organiseert het platform een nieuwe bijeenkomst, ditmaal over de data-infrastructuur die nodig is om Configure to Order succesvol in de praktijk toe te passen. Wilt u deelnemen of meer informatie ontvangen? Neem contact op via john.vanginkel@linkmagazine.nl.