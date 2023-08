De klant van vandaag vraagt om een totaalbeleving waarin gebruikersgemak en functionaliteit hand-in-hand gaan. Wanneer je het proces dat jouw (potentiële) klant doorloopt goed in kaart hebt, leer je hoe jij je klant kan ontzorgen en kan voorzien van innovaties waarmee hij het verschil kan maken. Hierin is er veel ruimte voor (nieuwe) verdienmodellen waarin service of zelfs hybride oplossingen een rol spelen. Hoe maak je deze succesvol wanneer je klant en verkoopcollega’s niet gewend zijn om service te promoten of verkopen? Hoe maak je het succes van je klant de drijfveer voor verschillende afdelingen om gezamenlijk tot een oplossing te komen?

Praktijk case door Carolien Meijer – Manager Strategic Marketing: Wereldspeler Bronkhorst is de innovatieve lage flow specialist. Zij zetten de klantsegmentatie en de klantreis in als uitgangspunt bij nieuwe innovaties. Hierdoor kunnen afdelingen die normaliter niet op hetzelfde moment samen werken aan een innovatie, dat wel doen. Samen realiseren zij de optimale klantbeleving. We delen de lessen van Bronkhorst uit de praktijk tijdens de sessie. Uit de do’s en don’ts halen we inspiratie om zelf aan de slag te gaan.

In de workshop op 7 september bij Bronkhorst High-Tech zoomen we in op jouw ideale (potentiële) klant. Hoe ziet zijn/haar wereld eruit? Hoe maak je een natuurlijk verbinding tussen zijn vraag en de oplossing die jij kan bieden? In kleine groepen doorlopen we de basis stappen om jouw ideale klant helder in beeld te krijgen.

Daarnaast zal Danielle Navas-Brandt co-auteur van They Ask, You Answer, jullie meenemen in de Big 5. Dit zijn de 5 onderwerpen waar iedere potentiële klant op zijn minst antwoord op wil hebben voordat hij/zij overgaat tot aankoop. Je leert hoe de digitale B2B koper van tegenwoordig zoekt naar oplossingen en hoe jij daar met slimme en behulpzame informatie op in kunt spelen. Zo win je het vertrouwen.

7 september 2023 van 13.30 – 18.00 uur locatie Bronkhorst High-Tech Nijverheidsstraat 1a, 7261AK Ruurlo.

Agenda:

13.30 inloop met koffie/thee

13.45 Welkom en huishoudelijk – Carolien

14.00 Klantsegmentatie in de praktijk bij Bronkhorst – Carolien

14.25 Kruip in de huid van je klant – Danielle

14.35 Aan de slag met jouw ideale klantprofiel

15.35 De Big 5 vragen van jouw klant; win het vertrouwen

16.30 Rondleiding Bronkhorst

17.00 Borrel en netwerken

18.00 Einde

Aanmelden voor 1 september: john.vanginkel@linkmagazine.nl