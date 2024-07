Met jarenlange ervaring in de maakindustrie ondersteunt Kloepfel klanten bij uitdagingen binnen inkoop. Deze uitdagingen variëren van hoge product kosten tot het verbeteren van processen en prestaties in de toeleverketen. Met een “frisse blik” is Kloepfel in staat gerichte en duurzame oplossingen te ontwikkelen en meetbare resultaten te implementeren. Wat Kloepfel onderscheidt van andere adviesbureaus is om vanaf het begin tot en met de implementatiefase met klanten samen te werken. Deze aanpak zorgt ervoor dat de initiatieven op elkaar zijn afgestemd en realiseerbaar zijn.

Een persoonlijke analyse in reactie op het potentieel van de klant en de marktdynamiek

Voor elk project begint Kloepfel met een grondige analyse van de spend om de itemstructuur, leveranciersbasis en prijsniveaus beter te begrijpen. Op basis van deze informatie maakt Kloepfel een benchmark ten opzichte van de betreffende markt, gecombineerd met de technische expertise van de consultants, om het besparingspotentieel en andere verbeteringen vast te stellen. Hierbij zijn verschillende strategieën nodig om optimalisatie te bereiken in verschillende productgroepen. Dit wordt bereikt door directe onderhandelingen, benchmarking en/of leveranciersworkshop.

Het belang van categoriseren in de maakindustrie

Het categoriseren van items op basis van materialen en/of technologieën is net zo belangrijk als die van de leveranciers. Het zorgt voor transparantie in uitgaven, het inkoopproces te versnellen en betere deals te sluiten. Als alles gecategoriseerd is, wordt het gemakkelijker om patronen te herkennen en plannen te maken per categorie. Categorisering is niet alleen een strategie, het is ook de sleutel tot efficiëntie, besparingen en slimme besluitvorming. Wanneer de items nog niet zijn gecategoriseerd, zijn de consultants van Kloepfel ervaren in het categoriseren van de producten op een manier die het beste past bij de optimalisatie-initiatieven.

Value engineering als een optimalisatietool

Technische kennis en goedinzicht zijn noodzakelijk wanneer optimalisatie vanuit de “kern” moet worden opgepakt Kloepfel richt zich op de uitsplitsing van productonderdelen om modulair te analyseren wat verbeterd kan worden. Transparantie in de uitsplitsing stelt de experts in staat om de productiemethoden, materialen en assemblagemethode van een item te onderzoeken. De Cost Tool van Kloepfel is een bekende software om de kosten van een product op te splitsen in verschillende drijfveren zoals productie, materialen, het salarisniveau van het betreffende land en transport. De Cost Tool kan deze informatie achter halen door enkel het uploaden van een 3D-Tekening en basisinformatie.

Een betrouwbaar besparingsplan

Het goedkoopste product is niet altijd de beste oplossing. Kloepfel gaat opzoek naar duurzame oplossingen. Deze moeten gepaard gaan met kwaliteit en betrouwbaarheid van de leveranciers. Kloepfel is in staat leveranciers en klanten met elkaar te verbinden. Dankzij de uitgebreide database en relaties met leveranciers. Soms is het benutten van de bestaande leveranciersrelaties van klanten voordeliger dan het zoeken naar alternatieven. Dankzij het vasthouden aan deze normen, heeft Kloepfel een betrouwbaar portfolio van 4-12% kostenreductie bij klanten.