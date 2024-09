Als je logistiek levert voor klanten die actief zijn in de glastuinbouw, dan moeten je oplossingen betrouwbaar zijn. Gewassen kun je immers niet even laten stoppen met groeien omdat er een storing is. Taks Handling Systems, een Brabantse leverancier van automatiseringsoplossingen voor de glastuinbouw, werkt daarom nauw samen met Murrelektronik. ‘Samen zorgen we voor een zo hoog mogelijke uptime’, aldus Taks-directeur Co Konings. ‘We weten wat we in huis halen, en dat geeft rust.’

Automatisering belangrijk maar omstandigheden uitdagend in de kas

Taks Handling Systems uit Etten-Leur bouwt logistieke oplossingen voor de AGF-sector. Dankzij de overname van Berkvens Greenhouse Mobility uit Asten in 2020 beschikt het bedrijf over twee locaties in Nederland. Met de uitbreiding van het portfolio kan het klanten nog beter ondersteunen met automatisering en logistieke oplossingen in de glastuinbouw. ‘We ontwikkelen, produceren en assembleren innovatieve modulaire én maatwerkoplossingen voor interne transportsystemen over de hele wereld. Dit voor een snelle en efficiënte verwerking van onder andere groenten en fruit’, vertelt Co Konings, sinds twee jaar algemeen directeur bij Taks Handling Systems. ‘Onze klanten zijn tuinders in de glastuinbouw. Het is voor hen een hele puzzel om telen, duurzaamheid en betrouwbare voedselvoorziening rond te krijgen, met steeds minder handen.’ Konings ziet een goede en gezonde toekomst in de glastuinbouw omdat de akkerbouw op het open land onvoorspelbaar is. ‘Onder glas verbouwen levert veel voordelen. Je kunt langer oogsten, per oogst heb je een hogere opbrengst en je hebt minder water en pesticiden nodig omdat je in een gecontroleerde omgeving werkt.’

Klantspecifiek

De snelheid waarmee producten na de oogst in de schappen van de winkels moet liggen, vraagt om efficiëntie bij het oogsten, sorteren, verpakken, palletiseren en tracking & tracing. ‘Van het plukken in de kas tot de zogenaamde schuurautomatisering, tuinders moeten met steeds minder mensen hetzelfde of meer werk verzetten’, weet Konings. ‘Automatisering is dus belangrijk maar de omstandigheden zijn uitdagend. Dus moeten alle oplossingen die we voor de tuinders bouwen heel robuust en betrouwbaar zijn. Stoppen met groeien kan niet, alles moet altijd door kunnen gaan.’

Tegelijkertijd is geen tuinder hetzelfde. ‘Iedere vraag is anders, maar we willen toch zo veel mogelijk standaardiseren’, aldus Konings. ‘Daarom werken we met een modulair productaanbod waarop we klantspecifieke aanpassingen kunnen aanbrengen. Om ervoor te zorgen dat de oplossing die we uiteindelijk leveren, zo goed mogelijk aansluit bij de vraag, moet je beginnen met goed luisteren. Dat is voor ons dan ook het belangrijkste uitgangspunt. We hebben korte lijnen met de klant en snappen de behoefte.’

Robuust en toekomstbestendig

De systemen die Taks levert, worden in de praktijk zwaar belast en moeten dus robuust zijn. Ze moeten tegen een stootje kunnen en eenvoudig te bedienen zijn. Een belangrijke reden voor Taks om voor de producten van Murrelektronik te kiezen. ‘Als iemand met een kar tegen een machine rijdt, moet die niet stukgaan’, zegt Konings. Het lijkt een dooddoener, maar bottom-line: stilstand moet zo veel mogelijk worden vermeden. De vrachtwagens staan al snel klaar om de producten naar de supermarkten te vervoeren.

‘Standaardisatie levert niet alleen helderheid op voor de klant, maar ook kortere doorlooptijden’

‘Het gaat bij deze processen altijd om grote volumes en tegelijkertijd willen we dat onze lijnen toekomstbestendig zijn’, schetst Konings. ‘Daar spelen we op in door in te zetten op schaalbaarheid. We gebruiken daarom ook zo veel mogelijk dezelfde technologie in machines die weer voor heel andere producten worden ingezet. Standaardisatie levert niet alleen helderheid op voor de klant, maar ook kortere doorlooptijden.’

Decentrale oplossing

Taks werkt al sinds jaar en dag met oplossingen van Murrelektronik, een Duits familiebedrijf in automatiseringstechniek dat decentraliseren centraal heeft gezet. Wat er in de machines van Taks aan communicatiecomponenten wordt gebruikt, is van dit fabricaat. ‘We zoeken partners die onze kernwaarden delen. Onze eigen pay-off is ‘Blueprint for efficiency’, waarmee we aangeven dat we de klant volledig ontzorgen in hun processen’, aldus Konings. ‘De visie en de producten van Murrelektronik passen heel goed bij onze modulaire en schaalbare insteek. Samen zorgen we voor een zo hoog mogelijke uptime van de systemen en een grote arbeidsbesparing voor de klant. We weten wat we in huis halen, en dat geeft rust. De band tussen beide bedrijven is hecht en dat is belangrijk.’

Een stapje extra

Een aantal kernproducten van Murrelektronik heeft Taks geïmplementeerd in de ontwikkeling van zijn machines. De belangrijkste componenten zijn de modulaire veldbussystemen in combinatie met de veldbusbekabeling. ‘Deze modules bieden de perfecte interface voor het aansluiten van sensoren zoals fotocellen en eindschakelaars. Dit heeft de efficiëntie van de productielijnen aanzienlijk verhoogd, omdat het naadloos integreren van sensoren cruciaal is voor een soepele werking’, zegt Konings.

Deze ontwikkeling vergde nog wel een extra stapje. Taks werkte namelijk al heel lang en naar tevredenheid met plc-systemen van Omron. De oplossingen van die twee leveranciers samen laten werken, was in eerste instantie niet zo eenvoudig. ‘Beide partijen hebben hier voor ons echt een inspanning geleverd om dit op touw te zetten. Maar het is gelukt en we kunnen nu via het besturingsplatform de verschillende modules configureren.’

Productiviteit verhogen

Niet alleen Taks zelf maar ook de eigen klanten ervaren de voordelen van toepassing van de Murrelektronik-producten, vertelt Konings. De schaalbaarheid en flexibiliteit van de modules maakt dat ze gemakkelijk aan te sluiten zijn, en dat er verschillende configuraties op de machines kunnen worden toegepast. Het complete bussysteem kan met slechts één kabel worden aangesloten waarin voeding en communicatie zijn gecombineerd. Een minimum aan kabels en een minimum aan installatie.

‘Door het brede scala aan module-opties kunnen we de meest geschikte configuratie samenstellen. Daarmee zijn we in staat om productieprocessen te optimaliseren en aan te passen aan verschillende toepassingen. Je kunt dus zeggen dat deze oplossingen ons geholpen hebben om de productiviteit te verhogen, onze installatieprocessen te stroomlijnen en onze flexibiliteit te vergroten. Wat resulteert in tevreden klanten.’

Ingebed in opleidingen

Taks neemt niet alleen zijn verantwoordelijkheid als het gaat om de oplossingen voor klanten, maar ook voor de aanwas van toekomstige klanten én medewerkers. ‘We werken veel samen met de verschillende opleidingen in de regio’, vertelt Konings. ‘Het is belangrijk om de toekomstige generatie kennis te laten maken met de moderne technologie die wordt toegepast in de voedingsmiddelenindustrie. Door goed ingebed te raken in die opleidingen, willen we ervoor zorgen dat studenten onze naam kennen en vertrouwd raken met de automatiseringsoplossingen.’