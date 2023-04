De wereldwijde verkoop van semiconductor Equipment steeg met 5% van $ 102,6 miljard in 2021 tot een record van $ 107,6 miljard vorig jaar, meldde SEMI, de branchevereniging die de wereldwijde toeleveringsketen voor elektronicaontwerp en -productie vertegenwoordigt, vandaag. De gegevens zijn nu beschikbaar in het Worldwide Semiconductor Equipment Market Statistics (WWSEMS) Report .

Jaarlijkse facturen per regio in miljarden Amerikaanse dollars met jaar-op-jaar wijzigingspercentages

Regio 2022 2021 % verandering China 28.27 29.62 -5% Taiwan 26.82 24.94 8% Korea 21.51 24.98 -14% Noord-Amerika 10.48 7.61 38% Japan 8.35 7.80 7% Europa 6.28 3.25 93% Rest van de wereld 5.95 4.44 34% Totaal 107.64 102.64 5%

Opmerking: Opgetelde subtotalen zijn mogelijk niet gelijk aan het totaal als gevolg van afronding. Bronnen: SEMI ( www.semi.org ) en SEAJ ( www.seaj.or.jp ), april 2023Opmerking: Opgetelde subtotalen zijn mogelijk niet gelijk aan het totaal als gevolg van afronding.

Voor het derde opeenvolgende jaar bleef China de grootste markt voor halfgeleiderapparatuur in 2022, ondanks een vertraging van 5% in het tempo van investeringen in de regio jaar op jaar, goed voor $ 28,3 miljard aan investeringen. Taiwan, de op een na grootste bestemming voor uitgaven aan apparatuur, noteerde een stijging van 8% tot $ 26,8 miljard, wat het vierde opeenvolgende jaar van groei voor de regio markeert. De verkoop van apparatuur aan Korea kromp met 14% tot $21,5 mrd. De jaarlijkse investeringen in halfgeleiderapparatuur in Europa stegen met 93%, terwijl Noord-Amerika een stijging van 38% liet optekenen. De verkoop aan de rest van de wereld en Japan steeg met respectievelijk 34% en 7% op jaarbasis.

“De recordhoogte voor de verkoop van halfgeleiderproductieapparatuur in 2022 komt voort uit de drive van de industrie om de fab-capaciteit toe te voegen die nodig is om groei op lange termijn en innovaties in belangrijke eindmarkten, waaronder high-performance computing en automotive, te ondersteunen”, aldus Ajit Manocha, SEMI president en CEO. “Bovendien weerspiegelen de resultaten investeringen en vastberadenheid in verschillende regio’s om toekomstige beperkingen van de toeleveringsketen van halfgeleiders te vermijden, zoals die tijdens de pandemie aan de oppervlakte kwamen.”

De wereldwijde verkoop van waferverwerkingsapparatuur steeg in 2022 met 8%, terwijl de facturen voor andere front-end segmenten met 11% groeiden. Na een robuuste groei in 2021 daalde de verkoop van assemblage- en packaging apparatuur vorig jaar met 19%, terwijl de totale facturen voor testapparatuur jaar op jaar met 4% daalden.

Het WWSEMS-rapport, samengesteld uit gegevens die zijn ingediend door leden van SEMI en de Semiconductor Equipment Association of Japan (SEAJ), is een samenvatting van de maandelijkse factureringscijfers voor de wereldwijde halfgeleiderapparatuurindustrie.

