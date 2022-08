Gilde Healthcare, een gespecialiseerde investeringsmaatschappij in de zorgsector, maakt vandaag het voornemen bekend om Sanquin Reagents over te nemen van Sanquin Health Solutions (SHS). Sanquin Reagents produceert en ontwikkelt materialen die nodig zijn voor onder andere diagnostisch onderzoek en medicijnontwikkeling. Sanquin Reagents is een internationale speler op het gebied van hematologie- en immuunreagentia, die testen levert aan laboratoria voor medische diagnostiek en onderzoek. Investeert in schaalvergroting en ontwikkeling nieuwe medische tests

De investering van Gilde Healthcare biedt Sanquin Reagents de mogelijkheid om de productie van diagnostische testen op te schalen en de leidende positie in de ontwikkeling van immuunreagentia te versterken. Sanquin Reagents blijft gevestigd op het New West Health & Innovation District in Amsterdam, waar het onderdeel is van een internationaal platform van innovatieve bedrijven en organisaties op het gebied van transfusiegeneeskunde, hematologie, oncologie en immunologie. Gilde Healthcare investeert in de groei van het hoogwaardig wetenschappelijk onderzoeksteam, voortbouwend op de specialistische kennis en sterke internationale reputatie.

Sanquin Health Solutions (SHS) is actief op de terreinen diagnostiek, in vitro reagentia, technologie valorisatie en science campusontwikkeling. Het investeert in start-ups en scale-ups om deze na enige tijd onder nieuw eigenaarschap verder te laten groeien. “Sanquin Reagents heeft zich de afgelopen jaren goed kunnen ontwikkelen binnen het netwerk van Sanquin. Er is een mooie productlijn, een stevige organisatie, en er is ongelooflijk veel kennis en potentie voor nieuwe producten. Onder de vleugels van Gilde zal Sanquin Reagents zeker kunnen groeien en nog meer impact kunnen maken. Daar profiteren patiënten wereldwijd van”, aldus Pieter de Geus, managing director SHS.

Voor Gilde Healthcare is de investering in Sanquin Reagents de eerste investering in haar recent aangekondigde Private Equity Fonds IV (GHPE IV) van €517 miljoen. “Wij zijn erg blij met deze aankondiging. Wij investeren in bedrijven die betere zorg mogelijk maken tegen lagere kosten. De sterke R&D naar nieuwe reagentia die Sanquin Reagents heeft opgebouwd past binnen deze investeringsfilosofie. We zien veel mogelijkheden om de unieke onderzoeks- en productiecapaciteiten uit te breiden en nieuwe reagentia te ontwikkelen. Dit zorgt voor betaalbaardere producten met een groter bereik”, aldus Hugo de Bruin, partner bij Gilde Healthcare.

“We zijn trots op onze geschiedenis en de sterke marktpositie die we hebben uitgebouwd. Het is onze ambitie om de meest innovatieve ontwikkelaar en producent van hematologie- en immuunreagentia te worden. De samenwerking met Gilde Healthcare stelt ons in staat om nieuw talent aan te trekken en ons netwerk uit te breiden”, aldus Harry Bos, PhD, managing director Sanquin Reagents.

De overname, die nog wel onder voorbehoud is van de gebruikelijke goedkeuring uit hoofde van de Wet op Ondernemingsraden, wordt naar verwachting de komende maanden afgerond.