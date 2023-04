De afdeling Voertuigentechniek van het Koninklijk Nederlands Genootschap van Ingenieurs (KIVI) organiseert dit jaar voor de vierde keer de Beste Studententeamprijs.

De prijs is een aanmoedigingsprijs voor studententeams en is door KIVI in het leven geroepen om de ingenieurs van morgen een duwtje in de rug te geven, te laten zien waartoe studenten in teamverband in staat zijn en hun innovatieve projecten onder de aandacht te brengen.

Op zondag 16 april, van 14.00 tot 15.00 uur tijdens de TalentFair van de Automotive Week 2023, vindt de prijsuitreiking plaats.

Vijf genomineerde teams wordt gevraagd een korte pitch te geven over hun team, de competitie, de uitdagingen en de toegevoegde waarde die zij als team hebben gecreëerd. De genomineerde teams worden gekozen uit een selectie van automotive studententeams van verschillende Hogescholen (HBO) en Universiteiten (TU).

Voor de KIVI Engineering Student Team Award komen studententeams in aanmerking die zich in hun project/werk onderscheiden op deze vier competenties; teamgeest, innovatiekracht, maatschappelijke impact en expertise.

De prijs wordt uitgereikt aan de vijf best presterende automotive studententeams en bestaat uit 3000 euro respectievelijk 1000 euro voor de winnaar en runners up.

De winnaar krijgt ook een time slot op de RAI-conferentie eind 2023, naast de winnaar van de Automotive Innovation Award. Ook een uitnodiging voor het Automotive Week VIP-diner op maandag 17 april, waar de internationale top van de mobiliteitsindustrie aanwezig zal zijn, is inbegrepen.

Finalisten

De selectiecommissie heeft vijf studententeams genomineerd. Bij deze overall teams is duidelijk te merken dat zij nu al kennis en expertise toevoegen aan het automotive onderzoek en de industrie. Bij de genomineerde teams ziet KIVI innovaties die bijdragen aan langetermijntrends in de industrie, met uiteenlopende toepassingen.

Vindingrijkheid staat voorop bij het kiezen van de winnaar; het team dat hun middelen heeft ingezet om het beste uit hun product te halen.

In alfabetische volgorde zijn de finalisten van KIVI VT Best Student Team Award 2023:

1 Forze Hydrogen Racing Delft

2 Green Team Twente

3 InMotion Eindhoven

4 Solar Team Eindhoven

5 Team POLAR

De jury van dit jaar bestaat uit Tom Selten (Ondernemer, voormalig teammanager Solar Team Eindhoven en Business Developer bij Lightyear Technologies), Albie van Buel (Directeur RAI Automotive Industry NL), Saskia Lavoo (Directeur ACE Mobility) en een afvaardiging van het bestuur van KIVI Voertuigtechniek.

De TalentFair is opgezet als een meet and match event voor toekomstig talent en organisaties binnen de mobiliteitsbranche.

Naast de diverse interessante mogelijkheden om je perfecte match te vinden binnen de mobiliteitsindustrie, zal ook Maarten Steinbuch, hoogleraar aan de Universiteit van Eindhoven en hightech systeemwetenschapper en serial tech entrepreneur, met zijn aanwezigheid en een interessante key note deelnemen aan dit business matchmaking event.

Meer informatie over de Kivi awards en hun programma op zondag 16 april.