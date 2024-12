Dr. Sergii Pud – Faculteit EEMCS: ProAct: Actuatiespectroscopie voor labelvrij hulpmiddel om eiwiteigenschappen in realtime te bestuderen: Eiwitten zijn essentieel voor allerlei functies in levende cellen. Om hun functies volledig te begrijpen is het belangrijk om te weten hoe hun structuur zich verhoudt tot functie. Interferometrische verstrooiing (c) microscopie stelt onderzoekers in staat om individuele eiwitten zonder label te observeren, maar het kan geen veranderingen in eiwitvorm of -structuur detecteren.

Met ProAct wil Sergii Pud een baanbrekende benadering introduceren om conformationele veranderingen te onthullen door het begrijpen en meten van dipoolmomenten in eiwitten. Voorheen waren die experimenteel ontoegankelijk. Dit gaat hij in de BIOS onderzoeksgroep doen door te onderzoeken hoe eiwitten reageren op ongelijke elektrische velden geproduceerd door gouden nano-elektroden . ProAct versterkt de iSCAT-microscopie met nieuwe functionaliteiten, waardoor er nieuwe mogelijkheden komen voor het bestuderen van het gedrag en interacties op het niveau van individuele eiwitten.

Dr. Hanumantha Rao Vutukuri – Faculteit TNW: SynthAct3D: Een nieuwe kijk op synthetische actieve materialen in 3D. Levende materialen hebben het opmerkelijke vermogen om zichzelf te organiseren en zich aan te passen door energie te gebruiken, in tegenstelling tot passieve materialen, die statisch blijven zodra ze in evenwicht zijn. Het begrijpen van deze dynamische processen is essentieel voor het creëren van levensechte materialen met buitengewone mogelijkheden, zoals herconfigureerbaarheid, zelfherstel en complex collectief gedrag. Maar wetenschappers weten nog niet volledig hoe ze deze ideeën kunnen toepassen om geavanceerde materialen te creëren, waardoor de ontwikkeling van driedimensionale (3D) synthetische systemen een belangrijke wetenschappelijke uitdaging is.